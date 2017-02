“Para este gobierno no es prioridad generar ciencia”

Trabajadores del Conicet protagonizaron ayer una jornada de lucha para reclamar la incorporación de los investigadores recomendados y no ingresados al Conicet y por los recortes que viene realizando el gobierno en Ciencia y Tecnología. La manifestación coincidió con la primera reunión de la comisión mixta de seguimiento en Buenos Aires con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y representantes del gobierno, cuyo objetivo es articular el seguimiento del proceso de incorporación de los trabajadores afectados por el recorte al organismo y empresas públicas, universidades y al Conicet.

Los trabajadores del Conicet se manifestaron ayer en Esmeralda y Ocampo para reclamar la inclusión de más de 500 becarios que, habiendo sido evaluados positivamente en todas las instancias para ingresar a la carrera de Investigador del Conicet, quedaron afuera por falta de presupuesto.

Esto significó un recorte del 60 por ciento en relación con los ingresos del año 2015.

Luego de los reclamos, el gobierno aceptó mantenerlos dentro del sistema durante este año con becas: quiénes serán incorporados, en qué condiciones y en qué lugares son algunas de las cuestiones que deben aclararse en la comisión mixta.

Cecilia, una de las becarias, contó a El Ciudadano que ella cumple con todos los requisitos para entrar al Conicet pero por el recorte presupuestario no pudo ingresar. “Esta primera reunión es la que va a dar inicio a estas negociaciones en las que supuestamente nos van a decir en qué lugar, cuándo y cómo vamos a ingresar, ya que eso nunca estuvo claro”, detalló la mujer.

Y agregó: “Me presenté en la convocatoria de Temas Estratégicos, en enfermedades infecciosas, justamente allí hubo un recorte muy importante. Además la página del Conicet anunciaba que iba a haber 150 cargos, los antecedentes me daban y finalmente terminan cambiando las reglas durante el concurso. Las vacantes no se cumplieron y no siguieron las reglas de la convocatoria”, subrayó Cecilia.

Por su parte, Agustín Prospitti, docente e investigador de la UNR, explicó a El Ciudadano que el organismo representa un porcentaje muy pequeño del presupuesto nacional y lo que están planteando es una organización de conceptos con relación al Estado. “No se cree en la convicción que el Estado puede generar ciencia para generar soberanía científica en la Argentina. Se plantea un recorte indiscriminado que afecta la formación profesional y el proyecto de investigación de años, con un criterio deslegitimador del Estado. Para este gobierno nacional no es una prioridad generar ciencia, investigación y educación desde el Estado. No se le puede buscar una razonabilidad al recorte. No es una cuestión de salvar el déficit del gasto público”, concluyó Prospitti.

Armando Cassinera, delegado de ATE en Conicet Rosario, explicó que el conflicto iniciado en diciembre pasado abrió un proceso de resistencia y debate a lo largo y a lo ancho de todo el país en torno a la incorporación de los más de 500 postulantes que quedaron fuera del sistema a pesar de haber sido evaluados positivamente para ingresar a la carrera de Investigador del Conicet.

“La primera reunión de la comisión mixta de seguimiento debe ser garante de la promesa de las autoridades del ministerio de Ciencia y Técnica de conservar el puesto de trabajo de todos los compañeros afectados”, detalló el delegado.

Y concluyó: “Producto de esta política nos organizamos y hoy (por ayer) se replican actividades como ésta en todos los puntos del país. Vamos a realizar una asamblea para ver cómo seguimos y le pedimos al consejo directivo que apoye el pliego de reivindicaciones”.