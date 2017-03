Para desdibujar las fronteras

Para bucear en las singularidades del mundo y sus diferencias, un grupo de artistas reunidos en un proyecto denominado Transcontinental Charango brindará este viernes, a las 20.30, en la explanada del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín y San Juan), un recital gratuito en donde mostrarán una investigación musical práctica que no conoce fronteras. Liderado por el francés Yann Gaël Poncet, el singular encuentro multicultural tiene otros dos protagonistas: Oscar Miranda (Argentina) y Sargento García (España).

La actividad, organizada por la Alianza Francesa de Rosario y el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, se enmarca en una gira internacional que comenzó el año pasado y se encuentra recorriendo el continente y permitirá acercar a los rosarinos esta fiesta musical que ya recorrió gran parte del continente mostrando el ensamble entre el electro francés y el charango andino.

Considerado uno de los pioneros en la mezcla de sonidos caribeños con punk, Bruno García (aka Sargento García) mostrará su fusión de hip hop con ritmos latinos. Oscar Miranda hará lo propio con el charango indagando en un estilo que mezcla tradición y modernidad. Y Yann Gaël interpretará el violín.

“Una fiesta”, así definió Gaël, virtuoso del violín, el proyecto que mostrará hoy en Rosario y con el que buscará, contó, producir una emoción que abra el camino a ideas superadoras con la música como medio de transformación. Y en diálogo con El Ciudadano anticipó: “Se trata de crear un espacio donde todos seamos iguales, donde hagamos algo en común que nos iguale aunque tengamos diferencias”.

—¿Cómo será la performance que mostrarán en Rosario?

—Presentaremos el Transcontinental Charango, el segundo proyecto transcontinental que tengo. Se trata de un tipo de encuentro con músicas tradicionales. Aquí estamos trabajando con la música andina y específicamente con el charango de Oscar Miranda. El show es un diálogo entre las músicas electrojazz con lo que ofrece Oscar Miranda.

—¿Cómo describirías el Transcontinental Charango?

—Algo filosófico se cuela en tus palabras al describir el concepto del proyecto…

—Por supuesto que sí. Siento que la música es una manera que tiene el ser humano para expresar su inteligencia. Todas las culturas tienen una manera distinta. Con este proyecto busco mostrar que existen cosas diferentes. Y eso me gusta mostrarlo con músicas, que es la materia que mejor manejo.

—¿Cómo se dio el encuentro con Miranda y García?

—Transcontinental empezó con el artista francoargentino Jerónimo Saer, con quien me encontré primero y con quien hicimos un primer proyecto. Me había hablado muy bien de Oscar Miranda cuando aún no lo conocía pero yo le decía que quería buscar por mí mismo a la persona con la que trabajar. Cuando conocí a Oscar, descubrí que Jerónimo tenía razón: es un músico extraordinario.

—¿Qué ocurrió con Trasncontinental luego de la muerte, hace dos años, de Jerónimo?

—Jerónimo, con quien empezamos este proyecto, murió. Quise dejar todo cuando eso pasó pero muchos me alentaron a seguir. Cuando busqué con quien continuar apareció Sargento García, un músico con quien pude construir ese puente entre el idioma francés y el español.

—Saer fue un buceador de sonidos como forma de contar historias. ¿Algo de eso queda impregnado en la búsqueda de Transcontinental Charango?

—Absolutamente. Jerónimo estuvo obsesionado con Argentina y con todo lo que llevaba el país en su gente. Él tuvo un vínculo muy particular con Rosario por eso también es para nosotros importante llegar y mostrar el proyecto aquí. Transcontinental está tratando siempre de hacer una historia del sonido y de la cultura argentina en diálogo con la francesa.

—¿Cuál es la relación que tienen los músicos franceses con la música argentina que, muchas veces, queda identificada con el tango?

—El tango es muy especial en Francia. Yo vengo de Lyon y allí se hacen milongas, se baila mucho el tango y tengo amigos que lo tocan. Pero allá no conocemos las músicas andinas. El Transcontinental es una manera de conocer Argentina de una manera más profunda.