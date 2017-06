Paolo Montero ya comenzó a definir el plantel para la temporada que viene

Más allá de que Paolo Montero aguardará si Central se clasifica o no para jugar la Sudamericana para pensar de lleno en los refuerzos, hay temas en los cuales el entrenador canalla comenzó a trabajar junto con los dirigentes. Por ejemplo, en definir situaciones de los jugadores que hoy está en el plantel. Y en pos de eso, el DT ya tomó algunas decisiones.

Según pudo averiguar El Hincha, el mediocampista central Matías Mansilla no será tenido en cuenta por el técnico. Tal es así que desde la dirigencia ya le informaron al entorno del jugador que se busque club. La idea es intentar prestarlo sin cargo y sin opción.

El otro mediocampista que viene detrás de Mansilla es Pedro Emanuel Ojeda, pero no termina de convencer a Montero y ni siquiera se sabe aún si hará la pretemporada con la Primera.

La no consideración de Mansilla y la casi segura ida de Damián Musto hicieron que el entrenador auriazul tenga pensado para jugar como titular a Mauricio Martínez.

¿Y los nombres de los mediocampistas que salieron a la luz como posibles refuerzos? “La idea es buscar un mediocampista central, pero el técnico tiene decidido que es el momento de Martínez. Entonces el nombre a venir será para que tenga una opción por el ex Unión”, le dijo anoche a este diario una fuente cercana al cuerpo técnico.

Imposible el primer “9”

Más allá de que la situación de Teófilo Gutiérrez aún no es cosa juzgada, la continuidad del colombiano está más que en duda. Es por este tema que Montero pretende un “9” de jerarquía para acompañar a Marco Ruben en ofensiva.

Uno de los nombres que apuntó el técnico es el de Jonathan Calleri. Pero es imposible incluso comenzar una negociación con el actual delantero de West Ham de Inglaterra; ya que desde Central se contactaron con gente de su entorno los cuales le expresaron que el ex hombre de Boca, entre otros clubes, pretende seguir en el fútbol europeo.

“Es clave traernos algo por cómo está la tabla”

Paolo Montero no quiere distracciones más allá de que está trabajando junto con los dirigentes y con el director deportivo de Central. Es que el entrenador volvió a dejar en claro el objetivo de máxima que tiene para el Canalla: jugar la Copa Sudamericana del año que viene.

Pero claro está que para conseguir eso debe sumar una buena cantidad de puntos en los dos partidos que viene; ya que en uno de ellos enfrentará a uno de los rivales directos como es Talleres.

“Es importante venirnos con algo de Banfield porque al tener la tabla tan corta, es como la tabla del descenso, mortal. Hay cuatro equipos en dos puntos. Es importante venirnos con algo para poder duplicar ese punto o esa victoria logrando una victoria contra Talleres”, reconoció el DT auriazul.

—¿Te sorprendió que con Banfield se juegue el viernes?

—No, no me sorprendió pero yo que sé, a nivel mundial es normal que haya diferencias. Yo soy un convencido de que tenés que pensar en vos, es normal que cada uno cuida su chacrita.

—La pregunta es porque parece perjudicado Central, que tiene jugadores en la Selección…

—En ese sentido tenés razón pero no hay que buscar excusas. Es fútbol. Si vos tenés que ganarle a Banfield, que sea viernes, sábado o domingo. Y que ellos tengan a los mejores porque si te gano no tenés excusas. Te puede tocar perder también, obvio. Yo en ese sentido no busco excusas. Si vos tenés que hacer un buen partido como lo demostró el equipo con River, no importa si es domingo, lunes o martes. Poné la hora vos que quieras, el equipo se presenta y va a ir a ganarlo.

—¿Cómo lo viste a Pinola?

—Al principio estaba un poco triste por la situación. Pero va a tener chances. Hoy conversé con él y le dije que jugando como lo hizo con River, Racing, y en los partidos importantes, va a tener chances. Los técnicos miran cuando jugás contra Alario, Benedetto, Lisandro López, o Bou. Cuando enfrentás a jugadores diferentes. Me llamó la atención que no hayan citado a Leguizamón a la selección paraguaya. Por cómo está jugando creo que entre los 20 podría estar. Para mí, la pareja de marcadores centrales de Central hoy está en el podio del fútbol argentino.

—¿Les vino bien esta semana para recuperar?

—Creo que sí porque nos permitió la recuperación de Gustavo (Colman), que venía herido principalmente por los temas personales, y todo eso lo llevó a que aparezcan fatigas musculares que por suerte no llegaron a más. Además, ante Colón, Damián (Musto) jugó con una fatiga, Marco tenía el problema ese en el pie. Creo que estos días nos sirvieron para bajar un poco las cargas y llegar bien a este final que para nosotros es importante.

¡Otra vez el tobillo!

El cuerpo técnico canalla dirigió ayer un ensayo futbolístico en el Gigante de Arroyito. Y si bien el entrenamiento se desarrolló a puerta cerrada, este diario averiguó que Paolo Montero decidió “mezclar las piezas”; es decir que no paró un once titular.

Pero lo más relevante de la práctica donde, salvo Gustavo Colman (engripado) participaron todos los que tiene el DT a disposición, fue que Marco Ruben no pudo terminar la rutina. Ya que; otra vez le volvió a molestar el tobillo derecho y tuvo que salir. Esta molestia, por un sobrehueso calcáneo no es nueva. Y una vez que finalice el torneo decidirán si continúan con un trata-miento kinésico o si optan por uno quirúrgico.

Más allá de esto, el delantero no tendría inconvenientes en iniciar la semana de trabajo, en la jornada de mañana, que desembocará en el juego del viernes ante Banfield, en horario a confirmar.