Paolo Montero y su Rosario Central 2017

Paolo Montero prepara su Central modelo 2017 para una reanudación del torneo que aún no tiene fecha cierta. Y más allá de que varios ensayos de pretemporada fueron a puerta cerrada, lo que limita el análisis periodístico, ya asoman algunas diferencias respecto del ciclo que comandó Eduardo Coudet. Las más notorias tienen que ver con cuestiones nominales antes que tácticas o estratégicas, ya que para hablar de estas últimas con argumentos valederos hubiera sido indispensable ver “todos” los amistosos del verano, y no la mitad de ellos.

Ante las bajas de algunos titulares, con la imposibilidad reglamentaria de incorporar más de dos refuerzos, sumado al flojo rendimiento de los marcadores centrales en el semestre pasado, Montero se vio obligado a mover piezas.

Así, a la hora de suplir a los que se fueron, el uruguayo eligió al Ruso Rodríguez para cubrir el lugar que dejó en el arco Sebastián Sosa; y a Gustavo Colman para ocupar el hueco que dejó Giovani Lo Celso. Y mientras espera la llegada de un refuerzo, incluyó a Paulo Ferrari como reemplazo de Walter Montoya.

Además, en la defensa, le hizo lugar a José Leguizamón, primera contratación de este libro de pases. Ya sin Marco Torsiglieri, cedido a Racing, y con Esteban Burgos y Dylan Gissi prácticamente fuera de consideración, Montero apostó por Hernán Menosse y Renzo Alfani en la zaga. Y, en el último amistoso, probó algo que el Chacho nunca intentó, que Mauricio Martínez, volante de oficio, juegue como marcador central.

Al arco, por ahora el Ruso

En todos los ensayos veraniegos, Montero incluyó a Diego Rodríguez como arquero del equipo principal. El Ruso está a préstamo en Central, y compite por el puesto con Jeremías Ledesma, arquero del club de 23 años.

Apenas llegado a Central, el DT uruguayo recibió buenos informes sobre los dos arqueros, y desactivó la versión de que se buscara un refuerzo para el puesto.

El pergaminense Ledesma todavía no debutó en primera, y no sería extraño que tenga alguna oportunidad en este semestre. De todos modos, esa chance estará ligada al rendimiento de Rodríguez.

Atrás, esperando a Pinola

Mientras Javier Pinola cumple con la última etapa de rehabilitación de las dos fracturas que sufrió en el peroné derecho, Montero trabajó en el armado de la defensa, el sector en el que más problemas mostró el Canalla durante el semestre pasado.

Con Salazar y Villagra en los laterales, la diferencia con el ciclo anterior estará en el armado de la zaga. Los titulares, al menos en la previa, serán Leguizamón y Pinola, quien se estima que podría volver al equipo a fines de marzo.

Hasta que eso suceda, Montero tendrá que elegir el compañero del paraguayo Leguizamón entre tres opciones: Hernán Menosse (debe cumplir con una fecha de suspensión), el joven Renzo Alfani o Mauricio Martínez, a quien probó el último sábado en el amistoso ante Belgrano de Córdoba. El que por ahora quedó más relegado es Mauro Cetto, que no tenía lugar con Coudet. El Colo sufrió un desgarro en un cuádriceps hace poco más de dos semanas, y todavía no se recuperó.

En el medio, falta el ocho

Del mediocampo ideal que utilizaba Coudet, se fueron dos piezas clave: Montoya y Lo Celso. Damián Musto y José Luis Fernández mantuvieron su lugar con Montero. Y Colman recibió la oportunidad de parte del DT uruguayo para cubrir la baja de Lo Celso.

El reemplazante de Montoya, en tanto, todavía no tiene nombre definido. Pero será el segundo refuerzo. Al menos, es lo que intentará la dirigencia, la llegada de un volante diestro. A la espera de esa solución, Montero tiene al Loncho Ferrari como primera alternativa. También probó a Washington Camacho, aunque el oriental ocupó distintos puestos del mediocampo en los amistosos de pretemporada.

Arriba mantiene el potencial

El ataque es el único sector del terreno en el que no hubo bajas respecto del semestre pasado. Es cierto que Marco Ruben no pudo hacer la pretemporada de la mejor manera por un problema en el talón izquierdo. Pero el goleador estará en condiciones para la reanudación del torneo. Teo Gutiérrez será su compañero. Y tanto Germán Herrera, que tampoco pudo hacer la pretemporada “normal” por una lesión muscular, como Fabián Bordagaray, estarán para el recambio.

En algún momento se especuló con la posibilidad de que Montero probara a Teo jugando más retrasado. Pero, al menos por ahora, eso no sucedió.

Los tendrá en cuenta

Lo que sí asoma como una diferencia importante entre este ciclo que comanda Montero con el último semestre que condujo Coudet es el tema juveniles. En la última etapa al frente del equipo, el Chacho sólo apeló a la inclusión de futbolistas jóvenes por obligación. El uruguayo Montero parece dispuesto a utilizar a alguno de ellos como opciones de recambio. Dos ejemplos: Renzo Alfani y el zurdo Facundo Rizzi, que el último sábado sustituyó a Villagra en el segundo tiempo del amistoso con Belgrano de Córdoba.

Otros que ya habían sumado minutos con Coudet parecen más cerca de ser variantes hoy, como Leonel Rivas y Maximiliano Lovera. Además, trabajan con el grupo principal de profesionales otros juveniles, como los volantes Matías Mansilla, Félix Banega, Matías Palavecino y el delantero Rodrigo Migone.

Arrancó la semana

Tras disfrutar del domingo libre, el plantel canalla volvió ayer al trabajo. El entrenamiento se dio por la tarde en Arroyo Seco. Y durante la semana la atención podría estar centrada en dos factores. Por un lado, en la recuperación de Marco Ruben, que está dejando atrás un edema óseo en el calcáneo izquierdo. El delantero podría recibir el alta en estos días, quizás antes del fin de semana. Por el otro, con la confirmación de un amistoso el próximo viernes en el country. ¿El posible rival? Atlético Paraná, que milita en la B Nacional.

¿Federico Carrizo, el segundo refuerzo?

Sigue la danza de nombres, pero aún sin certezas sobre quién será el reemplazante del chaqueño Walter Montoya. En las últimas horas, El Hincha pudo conocer que Federico Carrizo estaría dispuesto a regresar al club en donde se inicio. Sin lugar en Boca, Pachi tendría decidido alejarse del Xeneize y ve con buenos ojos volver al Canalla. Incluso estaría todo arreglado con el jugador, sólo restaría el visto bueno de Paolo Montero. Entre los que todavía no fueron descartados, aparecen tres que juegan en la liga local: el volante de Atlético de Rafaela Gabriel Gudiño (que en su momento fue ofrecido), el mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata Ramiro Carrera y el volante de Godoy Cruz Facundo Silva (hay interés auriazul por ambos). Por ninguno de ellos hay negociación encaminada, sólo averiguaciones y sondeos. En cuanto a Lucas Romero, uno de los primeros apuntados, quedó fuera de la consideración. Central no avanzará por la contratación del futbolista de Gremio de Brasil, pero por cuestión de características y no por el tema económico.