Paolo Montero: sólo falta la firma para ser el entrenador canalla

Sólo resta la oficialización y la posterior firma. La contratación de Paolo Montero como DT de Central es un hecho, aunque hay que esperar unas horas más… Y si bien hay acuerdo de partes como para cerrar la historia, todavía restan detalles por resolver. Entre ellos aparecen tres puntuales. Uno, que no hay consenso pleno en la directiva del Canalla en la decisión de que Montero sea el sucesor de Eduardo Coudet; dos, que todavía hay diferencia económica, aunque se redujo mucho; y tres, que aún no se produjo en forma efectiva la desvinculación de Montero de Colón de Santa Fe, por lo que no puede firmar en otro equipo.

El único punto que parece muy difícil de resolver es el del consenso “pleno” de la dirigencia auriazul por la llegada del DT uruguayo. Si esto no se logra hoy, se definirá por mayoría. Por lo tanto, de una manera u otra, todo indica que antes del fin de semana Montero será confirmado como técnico de Central.

A favor de la chance de que en las próximas horas se oficialice la llegada de Montero a Arroyito, ayer en Santa Fe recibieron el telegrama de renuncia de Montero. Como quedaban seis meses de vínculo entre las partes, y la ruptura es unilateral, seguramente habrá resarcimiento económico a favor de los sabaleros. Al respecto, debe expedirse de un momento a otro el órgano fiduciario que administra a la entidad santafesina.

Además, ayer Montero le dijo no a la propuesta que le había elevado Independiente. El uruguayo recibió el ofrecimiento para dirigir al Rojo, y lo rechazó. El otro supuesto interesado en Montero, Olimpia de Paraguay, desapareció del escenario.

En cuanto al cuerpo técnico con que cuenta Montero para trabajar en Central, al menos hasta ahora cuenta con tres colaboradores que ya lo acompañaban en Colón. Los ayudantes de campo serán el ex delantero charrúa Richard Chengue Morales y Juan Iraola; mientras que el profe Santiago Ferro se hará cargo de la preparación físico. A este grupo de trabajo se sumarían dos nombres más: otro profe, y un entrenador de arqueros.

Deshoja la margarita

En las próximas horas, se definirá la continuidad de José Chamot como coordinador de las divisiones inferiores. El último lunes, el presidente auriazul, Raúl Broglia, comando un cónclave con el Flaco para proponerle extender su contrato, que termina en estos días, por un año más. Y si bien la dirigencia es optimista respecto de llegar a buen puerto con Chamot, no será sencillo.

¿Los motivos? Serían personales del Flaco, que tendría en mente comenzar su carrera como DT profesional. Por esta razón, Chamot podría dar por cumplido su ciclo como coordinador de inferiores, que en Central fue exitoso. En su año de trabajo, el Canalla consiguió la Copa Challenger, permio que recibe el equipo que suma más puntos entre todas las categorías menores de AFA.

Un arquero y un marcador central en la mira

Mientras se ultiman detalles para oficializar la llegada de Paolo Montero como técnico canalla, ya se habla de refuerzos. Es que, en la misma charla del martes pasado, el uruguayo les anticipó a los directivos que una de las dos plazas disponibles sería para un arquero. Y en el mercado de pases no hay muchas opciones, más aún porque Boca y River también buscan cubrir la posición. Por lo tanto, es factible que vuelva a circular el nombre de Jorge Broun. Fatura tuvo muy buen rendimiento en Colón durante los 14 partidos que lo dirigió Montero. Y ya había sonado como posible refuerzo del Canalla en el receso anterior.

El otro cupo sería para un marcador central. ¿Y los que están en el club? Varios de ellos emigrarían. Especialmente los que están a préstamo, cuyos vínculos caducan a mediados del año próximo, y sus salidas podrían anticiparse. Además, existe una oferta de un equipo europeo por la cesión de Marco Torsiglieri, y en comisión directiva la están evaluando.

Montero no pierde el tiempo. Sabiendo que la pretemporada comienza el próximo 5 de enero, quiere aprovechar la oportunidad para sumar los dos refuerzos que permite el reglamento en este libro de pases de verano.

Según el criterio de Montero, uno de los sectores a reforzar es el arco. Tras la salida de Sebastián Sosa, el plantel quedó con dos arqueros. Pero sólo uno de ellos tiene rodaje, Diego Rodríguez, que llegó cedido de Independiente. El otro es Jeremías Ledesma, que tiene 23 años y todavía no debutó en primera. En este escenario, el DT uruguayo pretende sumar otro guardameta. Y teniendo en cuenta el buen torneo que viene realizando Broun, y que fue dirigido por el propio Montero, aparece como una primera opción.

El nombre de Fatura, que se encuentra de vacaciones fuera del país, ya había sonado hace unos meses. Pero no convenció. Hoy, la realidad es diferente, ya que el arquero fue una de las figuras del Sabalero en la primera parte del torneo. ¿Se dará esta vez?

En cuanto a los marcadores centrales, hay dos que no seguirían. Los dirigentes ya tendrían tomada la decisión, y la habrían consensuado con Montero. Los nombres no trascendieron en forma oficial. Pero si se tiene en cuenta el rendimiento de los últimos partidos, los que quedaron más expuestos son Esteban Burgos y Dylan Gissi. En cuanto a Hernán Menosse, que era pretendido por Emelec de Ecuador, seguiría cumpliendo el contrato hasta mitad de año. Lo mismo sucederá con Mauro Cetto, que no era tenido en cuenta por Eduardo Coudet. Y en la posición también aparece el joven Renzo Alfani, quien debutó en el último partido de este año ante Belgrano en Córdoba.