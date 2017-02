Paolo Montero: “La presión que hay acá no la viví ni en Italia. Esto es para guapos”

Bien predispuesto. Con ganas de explicar lo que hizo en el primer mes de trabajo y dejando en bien en claro cuáles son las pretensiones que tiene para Central. Paolo Montero habló con El Hincha y analizó sus primeros 30 días desde que se calzó el buzo de entrenador auriazul. El técnico uruguayo aceptó un ida y vuelta con este diario. Respondió todo lo que se le preguntó y se dejó conocer un poco más en cuanto a las ideas futbolísticas que tiene y que está trabajando para ponerlas en práctica en el equipo.

El ex defensor de Juventus se mostró consciente del desafío que decidió asumir a principios de este año y que empezará el mes que viene a mostrarlo en la reanudación del torneo argentino.

“La presión que hay acá no la viví ni en Italia. Esta presión es para guapos”, sentenció Montero apenas comenzada la entrevista con El Hincha. Y rápidamente añadió: “Me tengo fe, sino no estaría acá. Sabía que era así, me lo imaginaba. Pero ahora que estoy acá es mucho más. Al Chengue (Richard Morales, ayudante de campo) y a mí nos gustan las difíciles”.

Al ser consultado sobre cuál fue el primer mensaje que trató de instalar en el plantel el entrenador no dudó en decir que fue “decirle a los jugadores que el fútbol tiene revancha” más allá de que “es una frase típica”. Y agregó: “Este es un equipo con muchos jugadores de jerarquía que se merecen algo importante”.

Más tarde, Montero dejó en claro cuál es el objetivo que se trazó de cara al primer semestre de la competencia. “Somos conscientes de la posición en la que estamos en el campeonato. El objetivo es terminar lo más arriba posible. Sabiendo de que no será fácil luchar por el título”, sentenció.

—Es verdad que te reuniste con Coudet?

—Sí. No somos amigos, pero hay un aprecio de cuando jugamos juntos en San Lorenzo. Cuando se confirmó que venía a Central lo llamé y luego hicimos un asado acá. Estuvimos como dos o tres horas hablando del equipo, él me habló maravillas y lo estoy comprobando.

—Una de las características principales que mostró el Central de Eduardo Coudet fue la intensidad. ¿Eso lo tenés que mantener?

—Eso se mantiene entrenando y con la mentalidad. Acá no vinimos a hacer cambios importantes, lo más importante es mantener lo bueno que se hizo. No estoy muy de acuerdo con eso que se dice de que cada técnico tiene su librito. Lo más importante es la intensidad física y mental, para mí esta última es la más importante.

—Desde que llegaste hacés mucho hincapié en que los defensores juguen en la mitad de la cancha.

—Jugar con los defensores en la mitad de la cancha. Es la apuesta que con humildad buscamos en Boca Unidos y en Colón. En los partidos amistosos se está logrando y lo están haciendo de buena manera. Hay que aferrarse a todo eso, pero no sólo de la línea de cuatro, sino de todo el equipo.

—¿Estás conforme con lo que viene mostrando el equipo en la pretemporada?

—Somos conscientes que para subir en la tabla de posiciones debemos seguir mejorando.

—¿Qué tan importante es ganar en el arranque de la competencia oficial?

—Para nosotros que vamos a hacer la presentación y para todos los jugadores es muy importante ganar en casa. Pero lo más importante que tenemos que lograr es que la gente se sienta identificada.

“Hay titulares y suplentes”

El entrenador canalla habló en profundidad de uno de los temas más problemáticos en el último tiempo: el rendimiento de los zagueros centrales. Es que más allá de la performance que tuvieron la mayoría de ellos en la última parte del año pasado, desde su llegada el presente para ellos no parece haber cambiado demasiado. Es que Dylan Gissi y Esteban Burgos han sumado minutos en el equipo suplente.

Con respecto a esto, Montero explicó: “Tiene que ver con decisiones personales. Acá todos arrancaron de cero. Los zagueros que estamos probando ahora son los que pensamos que podrían arrancar el torneo. Yo, por lo que aprendí en el fútbol hay titulares y suplentes. Sí es importante que el que está afuera sepa que si anda bien va a tener la posibilidad de jugar”.

Más tarde el uruguayo analizó la relación de estos futbolistas con los hinchas auriazules.

“Por desgracia lo viví con la Católica. Me sorprendió con la rabia que le gritaron a algunos jugadores. Yo antes de llegar acá sabía que la problemática era con los zagueros y la verdad que me da mucha lástima. En mi carrera nunca conocí un jugador de fútbol que llegara a un equipo para hacer mal las cosas. Son semestres, son años. He jugado con jugadores que fueron los mejores en sus puestos y hubo semestres que parecía que habían traído un primo hermano, fueron un desastre. Y a mí me da lástima porque los veo entrenar día a día y se ve que quieren revertir la cosa. Ojalá que les vaya bien. El otro día Gissi entró y había 15 mil personas que lo silbaban y no se escondió. Ojalá que siga así porque seguramente le va a tocar tener su chance”, sentenció.

Montero dice de…

La posibilidad de contar con Carrizo. “Ojalá que venga. Lo más importante es que conoce el club. Lo más importante es que ya jugó y lo más importante es la personalidad. Eso es lo más importante. Yo cuando hablé con Luciano (Cefaratti) y Juan Cruz (Rodríguez, protesorero) les dije que lo más importante ahora es traer un jugador con personalidad. Y Carrizo ya demostró cuando jugó acá que la tiene”.

Los arqueros. “Estoy comprobando día a día lo que hablé con el Chacho Coudet sobre los arqueros. El Ruso viene muy bien. El otro día con Belgrano (amistoso que igualaron 1-1) hizo un par de atajadas muy importantes. Estamos muy contentos con lo que vienen trabajando los arqueros y en ese puesto finalmente no pedimos refuerzos”.

Los juveniles. “Jugador que está en el plantel va a ser considerado. Me sorprendió el partido que hizo Leo (Rivas) ante la Católica, parecía un adulto. Son jugadores que si siguen así tienen el futuro es sus manos”.

La desvinculación de Colón. “Estamos en Irak (risas) con esa situación. Se logró el amparo por 30 días para que pueda dirigir acá sin inconvenientes. Estamos en tratativas para que se resuelva de una vez por todas y podamos comenzar a enforcarnos del todo. Es la primera vez que pasa esto, no entiendo por qué han reaccionado de esta manera porque yo fui a rescindir antes de sentarme con Central y con Independiente. A mí no me gustó especular porque no era justo que si no me elegían acá o en Independiente haber vuelto a dirigir a Colón”.

Lejos de ponerse de acuerdo

La negociación por vuelta de Federico Carrizo a Central está trabada. Es que según lo que averiguó este diario, ambas dirigencias aún no se han puesto de acuerdo y no hay indicios de que lo hagan en el corto plazo. Más allá de que también existen rumores de que a principios de semana haya una resolución favorable.

Lo cierto es que los directivos canallas, encargados de llevar adelante las negociaciones, se encontraron con una firme postura de sus pares xeneizes.

“Boca lo quiere vender y lo cotiza con el mismo monto que lo compró a Central hace más de dos años”, fue lo que le confió una fuente cercana a la negociación a este diario en la tarde de ayer. Y la misma aseguró que si los directivos del club de La Ribera no cambian su postura la negociación se caerá definitivamente.

Más allá de esto la dirigencia canalla seguirá intentando que la vuelta de Pachi se de en el presente mercado de pases, tal cual quiere el uruguayo Paolo Montero.