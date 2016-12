Paolo Gentiloni fue designado primer ministro de Italia

El ex ministro italiano de Relaciones Exteriores, Paolo Gentiloni, fue designado este domingo para reemplazar al primer ministro Matteo Renzi, quien renunció tras sufrir una severa derrota en el referéndun constitucional la semana pasada.

La decisión fue anunciada por el presidente de la República, Sergio Mattarella, único con el poder de designar al primer ministro en Italia según las normas de la Constitución.

Gentiloni, de 62 años, ex periodista graduado en ciencias políticas, hombre moderado y leal a Renzi, deberá someter su equipo de gobierno al voto de confianza, lo que podría tener lugar el miércoles, según fuentes políticas.

“Trabajaré con dignidad y responsabilidad”, anunció Gentiloni tras recibir el encargo oficialmente.

“No por mi voluntad sino por sentido de la responsabilidad trabajaré con las fuerzas políticas de la mayoría saliente”, una coalición de cetro-izquierda liderada por el Partido Democrático, declaró.

El presidente Mattarella, árbitro de la situación, había anticipado que quería resolver rápidamente la crisis que se abrió tras el rechazo masivo con un referéndum de la reforma de la Constitución promovida por Renzi.

Este domingo, el primer ministro saliente Matteo Renzi, cuya fuerte personalidad y estilo de gobernar dividió al país, se dirigió a los italianos en su página Facebook para decirlse que su dimisión era “verdadera”, pero que estaba dispuesto a volver.

“Vuelvo a ser un ciudadano común. No tengo paracaídas. No tengo un escaño en el parlamento, no tengo un sueldo, no tengo una pensión, no tengo inmunidad. Vuelvo a comenzar, como debe ser. La política para mí es servir al país, no usarlo”, escribió Renzi.