Jubilados sin dientes: Pami, sin prótesis dentales

Desde este martes y por tiempo indeterminado, los odontólogos del sur provincial no realizarán más prótesis dentales para los afiliados del Pami. La medida de fuerza responde al incumplimiento en los pagos a los laboratorios que se ocupan de confeccionar los implantes, con una deuda que se arrastra desde septiembre del año pasado. “No tenemos plata para pagarle a los mecánicos dentales para que hagan las prótesis. Es imposible sostener el servicio poniendo el dinero de nuestro bolsillo”, dijo a El Ciudadano Norma Cáceres, representante del Gremio Odontológico Argentino. La suspensión será acatada por los 200 odontólogos que atienden en la Segunda Circunscripción provincial y afecta a seis de cada mil jubilados afiliados que se atienden cada mes.

En el sur provincial, son 150 mil los jubilados que se atienden por Pami y que, como en el resto del país, cuentan con la cobertura total de las prótesis dentales. Cada mes, seis de cada mil jubilados llegan a Pami para la realización de implantes dentales. Actualmente, una prótesis está valuada en 5 mil pesos. De ese monto, los odontólogos reciben 388 pesos que se destinan a los mecánicos dentales encargados de la fabricación de las piezas.

Según Norma Cáceres, el último pago que recibieron los 200 dentistas que atienden en el sur provincial fue el correspondiente al mes de agosto, que se realizó el 26 de septiembre pasado. Desde ese entonces, la gerencia de Pami arrastra una deuda que ya lleva cinco meses y que imposibilita continuar brindando el servicio.

“No existe ningún mecánico dental que te espere seis meses para cobrar un implante y no podemos poner la plata de nuestro bolsillo”, dijo Cáceres a El Ciudadano y agregó: “Estamos hablando de 1.500 pesos por odontólogo. Es un monto que a Pami no le cuesta nada pagar, pero que a nosotros nos implica no poder sostener el servicio”.

En este sentido, la dirigente gremial sostuvo que los dentistas del sur de la provincia decidieron ayer dejar de realizar los implantes “hasta que se liquiden los cinco meses de deuda”. La medida de fuerza comenzó a implementarse hoy y es por tiempo indeterminado.

Además, Cáceres sostuvo que la semana pasada el Gremio Odontológico Argentino se sumó a la campaña lanzada por los farmacéuticos bajo la consigna “Mi odontólogo está de luto, Pami nos está matando”. Según la representante gremial, la medida responde a los incumplimientos en los pagos así como a “las persecuciones y auditorías violentas” que se vienen dando desde que se dio el cambio de gobierno.

Fin de año en conflicto

En diciembre, los trabajadores odontológicos suspendieron la atención a Pami Rosario por la falta de pago de la cuota per cápita que perciben por atender a los jubilados, correspondiente a noviembre. La cuota que recibía un odontólogo por cada afiliado de Pami que atiende era de 11 pesos. Después del conflicto de fin de año, la cifra que tuvo un aumento de un peso.