Paladini suma operarios mediante la Oficina de Empleo municipal

La empresa de embutidos Paladini incorporó 10 operarios a través de la Oficina de Empleo municipal.

La intendenta Mónica Fein, junto al secretario de Producción y Desarrollo local, Ignacio Del Vecchio, visitó ayer la planta industrial de la firma, en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez. Allí fueron recibidos por los miembros del directorio de la empresa rosarina que recientemente incorporó nuevo personal a través de la Dirección de Empleo de la Municipalidad.

Tras recorrer las instalaciones, la intendenta celebró el trabajo conjunto con Paladini y agradeció a la empresa por la generación de empleo y por brindar nuevas oportunidades laborales a más rosarinos. En el marco de la visita, destacó los protocolos de producción y calidad de la empresa.

“Estamos orgullosos de recibir en nuestra casa a la doctora Fein y muy contentos con los resultados del trabajo conjunto que hemos desarrollado con la Secretaría de Producción durante todo este año”, afirmó Eduardo Paladini, presidente de la empresa, tras acompañar a los funcionarios de gobierno en el recorrido por la planta.

Nuevas incorporaciones

Desde el año pasado fueron incorporados 10 trabajadores en la planta de Paladini a través de la Oficina de Empleo de la Municipalidad. Concretamente, el Área de Intermediación Laboral que depende de la Secretaría de Producción brindó a la empresa los perfiles laborales que se adaptaban a su búsqueda.

“Para mí fue una gran oportunidad sobre todo por mi edad. Tengo 35 años y es más difícil encontrar trabajo, pero gracias a la Municipalidad que me ayudó muchísimo para entrar a Paladini, hoy tengo trabajo”, contó Ruben Ezequiel, quien actualmente se desempeña como operario en el sector de cocidos. “Estoy muy cómodo y aprendiendo mucho para trabajar en una máquina especializada dentro de poco”, expresó el operario.

Otro de los beneficiarios de las políticas de empleo del municipio es Guillermo Díaz, oriundo de Perú, quien fue empleado por la empresa de alimentos refrigerados a fines de 2016.

“Vine a este hermoso país porque mi hijo de 3 años tenía un problema de salud que sólo tenía tratamiento en Argentina”, relató Díaz, y agregó: “Vine con toda mi familia en un tiempo muy difícil para conseguir trabajo. Dejé mi currículum en un montón de sitios y el único lugar que me dio la oportunidad fue la Municipalidad. Necesitaban operadores de producción y ahí me anoté”. “Lo mejor es tener a mi familia tranquila y que no falte el pan en la casa”, agradeció el trabajador.

En la actualidad, el municipio continúa trabajando con Paladini en la derivación de postulantes a través de la Secretaría de Producción y Desarrollo local. Ya se realizaron decenas de preselecciones durante el 2016, y en total, 112 postulantes fueron entrevistados y preseleccionados por el área de Intermediación Laboral.

Buena interacción

Por otra parte, la empresa de embutidos mantiene otros vínculos con el municipio, en el marco de la participación en la Feria Internacional de la Alimentación (FIAR) desde hace 19 años, cuya presencia ya confirmó para la 10ª edición que se realizará del 26 al 29 de abril.

Paladini participó además de las Misiones Comerciales que se organizaron desde la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rosario a Bolivia y Paraguay, en el marco del Programa de Internacionalización de las PyMES.

“El diálogo permanente con las empresas nos permitió difundir cada programa y articular políticas con otros estamentos del Estado para dar respuestas a las demandas actuales”, expresó el secretario de Producción, Ignacio Del Vecchio.

“Muchas firmas desconocían esta herramienta y generalmente desistían de tomar más personal porque implicaba procesos muy costosos y complejos”, sostuvo el funcionario, y añadió: “Con este servicio buscamos simplificar la tarea tanto para el que busca trabajo como para el que lo pide, uniendo la oferta con la demanda. Siempre con el objetivo de colaborar en la generación de empleo e inserción laboral”.

Las oportunidades se multiplican

En las oficinas de Empleo que se encuentran en cada Centro Municipal de Distrito (CMD) se atendieron en 2016 unas 10.000 consultas vinculadas a capacitaciones, emprendimientos, orientación laboral y asesoramiento en el armado y carga de CV. En este último punto, el área de Intermediación Laboral cuenta con una base de 35 mil currículums vitae para ofrecer a cada empresa que se acerca a la Secretaría con el objeto de búsqueda de personas que tengan diferentes perfiles laborales.

En el transcurso de 2016 se dictaron 192 cursos de capacitación a 3.000 vecinos, de los que se lograron insertar 442. De ese total, 330 son jóvenes, 39 personas con alguna discapacidad y 43 del programa Nueva Oportunidad.