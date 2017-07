Otro revés judicial para la lista 100% femenina de Ciudad Futura

El juez federal con competencia electoral Reinaldo Rodríguez rechazó la apelación presentada por el partido Ciudad Futura y no oficializó la lista de diputadas nacionales compuesta íntegramente por mujeres. Ciudad Futura apeló la medida ante la Cámara Electoral Nacional con la perspectiva de dar vuelta el fallo de Rodríguez. “La gente le va a contestar llenando de votos las urnas”, lanzaron desde el joven partido político.

El martes, Rodríguez había “observado” la lista presentada por Ciudad Futura –encabezada por la concejala Caren Tepp– porque no había hombres. Tres días después, el magistrado rechazó la apelación planteada por los apoderados del partido y no oficializó la lista. Si la Cámara Electoral Nacional ordena dar marcha atrás con la medida, Ciudad Futura podrá competir en las elecciones de diputados. Caso contrario, la única lista 100% femenina del país no podrá presentarse.

Desde Ciudad Futura calificaron al segundo rechazo de Rodríguez como “una decisión más arbitraria e injusta que la anterior, que contiene gravedad institucional en términos jurídicos”. Según indicaron, el juez Rodríguez rechazó sin ningún argumento y violando la ley vigente el planteo que realizó Ciudad Futura para que se tenga en cuenta un decreto del año 2005 donde queda expresamente señalado que no existe el cupo masculino y que, por ese motivo, no hay impedimentos formales para que la lista 100% femenina pueda llegara a presentarse en elecciones.

“A pesar de que no sólo nos asiste la razón social e histórica sino también la verdad jurídica, a pesar de las miles de solidaridades y apoyos de la gente común, de referentes de todo el mundo, de constitucionalistas que dieron argumentos sólidos y variados, el menos democrático de todos los poderes del Estado ignoró la ley y el reclamo popular y ratificó su fallo injusto, machista y retrógrado”, señalaron desde Ciudad Futura.

En la semana, luego de la primera “observación” del juez con competencia electoral, el partido lanzó una campaña en busca de adhesiones políticas para tratar de lograr que el magistrado revea el fallo, cosa que finalmente no ocurrió. “Todos mostraron la legalidad de la lista y lo argumentaron, todos menos el juez”, agregaron desde Ciudad Futura. “La historia condenará a este juez y la sociedad tiene que hacérselo sentir en el lugar donde más nos suelen escuchar a los comunes: las urnas”, agregaron.

La apelación de Ciudad Futura, firmada por su apoderado Antonio Salinas, tiene 14 carillas en las que se acumulan argumentos jurídicos para reclamar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio “contra decisión de no oficializar la lista por observación hecha de oficio”. El principal argumento es el decreto 451/2005 del Poder Ejecutivo Nacional que elimina límites a la cantidad de mujeres en una lista. En el escrito queda en claro que no existe el cupo masculino y que el cupo femenino, del 30%, es un piso y de ninguna manera un techo.

La respuesta del juez Rodríguez es apenas un párrafo en el que declara que “no ha lugar” a la revocatoria interpuesta por Ciudad Futura porque los argumentos de la apelación “no lograron conmover” la observación inicial del magistrado.

“Si alguien tenía alguna duda de que esta lista es revolucionaria, de que estamos conmoviendo los cimientos del sistema político, hoy ya no queda lugar para dudas”, respondió Ciudad Futura.

Al cierre de esta edición, Ciudad Futura realizaba una asamblea extraordinaria en el Distrito 7 para evaluar los pasos a seguir.