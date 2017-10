Otro mal resultado puede precipitar el alejamiento de Montero

Paolo Montero piensa en positivo. Y confía en que su Central cortará el sábado la racha de diez partidos sin triunfos por el torneo local, y vencerá a Argentinos Juniors en el Gigante. Y para acentuar la trascendencia del juego ante los de La Paternal, el DT no descarta una posible salida ante un resultado negativo.

“Por desgracia, cuando los resultados no aparecen, el margen de error se va achicando; esto es así, y es justo que sea así, es fútbol”, planteó Montero, consciente de que Central no pudo sumar de a tres en el torneo en las primeras cinco fechas de la Superliga, situación que lo tiene incómodo.

—¿Pensás que los próximos dos partidos van a ser determinantes para tu futuro como técnico de Central?

—Es fundamental ganar el sábado ante Argentinos. Cuando vos estás en un momento así, tanto un partido como un entrenamiento es determinante. Por desgracia, cuando los resultados no aparecen, el margen de error se va achicando. Esto es así, y es justo que sea así, es fútbol. Pero estoy tranquilo porque pienso en positivo, y estoy convencido de que vamos a ganar. Y esto lo digo, aunque Argentinos es un equipo difícil, que juega muy bien. Pero vi una reacción del plantel en estos últimos días que me deja tranquilo de cara a lo que viene. Después, si las cosas no salen, uno tiene un mínimo de dignidad y orgullo como para quedarme; nunca robé, ni cuando no tenía plata, imagínate ahora.

—¿Le das tanta o más importancia al partido ante Argentinos que al siguiente por Copa Argentina?

—Nosotros estamos en el paso a paso. Una cosa es lo que suceda en Copa Argentina, que es cara o cruz. Pero en la Superliga necesitamos sacar dos o tres resultados positivos cuanto antes. Hay que ser sinceros, sería muy fácil para nosotros enfocarnos en la Copa, que son 5 o 6 partidos. Pero si querés ser un equipo importante, tenés que darle trascendencia a todo lo que jugás. Ese no es nuestro estilo, y no le voy a mentir a la gente. Nosotros apuntamos a lo más alto en cada torneo que nos presentamos. Es como lo veo yo, por ahí estoy equivocado. Pero de otra manera, sería una papa.

—En el último partido que jugaron ante Banfield, los hinchas fueron muy duros con algunos jugadores de tu equipo, hubo reprobación. ¿Tuviste que charlar con ellos por este tema, te preocupa que pueda volver a ocurrir?

—En este tema, quiero pedirles un favor a los hinchas: paciencia. Los 90 minutos de un partido son como la vida, en un momento estás arriba, en otro podés estar abajo; pero que tengan en claro que el responsable soy yo. Tienen que ser pacientes con los futbolistas y dejarlos jugar tranquilos. Después sí, cuando termine el partido, si quieren protestar contra alguien, que lo hagan conmigo que soy el responsable de todo. Lo único que pido es que apoyen al máximo porque estos jugadores están identificados con la camiseta. De las cosas que aprendí del fútbol, se puede jugar bien o jugar mal, pero cada vez que terminó un partido, vi que transpiraron la camiseta. Y creo que eso es algo que el hincha tiene que valorar.

—En la previa al partido con Argentinos, ¿qué sentís que debería hacer el equipo en la cancha para que te deje tranquilo más allá del resultado final?

—Tener paciencia, serenidad, y que la ansiedad de la gente no llegue al jugador. Pienso que con Banfield no hicimos un mal primer tiempo. Cometimos errores puntuales y los pagamos caro. Espero que mostremos la misma cara que mostramos cuando eliminamos a Boca de la Copa Argentina. Los jugadores son conscientes de eso, y espero que lo puedan demostrar.