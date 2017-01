Otro ensayo muy positivo para Newell’s

Se prepara y gana. Newell’s afrontó ayer su segundo amistoso de pretemporada y otra vez fue con victoria. El 1-0 ante Instituto con gol de Mauro Formica cerró una semana con dos ensayos de fútbol muy positivos, no sólo por el resultado, sino además por el nivel mostrado por el equipo.

A diferencia del cotejo del martes cuando la Lepra derrotó a Atlético Paraná, ayer el equipo tuvo un primer tiempo de alto vuelo y sólo bajó un poco cuando en el cierre del complemento sintió el rigor físico de la pretemporada.

Presión alta, movimiento de rotación de los cuatro atacantes sin un nueve fijo, pero con alguno siempre apareciendo en zona de gol, proyección constantes de los laterales, y mucha circulación de pelota. Esa fue la clave de Newell’s durante los primeros cuarenta minutos y la mitad del complemento. Sólo le faltó certeza en el pase final y por eso no hubo más goles a pesar de la notoria diferencia en el juego.

El único tanto del partido llegó a partir de una buena jugada entre Scocco y Maxi Rodríguez, que derivó en Mauro Formica, y un remate del Gato que se desvió en Yabale y descolocó al arquero Garavano.

Hubo más chances para la Lepra. Maxi y Amoroso desviaron sendos remates desde buena posición; Garavano se lució con un achique a Maxi y después le ahogó el grito a Scocco; y Formica desperdició un mano a mano en el final del partido al rematar al cuerpo del arquero.

Aflojó Newell’s en el final. Sintió el cansancio Formica y el equipo perdió en precisión. También decayó Quignon, otro eje importante en el armado. Y entonces Instituto, de la mano de Paulo Rosales, se acercó a Pocrnjic, pero sin crear peligro real.

Lo más importante para Osella, más allá de una victoria que siempre ayuda desde lo anímico, es que el equipo se muestra muy apegado a la idea de juego con la que concluyó el 2016. Y hay poco para ajustar, más allá de que aún está por definirse quiénes serán los laterales.

Ayer el DT puso en cancha la misma formación que jugó ante Atlético Paraná. Y por segundo partido consecutivo prefirió exigir menos a Néstor Moiraghi, quien jugó para los suplentes.

Los once: Luciano Pocrnjic; Franco Escobar, Fabricio Formiliano, Nehuén Paz y Germán Voboril; Juan Ignacio Sills y Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica y Maxi Rodríguez; Ignacio Scocco.

Una vez más Escobar fue el lateral derecho titular, aunque Osella no descarta en ubicar allá a José San Román, que ayer jugó para los suplentes. El tema es que como el técnico no tiene la seguridad de que el ex Huracán esté habilitado (Newell’s sigue inhibido por AFA aunque presentó plan de pagos), en estos partidos prefirió probar con Escobar.

En tanto, por izquierda ayer volvió a jugar Voboril, pero el ex Racing no tiene el puesto asegurado. Nehuén Paz volvió a jugar como segundo zaguero, pero cuando vuelva Moiraghi no habría que descartar que pase como ‘tres’, como lo hizo en el torneo pasado.

El próximo amistoso será el martes ante Sarmiento de Junín, en Bella Vista, y el último cotejo programado es el sábado 4 de febrero, ante Atlético Rafaela. Este partido podría jugarse en el Coloso con público, en busca de recaudar algunos pesos en medio de la crisis financiera que atraviesa el club.