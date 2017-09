Otro capítulo para la novela de Amoroso

El conflicto con Joel Amoroso sigue sin definirse y a esta altura es aventurado pronosticar el desenlace. El jugador insiste con quedar libre y no descarta ir a la Justicia; Agremiados le pasó el tema a AFA e incluso espera que Newell’s pague para que termine el conflicto; el Tribunal de Disciplina postergó su decisión y para peor el juez Fabián Bellizia sacó un oficio para solicitar que no lo dejen libre; y la Lepra aguarda, confiada en que el futbolista seguirá siendo patrimonio leproso.

El viernes el juez Bellizia sacó un oficio (número 2454) donde le solicitó a AFA “no innovar” en cuanto al pedido de libertad realizado por Joel Amoroso por intermedio de Agremiados. Así, será difícil que el Tribunal se expida el próximo jueves y el conflicto podría prolongarse.

Pero Amoroso no descarta presentarse en la justicia laboral para pedir que le permita jugar en Belgrano. “Hace siete meses que no cobra y necesita trabajar”, deslizó Cristian Calabrese, uno de los representantes del delantero. “A nosotros nadie nos dice nada, pero no creo que vuelva a Newell’s”, agregó.

Belgrano llegó a un acuerdo con el jugador, pero no firmará contrato hasta tener el visto bueno de AFA. Y ayer surgió otra novedad, Agremiados insistirá con Newell’s para que cancele la deuda del jugador y así evitaría darle la libertad. Claro que a la Lepra no le cierran los números y buscará mañana ponerse de acuerdo con el gremio en un monto que sea más justo para todos. Y si logra el arreglo, una opción que maneja es prestarle el jugador a Tigre, que tiene un cupo abierto por la lesión de Galmarini.

Por ahora van de visita

El volante Brian Sarmiento y el delantero Mauro Guevgeozian estuvieron ayer junto a sus compañeros en la previa del duelo en la concentración en el Hotel Dazzler.

Como cada vez que juega como visitante, el plantel realizó un entrenamiento en las instalaciones del hotel y allí los dos refuerzos aprovecharon para acompañar a los futbolistas que jugaron anoche.

Guevgeozian y Sarmiento se perdieron el duelo de ayer y tampoco podrán estar en el partido que Newell’s disputará el próximo lunes desde las 21.05 en el Coloso del Parque ante Godoy Cruz de Mendoza. La idea del cuerpo técnico es que esta semana se sumen de manera paulatina a los trabajos con el plantel y que puedan aprovechar el parate por las eliminatorias para ponerse a tono con el resto de sus compañeros y poder estar disponibles para volver al equipo titular.

La reserva perdió el invicto

La reserva leprosa no pudo mantener su racha triunfal y tras tres victorias consecutivas (Unión de Santa Fe, Huracán y Olimpo de Bahía Blanca), ayer cayó 2-1 ante su similar de Lanús, que ahora es líder del torneo con puntaje ideal.

El equipo de Juan Pablo Vojvoda se puso en ventaja en el primer tiempo con gol de Alexis Rodríguez, tras una contra iniciada por el primo de Maxi en la que también participaron Mauro Vega y Daniel Opazo. Pero lo dio vuelta Lanús con tantos de Nicolás Thaller y Gabriel Carrasco.

La Lepra alistó a Nicolas Temperini, Nadalín, Francusco Manenti, Héctor Varela y Freytes, Jerónimo Cacciabue, Maxi Ribero y Mauro Vega, Julián Marcioni, Daniel Opazo y Alexis Rodríguez. La inclusión de Opazo obedeció a que Juan Manuel Llop subió a Ignacio Huguenet al banco de la primera.