Otra marcha atrás: la política de la equivocación permanente

La campeona paralímpica Yanina Martínez se sumó ayer a la lista de los afectados por el recorte a las pensiones asistenciales no contributivas. La historia de la joven rosarina, que sufre de parálisis cerebral y que el año pasado obtuvo la medalla de oro en atletismo (100 metros) en Río de Janeiro circuló por los medios en la voz de su madre Claudia. Los repudios no tardaron en llegar. La intendenta Mónica Fein cuestionó la medida y expresó su solidaridad a través de su cuenta de Twitter. Poco después, el diputado provincial del PRO, Roy López Molina anunció que dieron marcha atrás a la suspensión. Yanina volverá a cobrar la pensión desde agosto, con retroactivo al mes de mayo. Bastaron 6 horas de conocida la noticia para que las autoridades locales, provinciales y nacionales tomaran nota de una preocupación que también afecta a otras 70 mil familias. Tiago, Silvia, Mártires y otros cientos de rosarinos aún esperan que su reclamo se resuelva en la vía judicial. La política distributiva de las pensiones parece tener atención diferenciada según la repercusión de cada caso. Como si fuera necesario llenar las paredes y los muros virtuales de fotos, quejas y reclamos para que el Estado se haga presente. Y lo anuncie en el escenario más cotizado: Twitter.

Revés favorable

Yanina Martínez es rosarina y campeona paralímpica en atletismo. El año pasado se consagró con la medalla de oro en la competencia por los 100 metros. Su victoria le dio al país el ansiado premio mayor después de 20 años.

Yanina sufre de parálisis cerebral y es una de las tantas que se encontró sin la pensión por discapacidad que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El motivo es que la joven tiene un monotributo y factura para el Banco Provincia de Buenos Aires, con quien mantiene un contrato de publicidad por un año.

En declaraciones a Radio 2, la madre Claudia Chávez aseguró que del pago por la publicidad “les queda un monto menor o igual que la pensión”. Además Yanina sólo se queda con la mitad del dinero que recibe ya que lo comparte con su entrenador.

“La pensión es para gente que no tiene ningún ingreso. Mi hija no tiene casa, no toma medicación. Tiene sólo una beca deportiva por lo que hace, porque el deporte es su vida y la consiguió por sus logros”, contó la madre de Yanina.

Vergonzosa

La intendenta Mónica Fein cuestionó la medida, la que calificó de vergonzosa. A través de su cuenta oficial de Twitter manifestó su solidaridad y subió una foto con la campeona y el entrenador. “Yanina Martínez representó al país y ahora le arrebatan un derecho. Vergonzoso, no hay lugar a errores. Rosario no los dejará solos”, señaló Fein.

Cerca de las 16 de ayer, el diputado provincial Roy López Molina dio a conocer que se dio marcha atrás con la suspensión y Yanina contará nuevamente con el beneficio. “Hicimos las gestiones necesarias y la pensión de Yanina Martínez está habilitada. Volverá a cobrar desde agosto retroactivo al mes de mayo”, dijo desde su cuenta oficial de Twitter. Y fue por más: “Como con la pensión de Yanina, se están revisando todos los casos y si hubo errores se van a solucionar. Si nos equivocamos, corregimos”, agregó.

Repudio del Concejo

El Concejo Municipal presentará dos proyectos para repudiar la medida nacional que suspendió más de 70 mil pensiones por discapacidad en todo el país y que, en Rosario, cosechó miles de denuncias. Uno de los textos pertenece a la presidenta del cuerpo legislativo, Daniela León, y el otro al edil Eduardo Toniolli. Los concejales solicitaron que se revea la decisión del Ministerio de Desarrollo Social dado que viola las convenciones internacionales, y pidieron que se restituya la pensión a los beneficiados en forma inmediata. Los proyectos se debatirán hoy en la reunión de labor parlamentaria para acordar un texto único. Además, León hará hoy una presentación en los Tribunales Federales por tres casos de madres cuyos hijos perdieron el beneficio. Ayer, el abogado Roberto Sukerman presentó un recurso de amparo para otros dos casos más. La medida continúa cosechando críticas y adversiones en todos los sectores de la población.

“Cuando una pensión cae, demora como mínimo 8 meses el trámite para recuperarla. Repudiamos la medida y pedimos que se reponga automáticamente”, señaló León a El Ciudadano.

En paralelo, el concejal Eduardo Toniolli presentó otro proyecto para repudiar las suspensiones. “Exigimos al Estado nacional que revea la medida. Estamos hablando de 83 mil pensiones –entre discapacidad, madres de 7 hijos y casos de extrema vulnerabilidad– que se perdieron desde enero hasta hoy, sumado a 90 mil el año pasado”, señaló el edil del Movimiento Evita. “Hay una decisión de bajar el gasto público atacando algunas políticas como las pensiones no graciables. No son errores. Es una política para recortar estos beneficios que no tienen que ver con el clientelismo, sino con un recurso del Estado para brindar una ayuda mínima”, agregó Toniolli.

Reunión en el municipio

Este jueves a las 10.30 en la Dirección de Discapacidad (Corrientes 2452) el secretario General Pablo Javkin, la subsecretaria Lorena Carbajal y la directora de Discapacidad de la Municipalidad de Rosario, Adriana Ciarlantini, se reunirán con instituciones, miembros de organizaciones de la sociedad civil y familias damnificadas por los recortes de pensiones nacionales por discapacidad, en un acompañamiento del pedido de restitución urgente de los beneficios.

Rechazo y revisión

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe expresó rechazo ante la medida del gobierno nacional de recortar y eliminar pensiones. “Hacemos un firme llamado a que se revea y deje sin efecto dicha decisión que sin dudas atenta contra las más básicas y elementales obligaciones asumidas por el Estado nacional de garantizar condiciones de vida dignas y respetar la igualdad y la plena inclusión de todas las personas”, contaron desde la repartición.

Stanley: “No son inválidos totales”

Este miércoles la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, respondió a la indignación que generó la quita y las polémicas declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien justificó los recortes por tratarse de personas que “no son inválidos totales”. A través de un comunicado que reflejó el sitio web Tiempo Argentino la ministra dijo: “Quiero llevarle tranquilidad a las familias, al más de un millón de pensionados, que seguimos trabajando como siempre, con el mismo sistema, como todos los meses y con iguales criterios”. “Trabajamos con distintos cruces administrativos, de ninguna manera políticos. Enoja que traten de usar este tema políticamente y generando miedo en familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo”, agregó. De acuerdo con el comunicado las bajas en el sistema se dan todos los meses y que en 2015, cuando gobernaba el kirchnerismo, “se dieron de baja “168 mil pensiones, con los mismos criterios de hoy. Además de eso, en esos años, hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo”. “Desde que asumimos estamos trabajando en cortar con ese clientelismo y asegurarnos de que la ayuda social llegue a quienes más la necesitan”, dijo la ministra e insistió que en un año y medio aumentaron los planes.

Derecho al Monumento

Organizaciones sociales y sindicales convocan a una movilización nacional en repudio a las suspensiones de las pensiones asistenciales no contributivas. En Rosario la invitación es este jueves a las 19, en el Monumento Nacional a la Bandera, bajo la consigna: “No a la quita de pensiones por discapacidad”. En Buenos Aires, la convocatoria se hace en el Obelisco, a la misma hora.