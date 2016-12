Otra ilusión en marcha: el Sub 15 de Santa Fe debuta ante Chubut

El seleccionado santafesino de categoría Sub 15 a cargo del técnico principal Roly Dianda y su asistente Diego García, se presentará esta tarde ante Chubut en el Campeonato Argentino de la divisional, que promete ser tan competitivo como apasionante. Será a las 15 en Atlético Río Tercero por la zona E, que integran sólo tres conjuntos y por la cual es vital ganar.

Los entrenadores definieron el miércoles la lista de 12 jugadores que representarán a Santa Fe en Embalse y Río Tercero. Los cortes fueron Martín Allende, Federico Mello y Jaime Brodsky, por lo que el equipo lo integran Manuel Silvano, Gastón Bertona, Pedro Fabrissín, Alejo Paoloni, Alexis Mato, Bautista Lugarini, Lucas Fossatti, Joaquín Virgili, Ismael Amprimo, Joaquín Hoyo, Tomás Chapero y Joaquín Gerchen.

El jueves jugaron un amistoso ante los Sub 17 de Sport en el marco de la concentración y ayer partieron rumbo a tierra cordobesa. Santa Fe integra la zona E y tras el choque ante Chubut tendrá mañana fecha libre y luego se medirá el lunes frente a Mendoza.

NBA Junior: tiempo de finales

La subsede que Central posee en el Cruce Alberdi será el escenario para las finales rosarinas de la NBA Junior League. Los elencos de diferentes escuelas buscarán hoy el título. Desde las 10 se jugará la final de la Conferencia Este de los varones entre la escuela 114 Justo Deheza (Magic) y la número 60 Mariano Moreno (Bulls), mientras que a las 11 definirán el Oeste la 71 Francisco Gurruchaga (Suns) ante la número 36 Normal 3 (Clippers). Los ganadores se enfrentarán a las 13 en la final. A las 12 será el turno para la final del femenino, que será protagonizada por la escuela 96 Florentino Ameghino representando a los Lakers y la número 34 Nicolás Avellaneda Normal 1 (Clippers).

El tablero

Cantón es una estrella. Omar Cantón sigue dejando su huella en la temporada de la Liga de Uruguay. El interno rosarino fue elegido para integrar el equipo Azul en el Juego de las Estrellas que se llevará a cabo el 10 de diciembre en Paysandú. Cantón se desempeña en Unión Atlética y se transformó en uno de los jugadores con mejor labor en la campaña, por lo que su designación tuvo bastante lógica.

Clásico de Parque Sur. Parque Sur derrotó en el clásico a Rocamora (renunció Cristian Santander) por 86 a 59 con 9 de Guido Mariani, mientras que Estudiantes de Olavarría doblegó a Huracán de Trelew 93 a 75 con 19 tantos y 7 rebotes de Rodrigo Sánchez. Lautaro Dadamo tomó 1 rebote en el perdedor. Además, Atenas de Patagones superó al Viedma de Leo Hiriart 86 a 79 y Tiro Federal de Morteros (Matías Stival 3) se impuso al Sportivo Las Parejas (Marco Luchi 7, Mauro Tarrago 0) de Agustín Pujol por 78 a 68.

Derrotas en la NBA. Fue un jueves de derrotas en la NBA. Dallas Mavericks, sin minutos en cancha para el cañadense Nicolás Brussino, perdió ante Charlotte Hornets por 97 a 87 y no puede salir de fondo de la Conferencia Oeste, mientras que Brooklyn Nets contó con 2 puntos y 4 rebotes del interno Luis Scola en la caída frente a Milwaukee Bucks por 111 a 93. Hoy, otra vez Brooklyn vs. Milwaukee y Dallas vs. Chicago.

Falleció Canavesi. Una gloria del básquet argentino dijo adiós. Jorge Canavesi, DT de los campeones del mundo de 1950, falleció ayer a los 96 años. Canavesi ingresó este año al Salón de la Fama FIBA en Suiza. El legado del entrenador en el seleccionado no se quedó en el Mundial de 1950, sino que guió a la selección nacional en dos Juegos Olímpicos: Londres 1948 (15º) y Helsinki 1952 (4º). También se consagró campeón en el Mundial Universitario de Dortmund 1954 y en el Sudamericano Juvenil 1955 de Cúcuta.