Otra falsa amenaza de bomba alteró la rutina de una escuela

Una falsa amenaza de bomba alteró esta mañana el funcionamiento de una escuela ubicada en el macrocentro de la ciudad. Como consecuencia de lo ocurrido se debió evacuar el establecimiento y luego de la requisa que realizó el personal especializado en explosivos realizó la requisa correspondiente. En los primeros minutos de este jueves, la escuela Sagrada Familia ubicada en Zeballos y Callao recibió un llamado que informaba sobre una amenaza de bomba. Luego se activaron todos los protocolos correspondientes hasta que se determinó que se trató de una falsa alarma y la actividad volvió a la normalidad. En el último tiempo, estos episodios se reiteran con frecuencia en la ciudad. Hay más de 40 episodios registrados en este tipo de establecimientos y la Universidad Nacional Rosario.

: Trying to get property of non-object inon line