Otra buena presentación de Nico Brussino

Dallas disputó su segundo partido de pretemporada ante Charlotte Hornets y nuevamente el santafesino Nicolás Brussino hizo una muy buena participación con 5 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 1 tapa en casi 18 minutos.

Los Mavericks vencieron a Charlotte Hornets por 95 a 88 y no caben dudas de que Rick Carlisle le va a dar chances al ex Peñarol, algo que volvió a demostrar poniéndolo varios minutos dentro del campo.

Brussino terminó con una planilla de 1-3 en dobles y 1-1 en triples en un partido donde Dallas tuvo sus buenos momentos, coincidiendo con la presencia de Nico en cancha.

El ex Peñarol de Mar del Plata, que todavía no tiene garantizada su participación en la próxima edición de la temporada 2016-2017, venía de lograr una marca de 13 tantos y 3 rebotes en la derrota 102-116 ante New Orleans Pelicans, en otro ensayo de pretemporada.

El máximo goleador de los Mavericks fue Seth Curry, con 20 puntos, mientras que el base puertorriqueño José Juan Barea contribuyó con 11 unidades, 4 rebotes y 2 asistencias. En los Hornets, el valor más destacado fue el pivote Frank Kaminsky, con 13 puntos y 7 rebotes.

Debutaron Laprovittola y Garino

En tanto anoche se produjo el estreno de Nicolás Laprovittola y Patricio Garino en San Antonio Spurs que sin la presencia del bahiense Emanuel Ginóbili cayó ante Phonix Suns por 91 a 86 en el debut de ambas franquicias en la pretemporada de la NBA.

Laprovittola jugó 12 minutos y 30 segundos y sumó seis puntos (2-4 en triples y dos intentos de doble errados), dos rebotes, cuatro asistencias, un balón perdido y una falta.

Por su parte, Garino, marplatense de 23 años, inició el cotejo como suplente y jugó 16 minutos y cinco segundos, sumando tres puntos (1-2 en triples y tres dobles fallados), una asistencia, un balón perdido, un robo y dos faltas.

Los Spurs volverán a jugar en pretemporada el sábado próximo ante Atlanta Hawks.

Real Madrid dio la nota

En la pretemporada NBA hay espacio para los Global Games y allí Real Madrid de España dio la nota y superó a Oklahoma City Thunder en tiempo extra por 142 a 137 con 22 puntos del base Sergio Llull. Además, Llull fue el autor del triple con el que el equipo local forzó el tiempo extra al empatar en 126. El alero galvense Andrés Nocioni terminó con 16 puntos y 6 rebotes en 11 minutos de juego.

La Liga Nacional no frena: Bahía recibirá a Quilmes y Estudiantes a Instituto

Con dos encuentros continuará esta noche la actividad de la Liga Nacional A. Bahía Basket recibirá a Quilmes de Mar del Plata, mientras que Estudiantes de Concordia será local frente a Instituto de Córdoba.

En la noche del domingo, Bahía Basket superó a Ferro por 87 a 62 con 18 puntos de Lucio Redivo y 16 de Juan Pablo Vaulet. Ramón Clemente anotó 13 en el equipo de Caballito.

Mientras, Estudiantes de Concordia le ganó a Atenas de Córdoba por 79 a 73. Es el peor arranque en la historia del Griego. Der Tucker fue una vez más figura con 20 puntos y 10 rebotes en el elenco entrerriano, bien acompañado por Javier Juztiz Ferrer. El rosarino Diego Lo Grippo terminó con 16 tantos y 11 rebotes en el equipo cordobés.

El otro juego del domingo se cerró con victoria de Echagüe de Paraná sobre Instituto de Córdoba por 89 a 87 con 21 de Kodi Augustus y 18 de Matías Nocedal, autor del doble de la victoria.