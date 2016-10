Osella volvió con dos dudas en la última línea

Después de estar internado durante casi 48 horas por una arritmia, Diego Osella volvió ayer por la mañana a sus funciones. El entrenador leproso estuvo al frente del entrenamiento en Bella Vista y luego brindó una conferencia de prensa en la que confirmó los ingresos de Víctor Figueroa y Héctor Fertoli para jugar esta tarde ante Gimnasia. También adelantó que Maxi Rodríguez, recuperado de una distensión en el aductor, irá al banco de suplentes. Y planteó dos dudas en defensa para recibir al Lobo: Sebastián Domínguez o Franco Escobar y Nehuén Paz o Leandro Vega.

“En ningún momento estuvo en duda que pudiera dirigir este partido o que esto iba a ser para largo. De hecho, me perdí un solo entrenamiento. Estoy metido de lleno en el choque con Gimnasia”, dijo el DT leproso ayer al mediodía en Bella Vista.

Y contó qué fue lo que le sucedió: “Después del entrenamiento del jueves sentí algunas palpitaciones. Me hice ver por el doctor, me llevó al sanatorio para hacerme algunos estudios y me dejaron internado. Pero es algo que ya me ha sucedido otras veces. Es una arritmia leve. Está todo bien, no pasó de eso. Le voy a prestar mayor atención para que no vuelva suceder, pero me siento muy bien”.

Enseguida se metió de lleno en el partido de hoy y en las complicaciones que ha tenido en la semana para armar el equipo: “Hay un condicionante que son los jugadores que no tenemos a disposición. Y que son demasiados. La tendintis de (Mauro) Matos que se volvió más rebelde de lo que esperábamos, el golpe de Nacho (Scocco) que se hizo más largo de lo que esperábamos. También está la situación de (Sebastián) Prediger, que recién está semana pudo empezar a correr después de la fractura en el pie, y los imponderables de (Fabricio) Formiliano, (Juan Ignacio) Sills y (Germán) Voboril, todos afuera de este partido por lesiones musculares”.

Después dio algunas precisiones sobre los once que recibirán al Lobo en el Parque Independencia. Primero se refirió a las dudas que tiene en el fondo. Si bien todo hacía indicar que Sebastián Domínguez y Leandro Vega iban a ser de la partida, finalmente parece que ambos van a ocupar un lugar en el banco de suplentes y que serán Franco Escobar y Nehuén Paz quienes jueguen desde el arranque. “No lo vi cómodo a Vega en ninguno de los dos entrenamientos. Hasta lo vi fastidioso consigo mismo. Me voy a tomar hasta último momento para decidir, previa charla con el jugador. Si no irá Paz, quien ya ha jugado en esa posición. Gimnasia tiene una pelota parada importante y gente alta y con su ingreso nosotros estaríamos ganando en estatura. Y el otro tema es Escobar o Domínguez, que también lo tengo que definir”.

Luego confirmó los ingresos de Figueroa por Eugenio Isnaldo y de Fertoli por Scocco. Y contó que Maxi Rodríguez “irá al banco porque recién el jueves puedo hacer 30 minutos de fútbol” luego de la distensión que lo dejó afuera del compromiso frente a Temperley. Además, explicó cuál será la función de Joel Amoroso, el único punta del equipo: “La idea es liberarlo en ataque. Por momentos aparecerá como nueve y por otros irá sobre la derecha intentando sorprender por ese sector”.

“Nosotros vamos a llegar bien, aunque tengamos jugadores importantes afuera. Hay gente que ingresará y que lo hará muy bien. Habrá gente joven en el banco, que es algo que nos gusta, poder contar con jugadores de reserva con los que venimos trabajando hace un tiempo. Tengo mucha confianza en nuestro plantel y haremos un partido a la altura de lo que se espera. Es una buena posibilidad para aquellos jugadores que no vienen teniendo minutos. Es algo que remarcamos en cada día. El fútbol es evaluación permanente”, cerró Osella.

¿Scocco llega al Clásico?

Osella se mostró sumamente preocupado por la recuperación de Ignacio Scocco, quien se perderá el partido de hoy por una inflamación en el nervio ciático. Tanto que, a una semana para el Clásico, puso en duda que pueda estar ante el Canalla. “Estamos hablando con el cuerpo médico. La preocupación más grande que tengo es Scocco. Su lesión no es sencilla, su recuperación se retrasó mucho y está entrenando a medias. Ojalá siga evolucionando y lo podamos tener de la mejor manera para el inicio de la semana”, sostuvo el entrenador leproso ayer al mediodía.

Temas leprosos

Citados. El plantel rojinegro entrenó ayer por la mañana y luego quedó concentrado en Ricardone. La nómina de futbolistas citados la completan Ezequiel Unsain, Braian Rivero, Jalil Elías, Maxi Rodríguez, Mauricio Tevez, Eugenio Isnaldo y Milton Treppo. Por su parte, Gimnasia llegó ayer a Rosario. Además de los probables titulares viajaron Manuel García, Christian Ramos, Mauricio Romero, Dardo Miloc, Sebastián Romero, Lucas Lobos, Darío Bottinelli y Pablo Vegetti.

Entradas. Hoy, desde las 11, continuará la venta de entradas para el partido con Gimnasia en las boleterías de la puerta 6 y bajo los siguientes valores: general, 200 pesos; jubilados, pensionados y damas, 100; menores, 60; platea superior este, 300 para socios y 500 para no socios; platea inferior este, 400 y 600; platea oeste, 500 y 700; tribuna oficial, 100 y 300 pesos. Los socios deberán tener la cuota de octubre paga.

El juez. Jorge Baliño, árbitro de esta tarde en el Parque de la Independencia, dirigió 16 veces a la Lepra, que consiguió ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas. En esos partidos cobró tres penales a favor de Newell’s y uno en contra, y además expulsó tres jugadores leprosos y seis rivales. En este torneo estuvo en la victoria rojinegra por 1-0 ante Quilmes en la primera fecha, en el que expulsó a Diego Mateo por doble amarilla, y también dirigió el clásico de vuelta por la Copa Santa Fe.

Historial. Newell’s y Gimnasia jugaron 125 partidos en primera división con 49 triunfos leprosos, 35 empates y 41 victorias del Lobo. En Rosario se enfrentaron 63 veces, con 36 victorias rojinegras, 17 repartos y 10 festejos triperos. Newell’s hace tres partidos que no vence a Gimnasia (dos empates y una derrota) desde el 3-0 de la segunda fecha del Torneo Inicial 2013. Como local, lleva seis sin perder ante el Lobo (cinco triunfos y un empate) desde el 0-1 del Clausura 2007.

Reserva. Hoy no habrá partido preliminar ya que el encuentro de reserva se jugará el martes a las 15 en el Parque Independencia.