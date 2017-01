Osella: “Tenemos bien presente que Defensa y Justicia va a ser nuestra primera final”

Pasaron dos semanas en Mar del Plata y el plantel retomó los trabajos en Bella Vista. Y ahora llegó el momento de los amistosos y Diego Osella confía en esta etapa que el equipo retome el nivel que tuvo en el cierre del torneo, aunque anticipó que “hay que tener paciencia porque no es fácil volver a tomar ese ritmo”.

“La evaluación de estas dos semanas es que pudimos cumplir el objetivo trazado. Levantamos las cargas y lo pudo hacer el grueso del equipo, salvo el inconveniente que tuvieron Facundo (Quignon) y el Chino (Néstor Moiraghi). Ahora es tiempo de empezar a aflojar y hacer fútbol. Atlético Paraná es un equipo que viene jugando y nos viene bien que sea nuestro primer rival porque nos va a exigir. Ahora vamos a buscar la fase fina de velocidad en el pase, la precisión, la puesta a punto”, destacó el DT a la hora de evaluar los doce días de pretemporada en La Feliz.

—¿Tenés definido gran parte del equipo que jugaría ante Defensa?

—Venimos trabajando con una base que conocen todos. Hay que ver cómo se recupera Moirgahi, que mañana (por hoy) va a hacer fútbol para el segundo equipo, pero la formación no varía mucho. Hay que esperar las habilitaciones de (José) San Román y (Jacobo) Mansilla. Nosotros vamos a trabajar con el mismo dibujo de mitad de cancha para arriba con Quignon, (Joel) Amoroso, (Mauro) Formica, Maxi (Rodríguez) y Nacho (Scocco). Falta definir si Juan Sills va a ser el que arranque en lugar de (Sebastián) Prediger y abajo estará San Román. No tenemos mucho misterio. Lo importante es sostener el entusiasmo y la intensidad de los que no están jugando.

—¿Cómo viste a San Román y Mansilla?

—Sumé gente con experiencia, que tienen muchas ganas de estar acá. Jugadores de recorrido, que saben lo que es Newell’s y tuvieron la intención desde el primer día de venir. Se han acoplado muy bien porque el grupo lo permite. Es un gran grupo que hace sencilla la adaptación a los que llegan. San Román es un lateral que pasa muy bien al ataque, se vio su mejor versión en Huracán; y Jacobo Mansilla es un trabajador, un volante que juega por izquierda y llega mucho al área.

—Arriba con la salida de Matos te puede faltar un relevo, ¿esperás que llegue alguien?

—Tissera hizo una buena pretemporada. Es un chico que venimos viendo desde que llegamos y está participando muy bien en tercera. Hay que tener paciencia sobre su formación. Si no se soluciona la situación económica no creo que llegue nadie. Si existe la posibilidad debe estar dentro de los parámetros del club, que tiene una economía que no nos permite salir a buscar mucho.

—Le pediste a Eugenio Isnaldo que se quedara, pero al no renovar su contrato hay una situación complicada, ¿te dijo algo la dirigencia?

—No me dijeron nada. Si me hubieran dicho algo no tendría por qué ocultarlo. Mientras no me digan nada los dirigentes al jugador lo considero. Hay que tener en cuenta que hicimos una pretemporada sólo con 22 jugadores de campo, no es mucho. Y Eugenio tiene ganas de jugar, más allá de la situación contractual que esta comisión directiva heredó y no puede resolver ahora. La situación me excede, pero si se llegara a ir necesitaría un jugador más.

—¿Se hace difícil pensar en el reinicio con Defensa cuando ni siquiera se sabe si arranca el campeonato?

—Es sencillo, nosotros debemos estar preparados. Vamos a ir viendo cosas del primer rival porque no hacerlo sería desatender algo importante y esa no es nuestra forma de trabajar. Esta incertidumbre es general, nadie sabe cuándo vamos a arrancar. Pero nosotros tenemos bien presente que Defensa va a ser nuestra primera final.

Primer amistoso ante Atlético Paraná

La Lepra jugará hoy a las 9 en Bella Vista el primero de los cuatros amistosos programados por Osella para esta pretemporada. El rival será Atlético Paraná y le servirá al DT para saber cómo está el equipo luego de 12 días intensos de pretemporada en Mar del Plata. El cotejo será a puertas cerradas y podrá verse por TyC Play.

Hoy el equipo saldrá con Luciano Pocrnjic; Franco Escobar, Fabricio Formiliano, Nehuén Paz y Germán Voboril; Joel Amoroso, Juan Sills, Facundo Quignon y Maxi Rodríguez; Mauro Formica e Ignacio Scocco.

Néstor Moiraghi, quien se recupera de una tendinitis en la rótula de la rodilla izquierda, jugará un rato para los suplentes, ya que el cuerpo técnico no lo quiere exigir tanto.

En tanto, José San Román, que en la cabeza de Osella será titular en el lugar que dejó el peruano Advíncula, hoy jugará para los suplentes, ya que el DT no sabe si la habilitación estará antes del inicio del torneo a partir de la inhibición que pesa sobre Newell’s y entonces prefiere probar a Escobar. Otro que jugará en el segundo equipo es Jacobo Mansilla, quien va a ser una de las primeras alternativas que utilizará Osella desde el banco, al igual que Víctor Figueroa. La única duda que quedaría de cara al estreno ante Defensa y Justicia es saber quién ocupará el lateral izquierdo. Hoy jugará Voboril, pero Nehuén Paz, la otra opción del DT, también estará entre los once ante la ausencia de Moiraghi. Cuando el Chino pueda jugar, Osella mostrará su carta como número tres.