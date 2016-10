Osella: “Si pegamos el golpe y ganamos nos van a empezar a mirar”

El Clásico ya pasó y el ánimo del plantel está por las nubes. Pero Diego Osella sabe que si bien la victoria ante Central es inigualable, no enfocarse en San Lorenzo podría ser un error.

“Vamos a enfrentar a un rival de muchísima jerarquía, que tiene muy buenos jugadores. De todas maneras, tenemos que ir a buscar el partido. Por eso haremos algunos cambios en la zona defensiva para buscar un mayor protagonismo”, aseguró el entrenador.

Si bien el Ciclón viene al Parque con un equipo alternativo, Osella no quiere confiarse. “Vienen teniendo un gran presente y tienen un plantel muy bueno y numeroso. Debemos ser cuidadosos, pero vamos a salir a buscar el partido en nuestra cancha. Si nosotros damos el golpe y ganamos, nos van a empezar a mirar de otra manera”, analizó.

El gran problema del entrenador leproso en estos últimos partidos pasa por no tener un nueve a partir de las lesiones de Scocco y Matos. Y el DT se lamentó por esta situación de difícil resolución. “Es muy difícil jugar sin Scocco y Matos, son nuestros dos jugadores de área. Además Tissera está con una molestia y no sabemos si va a poder jugar en reserva. Por ahora lo pudimos disimular con goles de los volantes, pero necesitamos a esos dos jugadores ahí adelante, nos es fácil de resolver. Matos hizo 10 minutos de fútbol y tuvo que salir, Nacho viene entrenando pero sigue con esa molestia que no lo deja encontrar su mejor forma física. Es un tema que nos tiene preocupados”, confió el DT leproso.

Y detalló las alternativas que maneja más allá de Amoroso y Maxi Rodríguez. “Está la posibilidad de Tevez, de Isnaldo… porque vamos a enfrentar un rival de jerarquía y tenemos que ir a buscar el partido. Posiblemente modifiquemos también atrás con Advíncula porque necesitamos sacar esos cuatro centrales que pusimos para buscar mayor protagonismo”, destacó el DT, dejando en claro que Tevez y Advíncula tienen chances de estar ante San Lorenzo (ver aparte).

Newell’s es escolta y junto al líder Estudiantes son los únicos invictos del torneo, pero Osella cree que todavía no hay un reconocimiento del equipo, algo que sí puede suceder si derrota al Ciclón. “Si pegamos el golpe en este partido nos van a empezar a mirar de otra manera. Aunque a mí, como nos están mirando, me queda comodísimo. En Buenos Aires hablan del primero y saltan al tercero, a nosotros no nos nombran. Pero es parte del juego y no me molesta”, comentó el entrenador rojinegro.

Advíncula de arranque y ¿con Tevez de nueve?

La ausencia de Ignacio Scocco y Mauro Matos es un dolor de cabeza para Osella. El técnico arrancó la semana con la idea de incluir al ex San Lorenzo, pero se resintió en la práctica de fútbol y quedó descartado.

“Agudización de la tendinosis en el tendón de Aquiles”, fue el parte oficial sobre Matos, lo que implica que se agravó la lesión.

Distinto es el caso de Scocco, que según la información del doctor Fernando Bacci mejora de la ciatalgia. “Continúa con buena evolución y sin dolor, pero tiene una leve disminución de la fuerza del pie”, fue el anuncio.

Frente a ese panorama, Osella ayer probó una alternativa distinta a Joel Amoroso y Maxi Rodríguez, los “falsos nueves” que usó ante Gimnasia y Central. El elegido fue Mauricio Tevez, quien ingresó en lugar de Héctor Fertoli.

De todas maneras esta variante no fue confirmada por Osella, quien definirá hoy los once antes de quedar concentrado en Ricardone.

El que sí volverá a la titularidad es Luis Advíncula, quien ingresará en lugar de Fabricio Formiliano. “Tito está recuperado, el cambio es táctico para tener más proyección por afuera y Franco (Escobar) pasará de zaguero”, confió el entrenador.

¿Los once? Luciano Pocrnjic; Advíncula, Escobar, Néstor Moiraghi y Nehuén Paz; Diego Mateo y Facundo Quignón; Amoroso, Mauro Formica, Maxi Rodríguez; Tevez o Fertoli.

“Agradezco cada día estar”

La victoria ante Central le dio a Osella un crédito con los hinchas que no tenía y la dirigencia ahora tiene el respaldo necesario para renovarle el vínculo que vence en diciembre.

El DT llegó en febrero tras la renuncia de Lucas Bernardi y como había un adelantamiento de las elecciones al mes de junio, tanto Roberto Sensini como la anterior dirigencia analizaron que hacerle un contrato por más de un año no era correcto.

Por eso el vínculo se firmó hasta diciembre, incluso con la posibilidad de que Osella diera un paso a costado en junio si la agrupación que ganara las elecciones no lo tuviera en sus planes.

Pero Eduardo Bermúdez lo bancó y ahora, con los buenos resultados y el triunfo ante el Canalla, la renovación es un hecho y sólo habrá que sentarse a definir los términos.

“Me tomó por sorpresa. Tengo contrato hasta diciembre pero creo que lo más conveniente es continuar con la evaluación que me están haciendo, no modifica nada. Todos saben que quiero mucho a Newell’s y me quiero quedar. Y si quieren que me quede lo voy a hacer. Aún no he hablado con los dirigentes”, confió el DT. Y agregó: “Esto lo siento como mi casa, lo que siempre soñé. Esto no tiene precio y todos los días agradezco la posibilidad de estar. Si fuera por mí, no va a haber problema en acordar nada”.