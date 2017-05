Osella piensa en Escobar para jugar en el lateral derecho

José San Román se pierde el Clásico, y Diego Osella ya definió que se reemplazante será Franco Escobar. Si bien la Lepra no retornó aún a los trabajos y resta conocer el estudio que se le realizará al ex Huracán, el DT ya sabe que no llega al partido con Central y en su cabeza ya tiene decidido quién ocupará el lateral derecho. San Román sufrió un esguince de la rodilla derecha y este martes será sometido a un estudio de imágenes para saber la gravedad de la lesión, aunque desde el cuerpo técnico ya saben que no lo tendrán a disposición. Y las alternativas que tiene Osella no son muchas, por eso ya decidió que juegue Franco Escobar. Por eso ayer el DT le pidió a Vojvoda que ubique a Escobar como lateral en el partido de reserva para darle rodaje en una posición que conoce, aunque en reserva venía jugando como zaguero. El último partido de Escobar como titular fue ante Defensa y Justicia, donde jugó como lateral y no tuvo un buen partido. Después ingresó San Román y el juvenil perdió terreno y pasó a jugar en reserva. Pero Escobar tiene un plus que Osella tiene muy en cuenta de cara a un partido tan trascendental como el del domingo: si bien el defensor apenas suma 26 partidos en Primera, ya jugó cuatro Clásicos, incluso fue titular en el último donde la Lepra ganó en Arroyito 1-0 y cortó una racha sin victorias que se había hecho pesada. ¿Habrá más cambios? El flojo rendimiento de Newell’s ante Independiente abre la puerta para que Osella pueda analizar otras variantes, pero tampoco debería sorprender a nadie si no toca demasiado el equipo. Una alternativa sería el ingreso de Jalil Elías por Sills, como sucedió tras la anterior derrota frente a Defensa y Justicia. Y otra opción pasaría por la salida de Joel Amoroso, quien en los últimos partidos tuvo un rendimiento bajo. Si eso sucede, el candidato a entrar sería Jacobo Mansilla.

