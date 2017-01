Osella piensa en definir los once de cara al reinicio del torneo

La Lepra inició ayer la última semana programada de amistosos y Diego Osella buscará en estos partidos definir las pocas dudas que restan en cuenta a los once que jugarán ante Defensa y Justicia.

Newell’s jugará su tercer amistoso de pretemporada mañana a las 9 en Bella Vista ante Sarmiento y cerrará el sábado ante Atlético Rafaela, partido que finalmente sería sin público, más allá de la idea de algunos directivos de hacerlo en el Coloso para recaudar unos pesos.

Osella no tiene mucho por definir. Néstor Moiraghi regresaría a los once tras recuperarse de una tendinitis en la rodilla. Y habrá que ver si sale Nehuén Paz o se corre a la izquierda y deja el equipo Germán Voboril.

La otra situación a resolver es incluir a José San Román o mantener a Franco Escobar. Por ahora en los dos amistosos ante Atlético Paraná e Instituto el DT ubicó a Escobar, pero su idea es probar a San Román, aunque por ahora no lo hizo porque no está habilitado. Aunque esa situación está resuelta y por eso esta semana jugaría algún partido como titular.

El resto está definido. Juan Ignacio Sills será el reemplazante de Diego Mateo y formará el doble cinco junto a Facundo Quignon. Y arriba mantendrá el cuarteto ofensivo con Joel Amoroso, Mauro Formica, Maxi y Nacho Scocco.

Isnaldo divide las aguas

El tema Eugenio Isnaldo sigue siendo polémico en el Parque. Los representantes del jugador ya le comunicaron hace un tiempo a los directivos que no va a renovar y acercaron alguna propuesta de venta, pero fue rechazada y por estos días la comisión directiva debe tomar la decisión de mantenerlo en el plantel tal como pide Osella o “colgarlo”.

Las opiniones son dispares. Algunos directivos creen que hay que aceptar el pedido del entrenador y dejarlo jugar, aunque de esa manera el club sería una vidriera para un futbolista que en junio quedará libre.

Otros consideran que si no se vende ahora y no acepta la renovación del contrato hay que apartarlo del plantel. “La oferta de renovación que le hicimos es importante, no vemos razón para no firmar. Si se quiere ir libre, entonces nosotros debemos actuar en consecuencia”, le manifestó a El Hincha un directivo.

“Estamos buscando una alternativa para que Isnaldo pueda salir. Newell’s dejó pasar una oferta de Houston de la MLS y nosotros bajamos una de Defensa y Justicia”, confió Hernández Larguía, representante del delantero. “Hubo gestiones de un club europeo, pero lo quería en junio y preferimos negociarlo ahora”, agregó.

Claro que el mercado europeo cierra hoy y ya no parece una alternativa posible. Entonces, la MLS o algún club argentino serían las únicas posibilidades de negociación abiertas. “Dudo que haya una oferta más importante que la de Houston”, comentó Hernández.

Esa oferta que menciona el agente de Isnaldo llegó en diciembre y fue de 600 mil dólares, pero Newell’s la creyó insuficiente y con un mercado que tenía muchos días por delante imaginó algo mejor desde lo económico.

Justamente hubo una propuesta que al club del Parque le caía mejor de parte de Defensa y Justicia, pero Isnaldo priorizó lo deportivo y no quiso volver al club de Florencio Varela donde estuvo un año y medio a préstamo y jugó muchos partidos.

“No es una cuestión económica, sino deportiva. Newell’s le ofreció un buen contrato a Eugenio”, admitió Hernández Larguía. Algo que a algunos dirigentes no le cayó bien, ya que dejaría en claro que el atacante zurdo prioriza quedar libre antes que jugar en el Parque.

“Si esto sigue así, en junio Isnaldo queda libre y ahí Newells no recibirá nada”, disparó el representante, dejando en claro la postura de no renovar.

Ahí está el dilema. Osella lo quiere y si lo cuelgan pretende un delantero, algo que parece inviable; el jugador ya aseguró que no va a renovar y no hay ofertas a la vista; y los directivos tienen opiniones dispares. “Antes del fin de semana lo decidiremos”, deslizaron en off. ¿Lo cuelgan o juega?

Plan de pago aceptado

La situación económica de la Lepra no es buena, eso quedó a la vista con el problema con los jugadores por el atraso en los sueldos, la deuda que se mantiene con el cuerpo técnico y la dificultad para pagar los sueldos de diciembre de los empleados del club.

Pero en medio de la crisis, hubo una buena noticia ya que AFA aceptó el plan de pagos por la deuda que Newell’s mantiene con la entidad de calle Viamonte y se podrá inscribir los dos refuerzos: Jacobo Mansilla y José San Román.

La deuda asciende a 8 millones de pesos y la Lepra presentó un plan de pagos en cuotas que fue aceptado. Una parte se descontará del dinero que AFA le adeuda a Newell’s (sería el 15 por ciento) y desde febrero la Lepra debería pagar cuotas de unos 100 mil pesos.

Resta ahora que el juez Fabián Bellizia apruebe los contratos de Mansilla y San Román para presentarlos en AFA.