Osella piensa a Scocco de movida ante River

Diego Osella persigue un propósito: recuperar la referencia en la centrodelantera que Newell’s no ha tenido en las últimas cuatro fechas. Y apunta, ni más ni menos, a llevar progresivamente a Ignacio Scocco en los siete entrenamientos que restan de acá al partido contra River, para incluirlo el domingo de la próxima semana entre los once que saldrán al Coloso del Parque para jugar el encuentro válido por la 10ª jornada del campeonato.

“Si Scocco mejora y no siente molestias en los próximos entrenamientos, puede jugar de arranque ante River”, anticipó Osella en diálogo con El Hincha. “Mañana (por hoy) volverá a hacer fútbol y lo seguiremos evaluando durante la semana que viene”, abundó el DT sobre el caso del goleador, que el miércoles pasado viene de completar 40 minutos de fútbol sin sentir dolencias de la ciatalgia que lo tuvo a maltraer en las últimas cuatro semanas.

Para Osella, resulta fundamental que Newell’s recupere a uno de los dos centrodelanteros de jerarquía del plantel. Más aún cuando en los últimos días quedó descartada la posibilidad de que Scocco tuviera que pasar por el quirófano a raíz del dolor en el nervio ciático. “Es importante que Nacho se vaya sintiendo mejor. Nos viene haciendo falta un jugador para recibir el último pase. En las últimas fechas lo disimulamos con los goles de Maxi, Formica y Figueroa. Pero no es lo mismo”, advirtió el técnico.

Más relegado en la recuperación del ritmo de competencia, y por ende en la consideración de Osella para jugar de arranque, aparece Mauro Matos. “Va a hacer media hora de fútbol luego de haber hecho 20 minutos en el entrenamiento del miércoles”, anunció el DT en cuanto a la situación del otro centroatacante del plantel, que arrastra una prolongada inactividad a causa de una rebelde tendinosis.

Hoy en horario matutino, Osella ordenará 70 minutos de fútbol en Bella Vista. Allí, el cuerpo técnico evaluará rendimientos individuales y colectivos, y además la evolución de los futbolistas que se restablecen de distintas lesiones con vistas al encuentro del domingo 20 contra River.

En una preparación más prolongada de lo habitual por el parate impuesto por la disputa de Eliminatorias Sudamericanas, no va a arriesgar Osella a otros jugadores con molestias menores. Como el caso de Maximiliano Rodríguez, quien padece una fatiga en la inserción del aductor, por lo que será evaluado hoy por el cuerpo médico y también podría ser preservado para llegar de la mejor manera a la próxima semana.

A priori, Diego Mateo y Franco Escobar serán los dos únicos futbolistas que no estarán a disposición del entrenador para participar de la práctica futbolística. Ninguno de los dos está descartado. “El caso de Escobar aparece más sencillo porque se trata de un esguince. Pomelo sabe que si no se recupera en un ciento por ciento, no puede jugar”, justificó Osella sobre el veterano mediocampista de 38 años, que se restablece de una distensión muscular en el isquiosural.

Solidaridad del DT

La convulsionada jornada que se vivió ayer en Newell’s por el atentado contra el vicepresidente segundo Cristian D’Amico modificó el escenario de la información. Se habló mucho de policiales y poco de lo futbolístico. Diego Osella no se desentendió del lamentable episodio. “Por supuesto que nos solidarizamos con lo que le pasó a D’Amico”, expresó el entrenador rojinegro. Por lo pronto, el avance de las negociaciones con la dirigencia por la renovación del contrato del cuerpo técnico se demorará unos días más.