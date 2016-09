Osella: “Nos llevamos un triunfo súper importante”

Diego Osella se mostró conforme. El técnico aseguró que hubo aciertos y errores, pero destacó la predisposición del equipo y la importancia del triunfo, ya que con ironía comentó que para todos es lo único que importa.

“Hicimos un partido inteligente. Sin que nos sobre nada terminamos justificando el triunfo. Los primeros 25 minutos fueron muy buenos, se presionó bien, después tuvimos algún error y nos desconectamos y nos costó volver. Por suerte pudimos anotar y ganar en un partido que estaba planteado golpe por golpe”, comentó el DT tras el triunfo.

Enseguida destacó el trabajo de presión que hizo el equipo durante muchos pasajes del partido, en especial porque era un punto a mejorar del torneo anterior. “Nosotros no hacíamos esto, y la presión es posible gracias a la predisposición, sin eso sería imposible presionar. Estamos mucho mejor físicamente y con gran predisposición de todos. Lo que debemos entender es que hay que dosificar los tiempos. Por momentos se da, otros no tanto, por momentos tenemos buen juego y mejoramos”, confió.

Y enseguida dio su parecer respecto de la importancia que le da la prensa y los hinchas a la victoria, sin importar el juego. “Nos llevamos un partido súper importante. El resultado final tapa todo, no es que nosotros sintamos eso, pero nos hicieron creer que es así. Y como yo eso no lo puedo cambiar, trato de analizar lo que sucedió en los 90 minutos para corregir cosas, pero al ganar lo demás parece que no importa”, señaló.

Por último, Osella se refirió a los cambios y aclaró que la salida de Prediger fue “porque estaba amonestado y había hecho dos faltas más” y la de Facundo Quignón por una molestia. Algo similar sucedió con Mauro Matos, quien fue reemplazado con una tendinistis y será evaluado en la semana.

Bandera para Messi

El hincha leproso sueña con tener a Lionel Messi en el Parque, y como el crack del Barsa no para de enviar mensajes a favor de esta posibilidad, ayer hubo una bandera que expresó el sentimiento de todos. “Messi: tu sueño es nuestra ilusión. NOB te alienta y espera”, rezó un trapo que apareció colgado en la platea superior este. Y para que la imagen se viralice más, el plantel rojinegro casualmente posó con ese trapo en la espalda, en otro mensaje a Lio y sus deseos de jugar con la rojinegra.

La reserva, por triplicado

De no creer, o sí. La reserva leprosa, que en cuatro partidos de Copa Santa Fe no pudo anotar, ayer volvió a mostrar su versión torneo de AFA y goleó 3-0 a su par de Tigre.

Daniel Mancini, de penal, Milton Treppo y Matías Tissera anotaron para el equipo que dirige Juan Pablo Vojvoda, que sumó su segundo triunfo en la defensa del título y por tercer partido consecutivo anotó por triplicado (la final con River, ante Quilmes y el cotejo de ayer).

La Lepra alistó a Ezequiel Unsain; Lionel Monzón, Maxi Pollacchi, Lisandro Martínez y Milton Valenzuela; Jalil Elías, Braian Rivero y Daniel Mancini; Milton Treppo, Matías Tissera y Joaquín Torres. En el segundo tiempo ingresaron Emiliano Franco por Treppo, Ignacio Huguenet por Tissera y Esteban Radice por Mancini.

Dos jugados, dos ganados. La defensa del título va viento en popa, porque en Copa Santa Fe la reserva no pudo anotar, pero en torneo de AFA está encendida.

La barra estuvo, pero no hubo incidentes

El operativo de seguridad en torno al partido de ayer estuvo rodeado de polémicas y suspicacias. En primer lugar, por la implementación por parte del Ministerio de Seguridad de un listado de admisión que incluyó a 80 barras de Newell’s. Y en segundo terminó por el ‘pulmón’ que se dispuso en el sector inferior de la tribuna Diego Maradona, donde habitualmente se ubican los violentos y ayer fue un espacio para la policía. Finalmente, más allá de que muchos hinchas prefirieron no concurrir al Parque o lo hicieron con temor, no se registraron incidentes, lo que fue un alivio para todos.

De todas maneras, la barra estuvo. En el sector superior de la tribuna se demarcó un espacio grande, casi otro pulmón, y al inicio del partido llegaron los hinchas caracterizados con los bombos y las banderas. Al menos esta vez hubo silbatina del resto del estadio y el equipo no quiso formar con ellos de fondo. Ahí sí hubo éxito.

Comentarios