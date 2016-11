Osella no tiene paz

Diego Osella no gana para disgustos. Justo en el momento que se ilusionaba con la recuperación de Ignacio Scocco y analizaba ponerlo ante River, el DT se encontró con una nueva baja por lesión: Facundo Quignon.

El ex San Lorenzo tiene una distensión en el sóleo y su presencia dentro de una semana frente al Millo es muy complicada. Y como Diego Mateo transita por una situación similar a partir de una distensión en el isquiotibial, el entrenador deberá pensar en un sustituto.

Por suerte para Osella, ayer se confirmó su anticipo a El Hincha y Nacho Scocco pudo hacer fútbol para los titulares. El delantero hizo una hora de fútbol y todos se ilusionan con su presencia como titular ante River.

“Nacho hizo 60 minutos de fútbol y estuvo muy bien, su evolución es constante. Si mejora y no siente molestias en los próximos entrenamientos, vamos a evaluar si está a para ir de arranque o no”, confesó Osella.

Claro que la confirmación de la lesión de Quignon generó otro semblante en el técnico. “Hoy (por ayer) no participó porque tiene una molestia en el sóleo de la pierna izquierda y es lo que más me preocupa. Hemos tenido mucho problema de sóleos, las dos semanas pasadas fueron de cargas bajas. En esta levantamos un poco más pero sin hacer nada raro. Esperemos a ver cómo se recupera y si llega”, confió.

El otro tema que obligó a probar algo distinto en la práctica es la ausencia de un lateral derecho, ya que Luis Advíncula está con la selección de Perú y Franco Escobar se recupera de un esguince de tobillo.

“Hay que ver como llega Advíncula de la selección, que anoche (por el partido de Perú ante Paraguay) no jugó. Y Franco se recupera de un esguince y la semana que viene estaría a disposición”, contó el entrenador.

Frente a ese panorama, con el agregado que Germán Voboril se resintió de la distensión en el isquiotibial que lo dejó afuera de varios partidos, el entrenador ayer paró un equipo con Scocco, Leandro Fernández y Juan Ignacio Sills entre los titulares.

Los once de ayer: Luciano Pocrnjic; Coty Fernández, Fabricio Formiliano, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Sills, Prediger; Joel Amoroso, Mauro Formica, Maxi Rodríguez; e Ignacio Scocco.

Si Nacho llega al partido con River y Osella decide ponerlo de titular, las variantes respecto de los que jugaron ayer serían Advíncula o Escobar como lateral derecho, y Quignon por Sills si el ex San Lorenzo se recupera, algo que a una semana del partido no parece tan probable.

“Situaciones muy feas”

Diego Osella se refirió también al atentado que sufrió el vicepresidente leproso Cristian D’Amico y se mostró consternado por esta situación que se vive en el Parque desde hace un tiempo.

“Son situaciones muy feas, uno no sabe qué palabras poner. Lo que está sucediendo no es normal. Pero escapa a nosotros. Uno trata de ser coherente a la hora de hablar para evitar esta violencia que vivimos. Es lamentable. Se lo dije a Cristian anoche, en nombre del cuerpo técnico, estamos a disposición de él”, comentó el entrenador sin poder explicar demasiado.

El DT se refirió a la influencia negativa que estos hechos de violencia tienen en el plantel. “Son muchos hechos de manera reiterada y uno no sabe lo que puede pasar. Pero esto escapa a nosotros”, añadió.

La situación no pasa inadvertida, pero además provoca un retroceso en lo que parecía una paz que había llegado tras varios meses donde el tema de la interna de la barra había provocado suspender un banderazo, programar los cotejos de día e incluso armar un pulmón en la tribuna popular. “No hay temor porque no estamos siendo juzgados por lo que hacemos. Sin herir a nadie, no sé cuál es la solución, qué falta para estar todos en armonía. Uno es un simple entrenador o jugador y se amarga. Más que entrenar y poner el mejor equipo en cancha, no podemos hacer otra cosa”, comentó.