Osella: “No importa cómo se llega al Clásico, lo importante es ganarlo”

Hay que esperar. Como era de imaginar, Diego Osella postergó la confirmación del equipo que visitará mañana a Central, y el propio entrenador anticipó que la definición no se conocerá “hasta último momento”, por lo que se desprende que nada será oficial hasta que esté pegada la planilla en el vestuario uno hora antes del partido.

La gran duda de todos es saber si Ignacio Scocco y Mauro Matos tienen chances de ser titulares, y la respuesta de Osella no hizo más que aumentar la intriga. “Los dos delanteros están en la lista de concentrados y vamos a esperarlos hasta el sábado (por hoy). Mauro (Matos) tiene una complicación extra, porque hace bastante más tiempo que está inactivo. Por el lado de Nacho (Scocco), queremos ver día a día como evoluciona. En la estructura de mi equipo es fundamental. Después de la lesión ante Temperley pudimos disimularlo con el triunfo ante Gimnasia. Pero es un jugador en el que confío mucho para estar”, sentenció Osella.

Obviamente, si Scocco y Matos no son titulares el DT debe “improvisar” nuevamente un centroatacante y Maxi Rodríguez podría ser la alternativa. “Lo hemos estimulado, lo hemos probado. Tiene sus puntos a favor y sus contras. Maxi por izquierda genera, es incómodo para el rival, y de mediapunta es un jugador que cuando recibe, erra poco al arco. Estamos trabajando y vamos a esperar”, confió.

Otra de las incógnitas a partir de la recuperación de Fabricio Formiliano y la buena labor de Franco Escobar ante Gimnasia pasa por saber quién ocupará el lugar de primer zaguero. “Creo que Escobar lo hizo muy bien el domingo pasado. De todas maneras, Formiliano también ha demostrado estar a la altura y es otra cosa que decidiremos con el correr de los días”, lanzó el entrenador rojinegro. Aunque también dejó abierta la chance de que ambos estén entre los once. “Franco (Escobar) puede jugar por el centro de la defensa o por al lateral, evaluaremos mañana y lo decidiremos”, señaló.

En cuanto a cómo plantear el partido, el técnico habló más de lo anímico que de lo táctico. “Como dije en la previa del clásico anterior, son 90 minutos de furia. No importa cómo se llegue, lo importante es ganarlo. Cuando la pelota empieza a rodar se dejan todas las especulaciones de lado. Los conocemos a ellos y ellos nos conocen a nosotros, el que esté más atento y cometa menos errores se va a llevar el partido”, manifestó.

Y agregó respecto del rival: “Central en cierto punto está como nosotros, con algunas bajas. Seguramente va a depender de cómo estemos nosotros. Es un equipo con mucha dinámica, pero yo estoy focalizado en lo que podemos hacer nosotros en la cancha. Hay que hacerlos sentir incómodos, a veces se logra y otras no, pero de ninguna manera ir y esperar”.

“Nosotros vamos a sostener nuestra idea, independientemente de lo que salga a proponer el rival. Tenemos un funcionamiento mucha veces cuestionado, pero no vamos a cambiar”, concluyó.

La Lepra, con dudas en defensa y en ataque

Osella no confirmó el equipo y las dudas recién se despejarían un par de horas antes del partido. Y si bien puede suponerse que el entrenador aprovecha el tema lesiones para “esconder” la formación que enfrentará a Central, la realidad es que hay situaciones que aún no tiene resueltas, tanto en defensa como en ataque.

En ofensiva todavía no está descartado Ignacio Scocco, e incluso Osella se ilusiona con tenerlo, aunque la realidad indica que Nacho sólo sigue con chances por tratarse del Clásico, ya que la ciatalgia que lo tiene a maltraer hace dos semanas no le da respiro. Y cuando parecía que Mauro Matos (se recuperó de una tendinitis) sería el elegido, el cuerpo técnico no lo vio bien en los ensayos y considera que el delantero está sintiendo el mes de inactividad.

¿Quién será el nueve? Si no llega Scocco, el DT probó con Maxi Rodríguez, con Amoroso por derecha, Formica como enganche y Héctor Fertoli por izquierda. Así, saldría Víctor Figueroa, quien ante Gimnasia anotó el gol del triunfo, aunque Osella cree que no está físicamente para la intensidad que piensa proponer en el mediocampo.

En defensa está confirmado que Nehuén Paz será el lateral izquierdo y Néstor Moiraghi el segundo zaguero, pero hay tres nombres para los otros dos lugares: Luis Advíncula, Franco Escobar y Fabricio Formiliano.

Escobar podría seguir como zaguero, pero no sería raro que aparezca como lateral y Advíncula se quede afuera. Y Formiliano está recuperado de la distensión y sería primer marcador central.

Concentra en Ricardone

La Lepra entrenará hoy en el predio Bella Vista y luego quedará concentrado en Ricardone de cara al partido de mañana a las 16 ante Central. Si bien no se oficializó la lista de concentrados, Osella confirmó que Juan Ignacio Sills, Sebastián Prediger y Germán Voboril no estarán disponibles por distintas lesiones de las que no se recuperaron. Y como estarán concentrados Scocco y Matos, no habría lugar para Matías Tissera, el juvenil atacante de la reserva que el DT pensó como una alternativa para el banco en el inicio de semana.