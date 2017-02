Osella: “Necesitamos un delantero más pero el presupuesto lo hace imposible”

Diego Osella marcó la cancha y levantó la voz. El DT entiende que la economía del club está complicada, pero pidió un esfuerzo para sumar un delantero más, algo que ya encontró la negativa de la dirigencia.

“Bermúdez reconoce que necesitamos un delantero más, pero según el presupuesto me dice que es imposible. Hablé por Nicolás Mazzola, relegado en Gimnasia de La Plata, y no se puede. Hablé por Fernando Márquez, relegado en Belgrano de Córdoba, que también tiene cuatro delanteros por delante y es imposible. Mientras nosotros tenemos uno solo”, comentó el entrenador con cierto enojo a partir de gestiones que hizo, pero en todos los casos no encontró buena recepción de parte de la dirigencia.

“Todos tienen abundancia de delanteros, pero nosotros tenemos a Nacho nada más, con la esperanza de que el juvenil Matías Tissera se pueda adaptar bien”, amplió el DT, dejando en claro que no tiene alternativas en caso de no contar con Ignacio Scocco.

Si bien Newell’s tiene un cupo más para sumar un refuerzo a partir de la lesión de Mauricio Tevez, la comisión directiva desechó primero la contratación de Mauro Obolo, y luego le aclaró a Osella que no podían sumar a nadie más, a pesar que el entrenador había hecho gestiones con el uruguayo Maxi Gómez, y como ayer confió, con Nicolás Mazzola y Fernando Márquez.

Y este no es el único enojo de Osella. Como sucede con muchos entrenadores, la postergación del inicio del torneo es un verdadero problema, ya que la puesta a punto en la pretemporada estaba programada para arrancar la segunda semana de febrero, algo que no sucederá.

“Es difícil el tema porque tenemos que ir cambiando sobre la marcha. Todavía no tenemos la certeza sobre cuándo va arrancar, pero nos dieron un panorama donde el arranque se va a extender a la última semana de febrero o primera de marzo”, confirmó.

Y contó que esa situación generó que se decidiera suspender el amistoso que se iba a jugar hoy ante Atlético de Rafaela. “Suspendimos el amistoso y lo diagramaremos como si fueran partidos oficiales para llegar al inicio del campeonato con mayor rodaje. Jugar nueve amistosos para un torneo de 16 fechas es demasiado, así que llegaremos con un máximo de cinco amistosos apuntando a que no se resienta la parte física ni futbolística”, aclaró.

No todas son pálidas en el Parque. Newell’s es escolta de Boca y en la pretemporada mostró que está afinado. “Estamos contentos con lo visto hasta el momento, teniendo en cuenta que son partidos de preparación. Tenemos jugadores en ofensiva que están en buen momento, también una circulación de pelota que nos permite tener volumen de juego. En la ofensiva es donde mejor estamos. Defensivamente hay cosas para corregir, ya que la intención invita a tomar riesgos en la parte de atrás”, comentó.

Amistoso frente a Colón y con público

Hay amistoso, y será con público. Osella decidió suspender el partido que hoy tenía pactado con Atlético Rafaela, pero definió que el equipo juegue un partido por semana, como si el torneo comenzara tal cual estaba previsto. Y ya tiene fecha y rival: la Lepra enfrenta a Colón el próximo viernes 10 a las 20.

El partido será en el Coloso y con público, tal cual tenía previsto la dirigencia leprosa con la idea de recaudar algo de fondos en un momento difícil desde lo económico.

“La idea es jugar con público de ambos equipos el viernes y jugar la revancha en Santa Fe la semana siguiente, también con hinchas de ambos equipos”, confió una fuente dirigencial a El Hincha.

La dirigencia quiere aprovechar el amistoso para juntar algo de dinero. No sólo con la venta de entradas, sino además con la obligación que tendrán los socios que quieran concurrir de tener paga la cuota de enero, algo que como sucede cada año se ‘normaliza’ con el inicio del torneo.

El lunes en reunión de comisión directiva se definirán los costos de la entradas y la cantidad de lugares que tendrán los hinchas sabaleros.

¿Qué alternativas tiene?

A falta de una alternativa de Ignacio Scocco, el entrenador leproso probó algunas variantes en la pretemporada. Si bien en el semestre pasado el elegido como ‘falso nueve’ cuando no estuvieron Scocco y Matos fue Joel Amoroso, al parecer Osella busca otra opción y el elegido parece ser Eugenio Isnaldo. El problema es que Isnaldo podría quedar ‘colgado’ por no firmar el contrato y ahí el DT sumaría otro dolor de cabeza y debería volver a pensar en Amoroso o apostar por el juvenil Matías Tissera.