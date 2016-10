Osella: “Me parece que se trata de sacarle mérito a la buena cosecha de puntos”

Algo molesto porque entiende que se le ha quitado mérito a la cosecha de puntos del equipo en este arranque al enfrentarse a rivales supuestamente de “un calibre menor”, Diego Osella salió a bancar la parada y a defender lo suyo sosteniendo que Newell’s se midió con los equipos que marcaba el fixture, muchos de los cuales el torneo pasado le complicaron las cosas.

“El balance en el arranque del torneo es positivo porque, con buenas actuaciones y otras no tanto, el equipo sacó 11 puntos sobre 15. Sin embargo, en los últimos días escuché algunas cosas sobre los rivales a los que tuvimos que enfrentar. Y quiero aclarar que nosotros no podemos elegir contra quién jugar. Enfrentamos a los que nos tocaba y listo. Pero se están haciendo suspicacias sobre lo que viene, que son de más fuste, qué sé yo. No puedo explicar algo que escapa a nosotros”, dijo Osella ayer en conferencia de prensa.

Y amplió: “Cuado se sorteó el fixture nos tocó Quilmes, Tigre, Sarmiento, Atlético Tucumán y Temperley. Son los equipos a los que teníamos que enfrentar. El año pasado esos rivales nos costaron un montón y ahora lo pudimos resolver. De ahí en más, que empiecen los comentarios sobre que son de un calibre menor, primero no los comparto y después me parece que se trata de sacarle mérito a la buena cosecha de puntos que hicimos”.

“Sobre lo que viene, el tiempo dirá, porque nadie lo puede saber. Sí tenemos la posibilidad de jugar con rivales que vienen encumbrados como nosotros y que van a ser una buena medida para ver dónde estamos parados”, explicó luego el técnico leproso.

Enseguida le consultaron si para el cotejo con Gimnasia podía considerar cuidar a aquellos futbolistas que arrastran molestias para que lleguen en condiciones al clásico. Pero el entrenador aseguró que entre las prioridades primero está el Lobo: “Ante Gimnasia jugaremos con los futbolistas que tenga a disposición. Pensaremos en Gimnasia, que es el próximo rival que nos toca y una vez que finalice ese nos enfocaremos en el siguiente, que es el clásico. Trataremos de poner lo mejor y resolver lo que nos proponga Gimnasia”.

Por último, se refirió a la presentación de Martín Mackey como Director Deportivo del Fútbol Amateur Leproso y dejó bien en claro que, en el corto plazo, no hay ninguna posibilidad de que esta nueva metodología llegue a la primera división: “Nos reunimos cinco veces, hemos charlado mucho. Me parece una persona muy capacitada y que tiene una idea muy clara de lo que quiere ejecutar. Pero en primera estamos nosotros y trabajamos sobre nuestra idea. Y este proyecto abarca desde la reserva para abajo. Los tiempos suyos no son los nuestros para desarrollar su idea. Todo lo que quiera hacer en inferiores contará con el tiempo para hacerlo de forma tranquila, en primera es más difícil porque nosotros vivimos de resultados. Apoyo su propuesta de trabajo y le facilitaré la tarea todo lo que pueda, pero de ahí a poder insertar en el corto plazo algo de sus buenas ideas que tiene hoy no lo veo posible”.

Tres opciones de reemplazo

Diego Osella tiene previsto hoy ordenar una práctica de fútbol en Bella Vista para empezar a trabajar en el equipo que recibirá a Gimnasia la próxima semana en el Parque.

Si bien no contará con algunos futbolistas que arrastran distintas molestias, lo más importante de lo que suceda en el ensayo será conocer quién tiene mayores chances de reemplazar a Fabricio Formiliano, quien será baja ante el Lobo por una distensión en el aductor. Y para ocupar esa vacante hay tres opciones: la vuelta de Sebastián Domínguez, el retroceso de Diego Mateo a la última línea o la inclusión de Juan Ignacio Sills, quien aún no ha jugado desde el arranque.

“Son tres chances que se pueden dar. Tenemos tiempo y estamos ensayando sobre esas variantes. Mañana (por hoy) haremos el primer entrenamiento de fútbol de cara al partido con Gimnasia, en el que probaremos y sacaremos conclusiones”, dijo el técnico leproso.

Osella contó además que a la lista de jugadores que arrastran molestias se agregaron esta semana Joel Amoroso (molestia en el sartorio), Víctor Figueroa (tendinitis rotuliana) e Ignacio Scocco (traumatismo en el glúteo medio). Además, confió que Sebastián Prediger, quien hace un par de semanas sufrió una fractura sin desplazamiento en la primera falange del quinto dedo del pie derecho, aún no pudo entrenar a la par de sus compañeros y ni siquiera pudo ponerse botines.

En tanto, Maxi Rodríguez (distensión en el aductor medio) y Mauro Matos (tendinitis en el pie derecho) trabajaron toda la semana en forma diferenciada y se espera que el lunes puedan acoplarse a las tareas con el grupo.

Asamblea de Memoria y Presupuesto

Newell’s informa a sus asociados que el próximo miércoles 12 de octubre se llevará a cabo la asamblea en la que se presentará la Memoria y Balance del período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 y en la que se pondrá en consideración de los socios el presupuesto proyectado para el ejercicio 2016/2017. La asamblea tendrá lugar desde las 19 en el Microestadio de la sede del Parque Independencia.

Se recuerda que podrán ingresar y participar de la asamblea todos los socios mayores de 21 años, de cualquier categoría social, con una antigüedad de tres años y cuota de octubre al día. Ya están disponibles en la Oficina de Atención al Socio, que atiende de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados de 10 a 18, una copia del Presupuesto y otra del Balance. Cabe recordar que la actual comisión directiva realizó una auditoría de los estados contables para conocer con certeza cómo está la economía de la institución. Y que los trascendidos dan cuenta de una deuda altísima que seguramente se conocerá en los próximos días.