Osella: “Los tiempos se acortaron, no tenemos excusas, hay que ganar”

“Pocrnjic, Advíncula, Domínguez, Moiraghi y Voboril; Amoroso, Quignón, Mateo y Formica; Maxi y Scocco”. Así, sin titubeos ni escondidas, Diego Osella confirmó los once que jugarán mañana a las 14.10 ante Quilmes.

Así, el técnico apostó al equipo que jugó toda la pretemporada, con la única variante del ingreso de Moiraghi por Nehuén Paz, y señaló que los ensayos de fútbol de esta semana, donde puso como titulares a Sebastián Prediger y Eugenio Isnaldo, fueron pruebas para momentos de los partidos donde “el equipo puede tener la necesidad de cuidar un resultado”, o “para salir a buscar con otras variantes”.

En cuanto a cómo llega el equipo al debut, tras una pretemporada muy larga y una inesperada derrota ante Deportivo Morón por Copa Argentina, el DT señaló: “Fue una pretemporada atípica por la duración que tuvo. Por suerte arranca el torneo y no hay excusas para nadie, todos pudimos trabajar e incorporar. Estamos contentos con la gente que llegó, nos encuentra de buena manera y sosteniendo un equipo base que viene trabajando desde el primer amistoso. Llegamos bien, confiados de poder hacer un buen partido y ojalá que empiece a funcionar el equipo de la manera que pretendemos”.

La defensa parece ser hace tiempo el punto débil de la Lepara, pero Osella confía en revertir esa situación. “En defensa estamos cubiertos. Pero confiamos en todos los que están y fueron los que queríamos que llegaran. Esperamos que el talón de Aquiles que sufrimos en muchos partidos del torneo pasado, que va más allá de los nombres, se pueda disimular. De mitad en adelante tenemos un plantel con una riqueza técnica importante”, comentó.

Consultado sobre la posibilidad de que Denis Rodríguez vaya a préstamo a River y llegue Leandro Vega, el entrenador se mostró a gusto con ese trueque. “Siempre motiva ir a un equipo como River. Si el jugador entiende que es una buena oportunidad, está bien que piense en irse. Y Vega es un jugador que nosotros estamos intentando traer desde hace un tiempo y sería interesante sumarlo”, contó.

Distinta fue la opinión de Osella cuando se le preguntó por Bryam Caicedo, el juvenil colombiano de 19 años que estaba por llegar al Parque a partir de un convenio de América de Cali y Newell’s, pero que muy pocos sabían de esta situación. “Sé que hay un convenio con América de Cali pero nada más. Sí tengo claro que al jugador no lo pedí, no lo conozco y no tengo intención de sumar un jugador en esa posición. No va a trabajar con nosotros porque no está pedido y no tiene rótulo de refuerzo o incorporación”, disparó.

Uno de los más cuestionados el semestre pasado fue Sebastián Domínguez, quien había perdido la titularidad, pero la recuperó en este arranque. “A Seba (Domínguez) lo veo trabajar de muy buena manera. Va a arrancar y su continuidad, como la de todos, va a estar dada por su rendimiento. Los tiempos se han acortado para todos, no tenemos excusas y tenemos que empezar a ganar. Y para ganar hay que hacer partidos a la altura y rendir en un nivel muy alto”, comentó.

Y por esa misma línea, el técnico remarcó cuál será el objetivo en este torneo. “Apuntamos a estar lo más alto posible y para eso hay que tener continuidad de partidos ganados. Hay que estar pensando partido tras partido. Si nos metemos en una regularidad marcada y ganamos más de lo que perdemos, seguramente la recta final, los últimos 10 partidos, nos encontrará en un pelotón para poder pelear. Hay que ser regular, tener mucha paciencia y, sobre todo, sumar la mayor cantidad de puntos”, concluyó.

Posaron para la foto

Como es habitual antes del inicio de un torneo, el plantel posó para la foto y la postal rápidamente se viralizó en las redes y fue tendencia en la ciudad. En la foto, que se realizó en el Coloso el miércoles, aparecen los 28 futbolistas que hoy forman parte del plantel que entrena Diego Osella, encabezado por el capitán Maxi Rodríguez y el subcapitán Ignacio Scocco. Entre los juveniles, están Escobar, Unsain, Tevez, Mancini, Elías, Fértoli, Báez y Denis Rodríguez.

Mauro Matos viaja

El plantel rojinegro entrenará hoy por la mañana en el predio de Bella Vista y luego emprenderá viaje a Capital Federal donde quedará concentrado en el hotel Dazzler de Palermo de cara al debut en el torneo frente al cervecero. La nómina de citados por Diego Osella no se oficializó, aunque tendrá a Mauro Matos como figura más destacada, que estará en el banco de los suplentes. También estarán entre los relevos Sebastián Prediger, Víctor Figueroa, Eugenio Isnaldo y Juan Ignacio Sills.

Sunchales a la final

La Copa Santa Fe tiene a Newell’s en semifinales y su partido ante Sportivo Las Parejas se jugaría el domingo 4. Y el ganador de este cotejo ya sabe su rival en la final: Unión de Sunchales.

¿Cómo pasó el equipo de la cuenca lechera a la final? Ayer el Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina decidió expulsar a Colón y Unión del torneo al no ponerse de acuerdo con la fecha de los clásicos por cuartos de final. Y como consecuencia de esta decisión, Unión de Sunchales avanzó a la final sin jugar.

