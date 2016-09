Osella: “Lo que hicimos el último fin de semana estuvo cerca del ideal”

Diego Osella se ilusiona con que su equipo pueda repetir ante Temperley el partido que hizo el pasado fin de semana frente a Atlético Tucumán. Y eso que el entrenador leproso anticipó que, por características, el trámite del encuentro no será similar.

“Lo que hicimos el último fin de semana estuvo cerca del ideal. A mi entender es algo que también nos permitió el rival por su intención y su idea de juego, porque vino a jugar y estuvo mucho más abierto que otros equipos que han venido a nuestro estadio. Nosotros encontramos los espacios y pudimos dañar”, dijo Osella ayer en conferencia de prensa en Bella Vista.

Y agregó: “Para mí será un partido diferente al anterior por la característica del rival. No creo que Temperley tenga intenciones de sacar la pelota limpia desde abajo y posiblemente eso a nosotros no nos permita hacer la presión alta que hicimos sino buscar la segunda pelota. Ojalá nos encontremos con un equipo que quiera jugar desde el inicio porque eso nos viene mejor”.

El entrenador entregó después algunos conceptos del Celeste. “Es un equipo con una línea de cuatro con dos laterales ofensivos y rápidos que ayudan a nivelar la zona media. Cuando recibe presión lanza mucho sobre (Luciano) Vázquez y juega la segunda pelota. Tiene un doble cinco con Adrián Arregui y Matías Sánchez de presión alta. Y cuenta con dos externos que no son de regresar mucho y que se encasillan bien sobre los laterales”, explicó.

Osella entiende que Newell’s deberá “utilizar el ancho del campo para que aparezcan lugares para el descenso de (Mauro) Formica o (Ignacio) Scocco y que esos lugares puedan ser bien utilizados”. Y señaló que “la ausencia de Mauro Matos en este partido quitará la posibilidad de jugar la pelota larga”.

“Nos tendremos que acomodar y resolver lo que nos presente Temperley. Generalmente en las canchas más chicas o ante equipos que pelean por la permanencia se ven partidos muy friccionados y en ese juego puede ganar cualquiera. Nosotros estamos preparados para la fricción también, pero suelen salir partidos más feos. Cuando hay espacios, tenemos jugadores para hacerlo bien. Si tenemos que cambiar durante el partido, lo haremos. Nos vamos a encontrar con un equipo que necesita recuperarse después de la derrota frente a Estudiantes”.

Por último, se refirió a la situación de Sebastián Domínguez, quien fue silbado por una parte del público leproso cuando entró el sábado pasado sobre el final del partido. “Yo decidí que juegue (Fabricio) Formiliano, que por cierto está recuperado y volverá a jugar, porque creí que era necesario. Después el sentimiento mío hacia Seba es el mismo que tiene de todo el plantel, de apoyo total y de confianza plena. Cuando se terminó el torneo pasado decidimos que continúe y arranque con las mismas chances que todos. Le tocó jugar, lo hizo bien pero en la previa del cotejo con Atlético Tucumán decidí cambiarlo, como lo he hecho tantas veces con otros futbolistas. Son decisiones que los entrenadores debemos tomar y que a veces son ingratas para los futbolistas, pero que siempre se hacen pensando en lo mejor para el equipo. Y al que sale hay que seguir dándole las herramientas para que cuando le toque volver a jugar lo haga de la mejor manera”, cerró.

Maxi Rodríguez, descartado ante Temperley

Maxi Rodríguez no fue descartado por Diego Osella, pero difícilmente sea de la partida mañana ante Temperley. El capitán rojinegro aún no entrenó con normalidad por una molestia en el aductor y ayer se esperaban los resultados de una resonancia para descartar una lesión muscular. En principio, la Fiera igualmente viajará a Capital Federal junto al resto de la delegación rojinegra, pero sólo jugará si está al ciento por ciento. Si no llega, Eugenio Isnaldo o Héctor Fertoli ingresará en su lugar.

“Maxi (Rodríguez) sintió una molestia el martes en un físico-táctico. Y desde entonces no hizo más nada hasta hoy (por ayer) que salió al campo a trotar. Está concentrado, lo vamos a evaluar con una resonancia y a esperar su evolución para ver si puede estar a disposición. Si está al ciento por ciento, juega. Si siente alguna molestia, no lo vamos a arriesgar”, dijo Osella.

El entrenador leproso indicó luego que un hipotético reemplazante saldrá de “Isnaldo o Fertoli”. “Trabajamos esas dos variantes en el ensayo de fútbol. Si bien no son jugadores de igual características, no se resentiría tanto la estructura. Ambos nos permiten usar el ancho de cancha y tienen un buen uno contra uno. Isnaldo se transforma en un puntero o en un centrodelantero dependiendo de la jugada, Fertoli está pasando por un gran momento y es un jugador de nuestra confianza. Esperaremos un poco antes de definir”.

Respuesta negativa

Los dirigentes rojinegros confirmaron ayer mediante un comunicado haber gestionado la posibilidad de que los hinchas puedan viajar a Temperley. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa de los directivos del Celeste y la Aprevide ni siquiera respondió al pedido. “La Comisión Directiva del Club Atlético Newell’s Old Boys elevó un pedido a su par de Temperley para que los hinchas rojinegros puedan estar presentes alentando a sus jugadores en el encuentro correspondiente a la quinta fecha. Dicha solicitud fue rechazada oficialmente por parte de los dirigentes del club gasolero, quienes no aceptaron la posibilidad de que la tribuna visitante del estadio Alfredo Beranger albergue a la hinchada leprosa. Asimismo, se realizó la gestión ante la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), que aún no respondió”, dice el comunicado.