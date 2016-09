Osella: “Lo que generamos no condice con lo que concretamos”

“Salimos con Pocrnjic; Advíncula, Domínguez, Moiraghi, Voboril; Amoroso, Mateo, Quignón, Maxi; Scocco y Matos”.

Sin titubeos, Diego Osella confirmó ayer en Bella Vista el equipo para visitar mañana a Sarmiento de Junín, desde las 20.15 y con arbitraje de Germán Delfino. Y anunció un solo cambio respecto a los once que arrancaron frente a Tigre: la vuelta de Diego Mateo por Sebastián Prediger.

En rueda de prensa tras la práctica de fútbol que dispuso por la mañana, el entrenador leproso justificó el regreso de Pomelo al equipo titular. “Vuelve porque salió por una expulsión. (Sebastián) Prediger jugó bien y (Juan Ignacio) Sills también cuando le tocó entrar. Pero confío mucho en Mateo y no veo porqué no deba jugar. Estoy convencido de que con él ganamos en presión e ímpetu en el mediocampo”.

Esta sola modificación ratifica a Facundo Quignón y a Mauro Matos desde el arranque, pese a que venían con algunas molestias menores que obligaron a que entrenaran de forma diferencia durante la semana. Y también se confirmó así que Mauro Formica, autor del tanto de la victoria contra Tigre, volverá a estar en el banco de suplentes.

“Yo soy uno de los más contentos con la pretemporada y el presente que tiene Formica. Le tocó salir por una decisión mía. Es un jugador que me aporta soluciones y que a pesar que no le tocó arrancar en el último partido, no bajó los brazos y tuvo su premio”, señaló Osella respecto al Gato.

Nada de relajarse

Osella se refirió luego al arranque en el torneo local, con triunfos ante Quilmes y Tigre. “A decir verdad, no colmó del todo las expectativas. Logramos dos victorias, aunque sabemos que hay cosas por corregir. Y siempre es bueno hacer las correcciones desde los triunfos. Tratamos de enfrentarlas y resolverlas”, dijo el entrenador rojinegro.

Y fue contundente cuando le consultaron si este par de festejos podían generar algún tipo de relajación en el plantel.

“Newell’s es muy grande para que los triunfos puedan dar la sensación de relajación, mi formación tampoco lo permite”. Luego agregó: “Es una semana corta, hicimos hincapié en tratar de corregir esos errores, en poner el ojo sobre el rival, sus virtudes y sus defectos”.

“El otro día ante Tigre abusamos de la pelota larga. Cuando uno tiene en cancha jugadores como (Joel) Amoroso, que va por las bandas con velocidad, o (Mauro) Matos, termina siendo una tentación esa pelota a espaldas de los centrales o del lateral izquierdo. Debemos saber cuando sirve el pivoteo de Mauro o la sorpresa de Amoroso y cuándo sirve encontrar un circuito de juego mucho más marcado como el que tuvimos en la pretemporada”, sostuvo Osella.

Y rápidamente salió al cruce de aquellos que aún lo tildan como un técnico defensivo: “Por las estadísticas que llevamos, Newell’s está entre los tres equipos que más veces remató al arco en el torneo, después de River y Patronato. Lo que pasa es que lo que generamos no condice con lo que concretamos”.

Y también defendió, justamente, el trabajo que el equipo está haciendo para recuperar la pelota, achicar los espacios y alejar el peligro. “Defensivamente el equipo está bien, no nos llegan en cantidad, aunque hay errores puntuales que debemos corregir. Tenemos que achicar más, lograr ser un equipo corto que empuje y recupere la pelota rápido. La idea es que desde la defensa podamos transmitir solidez”.

“A Vega lo pienso por el lateral izquierdo”

Diego Osella también se refirió a la situación de Leandro Vega, el último refuerzo en sumarse al plantel rojinegro, quien no será considerado para este partido porque aún no fue habilitado por el juez Fabián Bellizia. “Leandro Vega todavía no ha sido autorizado y eso es algo que no depende de nosotros”, confió el técnico rojinegro durante la conferencia de prensa.

Si bien es probable que la autorización judicial aparezca en las próximas horas, el zaguero ya quedó fuera de la lista de concentrados para el compromiso de mañana ante Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón de esa ciudad.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando el entrenador leproso aseguró que tiene pensando a Vega como lateral izquierdo y no como segundo marcador central. “De movida lo pienso en una pelea sana con (Germán) Voboril por el lateral izquierdo, pero también lo puede hacer de central”, dijo Osella respecto a las funciones que tiene destinadas para Vega.

Si bien es cierto que el zaguero que llegó a préstamo desde River aseguró en su presentación en la Lepra que se siente mucho más cómodo actuando en la zaga, también es verdad que 11 de los 15 partidos que jugó en el Millonario fueron como lateral izquierdo.

Además, Osella siempre consideró que en esa posición necesitaba otro jugador aparte de Voboril, quien llegó desde Racing, porque sus probables reemplazantes eran Gabriel Báez y Milton Valenzuela, dos juveniles.

