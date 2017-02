Osella: “Esta situación nos perjudica y necesitamos soluciones rápidas”

Diego Osella está enojado. La crisis económica de Newell’s y los problemas del fútbol argentino que parecen no tener fin son un combo que el entrenador leproso considera que a esta altura afecta a lo deportivo y el entrenador reclama “soluciones rápidas”.

En diálogo con el programa Un Buen Momento, el técnico leproso hizo un análisis del presente de la institución: “Nunca me quise sacar responsabilidades, pero esto es algo que escapa a nosotros. De lo que sí estoy seguro es que nos perjudica directamente y necesitamos soluciones rápidas”, afirmó el técnico, responsabilizando a la crisis institucional-económica por lo que pudiera pasar en lo deportivo.

Newell’s está segundo, a sólo dos puntos de Boca, en una campaña por encima de cualquier expectativa previa, pero el DT considera que este parate prolongado provocado por la crisis del fútbol argentino no ayuda. “Terminamos un campeonato hace 70 días, haciendo una gran campaña. Armamos una planificación, todo pensando en intentar mantenernos allá arriba y creyendo que íbamos a volver a jugar en un mes y medio, pero todavía estamos esperando. Es desgastante”, expresó Osella.

El DT también opinó de esta medida de Agremiados de no arrancar hasta que se cancele la deuda con los jugadores. “El gremio se ha hecho respetar siempre. El futbolista acata las órdenes de quienes lo representan. Creo que no es lo ideal, pero eso siempre ha sido así”, comentó.

Osella considera que todos estos problemas externos inciden en lo deportivo, pero a la hora de evaluar el trabajo del equipo, nadie los tendrá en cuenta. “Que hoy tengamos que arrancar un torneo 70 días después, con todos los inconvenientes que hemos atravesado, nos complica. Y después, si no tenemos el mismo nivel, lo pagamos nosotros. Porque cuando empiece el campeonato te miden por los resultados y si son malos, el que se va es el técnico”, enfatizó.

Por último, el DT se metió de lleno en la crisis que vive la Lepra, y confesó que esa preocupación ya se la trasladó al presidente Eduardo Bermúdez. “Yo le digo a Bermúdez que hay que ponerle un punto final ya. Pero no hay novedades ni certezas. Siempre quedamos en que cuando aparezca la plata se termina, pero no aparece. Se sigue atrasando todo y no nos ponemos de acuerdo. Después, cuando no cosechemos puntos, nos vamos a tener que ir”, señaló.

En el final, el técnico se mostró resignado sobre la posibilidad de que el torneo no inicie este fin de semana. “Nosotros seguimos con la planificación que armamos hasta que tengamos noticias. Espero que esto sea rápido y que haya una solución definitiva para poder, de una vez por todas, hablar de fútbol y nada más”, concluyó.