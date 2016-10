Osella espera a Maxi y Nacho

Diego Osella empieza a reamar el equipo para recibir este domingo a las 16.15 a Gimnasia La Plata en el Parque Independencia. Mientras espera por la evolución de Maxi Rodríguez (distensión en el aductor) e Ignacio Scocco (ciatalgia por discopatía), quienes ayer no trabajaron a la par del plantel, el entrenador rojinegro ordenó ayer una práctica de fútbol en Bella Vista donde mostró algo de lo que puede suceder el fin de semana frente al Lobo.

Hay algunas decisiones que parecen tomadas. Por ejemplo, que Sebastián Domínguez ingresará por Fabricio Formiliano, descartado para este compromiso por una distensión en el aductor. Ya se perfilaba que el Negro podría ser su reemplazante: lo había sustituido en los últimos minutos contra Atlético Tucumán y en el entretiempo contra Temperley. Pero además, las otras opciones que manejaba Osella para cubrir esa vacante en el fondo se fueron cayendo.

Es que Juan Ignacio Sills quedó descartado por una distensión en el sóleo y la opción de retrasar a Diego Mateo también quedó desestimada porque Sebastián Prediger aún no ha entrenado a la par del plantel. En consecuencia, Domínguez volverá a ser titular después de estar dos partidos afuera del equipo.

Otra situación resuelta es el ingreso de Leandro Vega por Germán Voboril, quien se perderá este partido por una distensión en el aductor. De esta manera, el defensor que se encuentra a préstamo sumará sus primeros minutos en el campeonato en una posición en la que, si bien no es donde más le gusta jugar, conoce mucho porque en River jugó casi todos sus partidos como lateral izquierdo.

Ayer, en la práctica de fútbol no estuvo Maxi Rodríguez y a esta altura su presencia ante el Lobo está en duda. La Fiera entrena diferenciado desde la previa al choque ante Temperley por una lesión muscular y se espera que pueda participar del ensayo futbolístico que hoy tendrá lugar en Bella Vista. De todas formas, no sería extraño que Osella decida preservarlo nuevamente este fin de semana considerando que el próximo partido es el Clásico.

Por eso, ayer incluyó entre los titulares a Víctor Figueroa, quien viene sumando minutos en los últimos partidos y parece haberse ganado un lugar en la consideración del cuerpo técnico. Y también ubicó a Héctor Fertoli, uno de los pocos juveniles que es tenido en cuenta, en reemplazo de Ignacio Scocco.

La situación de Nacho es compleja: arrastra un fuerte dolor en la parte baja de la espalda por una discopatía L5-S1. Una dolencia que no tiene tiempos estipulados de recuperación (por ejemplo, un desgarro tiene un plazo estimado de tres semanas) sino que la evolución la marca el dolor que vaya sintiendo el afectado, en este caso Scocco. Por lo pronto, ayer no formó parte del ensayo futbolístico y su presencia ante Gimnasia está más que en duda.

El equipo que alistó Osella en Bella Vista incluyó a Luciano Pocrnjic; Luis Advícula, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi, Leandro Vega; Diego Mateo, Facundo Quignón; Héctor Fertoli, Mauro Formica, Víctor Figueroa; Joel Amoroso, quien ya había jugado como ‘nueve’ en la práctica de fútbol del viernes pasado. Es que Mauro Matos tampoco está en óptimas condiciones y el juvenil Matías Tissera se recupera de un desgarro. Hoy habrá un nuevo ensayo en el que seguramente Osella aclare definitivamente el panorama respecto al equipo para el domingo.

“Llegar de la mejor manera al Clásico”

Sin obviar que Gimnasia es la antesala del clásico, Joel Amoroso se refirió ayer al partido del domingo y a la posibilidad de ser el único atacante leproso frente al Lobo.

“Estamos entrenando a full todos los días. Se hizo un poco larga la espera. No tuvimos un buen partido ante Temperley y cuando no sale lo que uno planifica quiere revancha rápido. Ahora estamos mirando para delante y el objetivo hoy es Gimnasia, aunque sabemos que también es la previa del clásico”, dijo el atacante ayer en Bella Vista.

Y agregó: “Si sacamos adelante este partido vamos a llegar de la mejor manera al clásico, desde la confianza y estando arriba en la tabla. De local hicimos buenos partidos y esperamos repetir ese rendimiento”.

Para repetir lo que se hizo ante Atlético Tucumán, Amoroso entiende que el equipo debe “tener la pelota, mantener buena circulación, jugar rápido, encontrar los espacios para poder lastimar y presionar bien alto. En palabras parece fácil, pero después hay que llevarlo al campo de juego”.

Por último, habló sobre la chance de jugar como único punta ante Gimnasia ante la posible baja de Ignacio Scocco: “Nunca jugué solo arriba, si he jugado de delantero pero siempre con otro punta más. Igualmente, en estos entrenamientos me sentí muy bien y muy cómodo. Al tener la pelota y jugar rápido tenemos la posibilidad de que yo ataque el espacio vacío y eso me va a permitir quedar mano a mano con el arquero”.

Asamblea de socios

Con una masiva concurrencia, ayer por la tarde se desarrolló, en el Microestadio del Parque de la Independencia, la asamblea de socios en la que se trató la Memoria y el Balance del último ejercicio, que corresponde a la gestión saliente y por el que la actual comisión directiva ordenó una auditoría externa de los estados contables que arrojó un pasivo de unos 270 millones de pesos. Y también se puso en consideración de los asociados rojinegros el presupuesto para el próximo ejercicio, que vence el 30 de junio de 2017 y que fue aprobado por los asistentes.