Osella: “Es súper importante”

Diego Osella celebró la victoria ante Quilmes, aunque reconoció que el equipo no jugó un gran partido. “Nos llevamos un triunfo súper importante. Me voy muy conforme con lo hecho, sobre todo en el segundo tiempo. El resultado es lo que sirve. Desde nuestra llegada hemos hecho muy buenos partidos y nos hemos quedado sin nada. Y la gente valora el triunfo. Fuimos superiores a Quilmes y terminamos justificando el resultado en el segundo tiempo”, señaló el entrenador leproso.

Y amplió: “El partido lo dividido en dos: nuestro primer tiempo fue malo, no entendimos que nuestros centrales no debían trasladar el balón y que había que iniciar desde los laterales. Perdíamos la segunda pelota y nos agarraban abiertos, sin pasar demasiados sobresaltos. Dio la sensación de que nunca entramos en juego y que nos sentimos incómodos”.

Sin embargo, el equipo cambió sus formas en el complemento. Y eso que Osella mandó a la cancha a los mismos once: “Un entrenador tiene que intentar corregir y dar una oportunidad. No puede ser todo prueba y ensayo, no sirve esto y pongo otro. Entendimos que había que jugarlo de otra manera, que la pelota tenía que salir más rápido del fondo y hacer la cancha más ancha. Fuimos superiores, tuvimos situaciones, necesitábamos que Nacho pudiera salir un poco más del área y para eso metimos una referencia como (Mauro) Matos”.

“Fuimos justos ganadores, sin sobresalir. Somos uno de los pocos equipos que ganó de visitante en la fecha. Hay mucho entusiasmo, sabíamos que nos íbamos a encontrar con un equipo necesitado. Había que tener paciencia, circulación y esperar el momento”, consideró el técnico leproso.

También destacó la actuación de Scoccco, pese a que tuvo un par de chances que no pudo concretar: “Nacho está donde tiene que estar, llega a la jugada. Hizo una gran pretemporada, físicamente es otra persona. Lo que menos me preocupa es que erre porque es un jugador que siempre convirtió. Lo que más contento nos deja es que está con intensidad. Es la versión más parecida a lo que fue en toda su carrera”.

Por último, dijo: “Desde el primer día sabemos que no podemos regalar nada. No nos sobra. Sabemos que debemos estar cerca de la actuación del segundo tiempo, ganar confianza y entender que con trabajo sobre todo se puede mejorar”.

