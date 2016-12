Osella: “Debemos corregir cosas, pero el balance es muy satisfactorio”

Diego Osella no confirmó el equipo, pero no hacerlo no tuvo que ver con un capricho u ocultar algo. Un entorsis de tobillo que sufrió Fabricio Formiliano lo puso en duda y por eso el DT prefirió esperar para ratificar los once.

En conferencia de prensa, Osella se refirió a las expectativas sobre este último partido del año y se mostró feliz por lo realizado por el equipo en el semestre.

“Maxi y Quignon van a jugar, están bien. Mateo acompañará a Quignon en el doble cinco. Y vamos a ver cómo está Formiliano, porque tuvo un esguince de tobillo. Si no llega, jugará Escobar”, informó el DT rojinegro.

Respecto de San Martín, rival de la Lepra mañana a las 19.30 en el Coloso, el entrenador opinó: “Es un equipo renovado, el entrenador supo darle identidad en poco tiempo. Será un partido complicado como todos, a nadie le sobra nada y no se puede menospreciar a ninguno. San Martín le ganó de buena manera a Estudiantes, así que tenemos que tener la capacidad para doblegarlo”.

Osella fue crítico del primer tiempo ante Talleres y ayer reconoció que ese es el punto a mejorar. “Trabajamos mucho en la semana para mejorar lo que fue la performance contra Talleres, donde nos equivocamos no ya en los nombres sino en la idea”, sostuvo.

De todas maneras, a la hora de analizar el momento de Newell’s y como terminó el año, el técnico se mostró muy conforme. “Fuimos un equipo regular y eso nos permite seguir estando ahí arriba, a pesar de los últimos resultados. El campeonato se ha emparejado mucho y esto va a ser así hasta la última fecha. Boca es el mejor equipo. El arranque del próximo semestre será fundamental”, analizó.

Y destacó: “Estoy contento con lo que hicimos durante el semestre, porque fuimos protagonistas y alcanzamos una posición expectante. Pudimos sostenernos, perdimos poco y ganamos mucho. Tenemos cosas para corregir, pero el balance general es satisfactorio. Nos deja tranquilo que pudimos revertir la imagen. Luego hay partidos que son muy buenos, otros no tanto y otros malos. El punto de inflexión fue el Clásico, terminamos redondeando una campaña buena. Hay mucha entrega y compromiso”.

Quiere firmar pronto

La renovación del vínculo de Osella con Newell’s se postergó más de lo previsto, aunque las partes confían en resolverlo cuanto antes. En ese sentido, hoy se juntará el representante del entrenador con directivos leprosos para acordar los números finales de un contrato que tendrá un año más de vigencia.

“Nos juntaremos mañana (por hoy) para hablar y que quede todo armado para antes de las vacaciones. No veo inconvenientes. Agradezco mucho el cariño de la gente, sobre todo hacia los jugadores”, señaló.

Una despedida con goleada

La reserva leprosa terminó el año de buena forma. El equipo de Juan Pablo Vojvoda que fue campeón de la categoría en junio y está en los primeros lugares del nuevo torneo, ayer derrotó 5-0 a San Martín de San Juan, en cotejo disputado en el Coloso por la mañana.

El Rojinegro fue contundente y anotó por intermedio de Daniel Mancini, en dos ocasiones, Joaquín Torres, Matías Tissera e Ignacio Huguenet.

La Lepra alistó a Ezequiel Unsain; Lionel Monzón, Stefano Callegari, Lisandro Martínez y Milton Valenzuela; Braian Rivero, Maximiliano Ribero y Daniel Mancini; Milton Treppo, Matías Tissera y Carlos Rotondi.

En la segunda parte ingresaron Huguenet, Joaquín Torres y Julián Marcioni. Y tuvieron participación, ya que Huguenet anotó el tercer gol leproso y Torres además de convertir el quinto, fue el responsable del penal que le permitió a la Lepra anotar el 4-0 a través de Mancini.

Bermúdez se reunió con Cristian Bragarnik

Sorpresa en Bella Vista. En la mañana de ayer el presidente Eduardo Bermúdez se reunió con el empresario-representante Cristian Bragarnik y como es lógico esta charla generó suspicacias a partir de la necesidad de Newell’s de conseguir dinero y también refuerzos.

El propio Bermúdez reconoció que se juntó con Bragarnik, aunque no dio demasiadas pistas sobre los motivos de la reunión, aunque dejó entrever que le podría acercar un ofrecimiento por Eugenio Isnaldo y manejar alternativas para llevar algunos jugadores juveniles o no tenidos en cuenta a préstamo.

Justamente el tema Isnaldo es uno de los puntos a resolver, ya que su contrato concluye en junio del próximo año y a esta altura no hay demasiadas chances de un acuerdo por la renovación.

Newell’s rechazó una oferta de Houston de la MLS por ser insuficiente, pero espera que Bragarnik aparezca con un mejor número para venderlo y conseguir un dinero que le permita afrontar mejor parado el mercado de pases. Y en ese sentido no habría que descartar que Bragarnik le aporte a la Lepra algún jugador o inversores, algo que ya hizo en Independiente, Racing, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Arsenal y Rosario Central.

Por ahora los cañones en el Parque apuntan a la renovación de Formiliano (muy avanzado) y Advíncula, aunque en el caso del peruano está muy complicado.