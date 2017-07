Ortigoza: “Central me seduce, es un club grande y siempre juega con la cancha llena”

Se cumplió el primer paso para que Néstor Ortigoza pueda convertirse en refuerzo de Rosario Central. Ayer, el volante concluyó su vínculo con San Lorenzo de Almagro, y quedó con el pase en su poder. Ahora, Ortigoza podrá negociar su incorporación directa con cualquier club. Y ayer, fue el propio jugador quien admitió se encuentra evaluando una propuesta del Canalla que lo “seduce”.

Ahora, el mediocampista se tomará unos días para analizar las posibilidades que se le presenten para continuar con su carrera deportiva. Y luego tomará una determinación, aunque no planteó un límite de tiempo para la definición de la situación. Algo que corroboró el propio Mauro Cetto, Director Deportivo auriazul. “Estamos negociando con Ortigoza y todavía no le pusimos un plazo para que responda”, le dijo a este diario Cetto, uno de los responsables de llevar adelante la negociación.

En diálogo con el programa televisivo Sportia, que se emite diariamente en los mediodías de TyC Sports. Ortigoza habló de su fin de ciclo en San Lorenzo, donde jugó 7 temporadas y consiguió, entre otros logros, la Copa Libertadores.

“Central me seduce, es un club grande, siempre juega con cancha llena, hablé con el Colo Cetto, y ellos están charlando con mi hermano”, admitió Ortigoza, para darle la máxima entidad a la propuesta auriazul para contratarlo. Si bien no hay detalles del ofrecimiento del Canalla, se sabe que es por dos años de vínculo. Y que, desde lo económico, estaría dentro de las expectativas que tiene el jugador. De todos modos, Ortigoza advirtió que no se encuentra “ni cerca ni lejos” de Central; y que elegirá la que considere “la mejor oferta” de las que reciba.

A la hora de hablar sobre su futuro, por ahora incierto, Ortigoza anunció que tomaría una decisión “durante la semana que viene”. Y también confirmó que, de Argentina, salvo Central, hasta el momento no lo llamó nadie.

Pero, además, descartó que pueda seguir su carrera en Arabia Saudita. Tal como adelantó este diario en su edición de ayer, el volante había sido contactado por Ramón Díaz, técnico del Al Hilal del país asiático. Pero el Gordo dejó en claro que esa opción está desechada.

Por último, Ortigoza lamentó no poder cumplir con uno de sus mayores anhelos como jugador, el de “terminar mi carrera en San Lorenzo”. Y también remarcó, en contra de los rumores que circularon durante la semana, que “de Boca no me llamó nadie”.

Pero dejó en claro que no puede cerrarse “ninguna puerta de trabajo”, lo que implica que está dispuesta a escuchar propuestas incluso de los xeneizes, algo que podría ser mal visto por los hinchas azulgranas, que lo ovacionaron hasta hace unos días.

Herrera sí, Colman no

La dirigencia auriazul llegó ayer a un acuerdo con Germán Herrera para que firme un préstamo por un año. Así, se cumplió con uno de los pedidos de Paolo Montero respecto de la continuidad de algunos futbolistas que ayer terminaron su contrato con los de Arroyito. En cambio, no llegaron a buen puerto todavía las negociaciones con Gustavo Colman. Aunque hay margen aún como para que las partes se acerquen. Antes de que finalizara el torneo, Montero le solicitó a la directiva que se gestionara la continuidad de 5 de los 12 futbolistas que concluían contrato el 30 de junio. Ya se acordó con 3: Washington Camacho (compra de pase), Paulo Ferrari (préstamo por un año) y Herrera. Y se negocia por los otros 2: Colman y Diego Rodríguez.

Delgado rechazó y van por otro lateral

Rafael Delgado no regresará a Rosario Central. Después de analizar la propuesta realizada por los de Arroyito durante un par de días, el lateral izquierdo la rechazó. ¿Los motivos? Económicos, según adujeron desde el entorno del jugador.

Ahora, mientras los directivos auriazules analizan otros nombres para cubrir esa posición, aguardan novedades por las negociaciones abiertas. Esto incluye la intención de compra del 50 por ciento de Diego Rodríguez y de William Tesillo. Y, además, se redujeron las expectativas de lo que puediese suceder con Rodrigo Aguirre, delantero uruguayo cuyo pase pertenece a Udinese. La posibilidad de que Delgado se convierta en el primer refuerzo Canalla de este libro de pases se diluyó ayer. Los auriazules le habían ofrecido al lateral rosarino un dinero por la compra de la mitad del pase, y un contrato por 3 años de duración. Pero Delgado la rechazó, ya que la propuesta del Canalla era inferior a otras que el ex Defensa y Justicia tiene sobre la mesa.

Tras la negativa de Delgado, la directiva activó la búsqueda de otro candidato a cubrir el lateral izquierdo. Si bien hay varios en carpeta, ahora deben elegir por quien irán.

En cuanto a las otras dos negociaciones abiertas, por Rodríguez y por Tesillo, ayer no hubo novedades. En las próximas horas, los de Arroyito buscarán limar diferencias con sus pares de Independiente por la continuidad del Ruso Rodríguez.