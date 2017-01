Ortega será la única presencia rosarina en Argentina XV

La única presencia rosarina en Argentina XV será la de Pedro Ortega, segunda línea de Universitario que fue convocado por segundo año consecutivo para integrar el seleccionado argentino que disputará la segunda edición de la Americas Rugby Championship. El debut será el próximo sábado cuando el equipo dirigido por Felipe Contepomi visite a Canadá, y El Hincha dialogó con el forward para conocer sus sensaciones antes de partir mañana rumbo a Norteamérica.

“Al llamado de la convocatoria lo recibí muy tranquilo y contento, es una posibilidad de seguir creciendo”, expresó el gigante del barrio Las Delicias antes de unirse a la delegación argentina que partirá rumbo a Canadá para el debut en la Americas Rugby Championship, el próximo sábado desde las 22 (hora argentina), con transmisión por Espn.

El 2016 no fue un año fácil para Ortega, ya que integró seleccionados nacionales con buenos resultados, pero con Universitario tuvo que jugar por no descender de categoría en el Litoral. “Más allá de los resultados del club, individualmente me sirvió para madurar un montón de aspectos que de otra forma no los hubiese hecho. Fue un punto muy positivo, por lo menos lo tomé de esa manera”, aseveró el segunda línea.

El jugador de Uni ya jugó un Seis Naciones americano y además entrenço y enfrentó a Jaguares, y por eso puede explicar las diferencias entre la Americas Rugby Championship y el Súper Rugby. “La diferencia es en la velocidad de juego más que nada, me parece que el punto de contacto es muy similar, pero la velocidad de juego del Súper Rugby es bastante más rápida que la de los torneos que jugamos con Argentina XV”, comentó.

Después de visitar a Canadá, el seleccionado argentino recibirá a Uruguay el sábado 11 de febrero en el estadio del club Villa Mitre en Bahía Blanca. Por la tercera fecha, Argentina XV se presentará el 18 de febrero en Talcahuano para enfrentarse con Chile. La cuarta y quinta fecha los dirigidos por Contepomi jugarán de local, ante Brasil será el 25 de febrero en Ushuaia y el cierre frente a Estados Unidos está pactado para el el 4 de marzo en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia.

Para enfrentar un nuevo desafío Pedro Ortega ha puesto objetivos para cumplir durante el torneo: “Principalmente quiero tratar de destacarme lo más que pueda y tener la mejor actuación posible para poder seguir creciendo y mejorando”. En 2016, el rosarino fue titular en tres partidos e ingresó en los dos restantes.

El éxodo de jugadores criollos parecía haber mermado, pero en 2017 las jugosas ofertas desde Europa han llegado y hacen pensar a los rugbiers argentinos sobre su futuro. “Tuve algunas propuestas tentadoras, pero por el momento decidí seguir en el sistema”, aseveró el rosarino.

El sueño de todo aquel que pisó una cancha de rugby es jugar en Los Pumas y Pedro Ortega está cerca y a la vez lejos, pero se encuentra dentro del sistema y los sueños muchas veces se hacen realidad. “Personalmente lo tomo como una consecuencia y considero que si tiene que llegar va a llegar en algún momento. Siempre está el sueño, no voy a negarlo”, concluyó entre risas.