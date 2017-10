Orgullo Gay: una marcha que crece año a año

La plaza de la Libertad le hizo honor a su nombre una vez más, al congregar en Rosario a alrededor de mil personas en una nueva marcha por el orgullo gay. Con el lema “Orgullo es lucha”, gays, lesbianas, trans y una hasta una minoría heterosexual marcharon desde la plaza de Mitre y Pasco hasta San Martín y el río, donde un recital dio cierre a la jornada. Además, se leyó un documento colectivo para alertar por los “travesticidios sociales” y la vulnerabilidad social que atraviesa parte de ese colectivo.

Se trató de la duodécima marcha de la comunidad gay en Rosario, que desde los tímidos comienzos allá por 2006 crece año a año.

La plaza fue una fiesta. Ferias con libros, comida, fanzines, artesanías, charlas, mates, cervezas, banderas. Colores. Muchos colores. El público, diverso de por sí, se destacó por la cantidad de adolescentes y jóvenes que desafiaron los mandatos heteronormativos que imponen los estratos más conservadores de la sociedad para salir a la calle visibilizarse y reivindicar sus identidades.

Un crisol de identidades

Melisa y Ariana tienen menos de 20 años. Sentadas y abrazadas observaron el despliegue de gente y puestos en el centro de la plaza. Para ellas, el encuentro “es reivindicar los derechos obtenidos y expresarlos”. Pero en la jornada no todo se redujo a la lucha y la militancia: “Sobre todo es alegría”, dicen casi al unísono. “Es una fiesta. Hemos avanzado mucho en visibilizarnos, en la libertad de expresión. Me parece que la información mata la ignorancia”, consideraron, tímidas pero con convicción.

Francina es voluntaria de una organización que se encarga del cuidado de personas que sufren HIV, además de hacer test y prevención. Llegó a la plaza con amigos de Venado Tuerto. En su puesto, entre folletos con información, había preservativos gratis para quien quiera. Para ella, el viejo estigma del HIV, que durante la década del 80 y gran parte de los 90 alimentó prejuicios a partir de la desinformación, “hoy ya no está asociado a la comunidad gay. “La gente entendió que no es así, hay más apertura de mente”, analizó.

Inti y Claudio llegaron desde la ciudad de Buenos Aires. Mientras degustaban a la hora de la merienda unos panes rellenos con puré de calabaza, Inti contó que marcha desde los 17 años. “Allá por el 2001”, recordó. Es la primera vez que llegó a la de Rosario. Antes anduvo por La Plata y El Bolsón, donde irá este año. “La marcha creció muchísimo”, contó. “Las cosas que se van combatiendo y conquistando van cambiando. Poco a poco ganamos más derechos, pero falta mucho”.

Putos, gays u homosexuales

La charla con el cronista de El Ciudadano derivó por el lado semántico y terminológico. Se ha dicho que el lenguaje construye la realidad, que estamos atravesados de palabras. Pero el lenguaje se construye y deconstruye. Y los insultos también. Al respecto, Inti y Claudio ensayaron una clase improvisada de deconstrucción de nociones arraigadas en la moral media sobre cómo la sociedad adjetiva a las sexualidades disidentes.

“Prefiero que me digan puto porque es una palabra más contestataria, que se percibe más agresiva, y justamente eso me gusta: apropiarme de algo que muchas personas me dicen de forma agresiva, y a mí no me ofende en lo más mínimo. Fuera de eso cada uno puede nombrarme como sea”, dijo Inti.

“A mí particularmente me gusta la palabra trolo”, lanzó Claudio. “Tiene como una cuestión chistosa, caricaturesca, que a mí me resulta divertida. Hay un apropiarse de las palabras”, dijo.

“Hay que darse cuenta de que no son insultos en realidad. Y si yo me ofendo, lo convierto en un insulto. Pero si no me ofendo lo neutralizo”, confluyeron. Y agregaron: “Homosexual lo usamos para cuestiones técnicas, es una palabra neutra, políticamente correcta, sin ideología”.

La minoría hetero

Caro llegó a la plaza porque dos amigos que son pareja la invitaron. Aclaró que no era gay, pero fue a apoyar. Hace siete años, cuando estaba en la secundaria, marchó en apoyo a la Ley del Matrimonio Igualitario. “Eramos pocos, unos cien nomás. Ahora hubo una evolución, se nota. Venir a la marcha es un compromiso con la libertad”, sentenció.

“Al armario no volvemos más”

Cuando se acercaban las 18, el subsecretario de Diversidad Sexual de la provincia, Esteban Paulón, se aprestaba a marchar. Para él, el encuentro y la marcha significan que “podemos construir y vivir en una ciudad con convivencia”. Y enseguida recordó la primera marcha, hace 11 años, cuando “marchamos por la peatonal Córdoba hacia la plaza Pringles. Era una marcha cortita, pequeña. La marcha crece año a año y el año que viene será más grande”, pronosticó.

Para Paulón, el crecimiento de la marcha en todo el país tiene que ver con la lucha de décadas de la comunidad gay, pero también con los avances que hubo en la legislación. “Después de la aprobación del matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género la comunidad está cada día más fortalecida”, dijo. Cuando se le preguntó por una posible reacción ultraconservadora que trajo episodios como la detención de dos chicas en la porteña estación de Constitución por el sólo hecho de estar besándose, consideró: “Hay sectores que en un nuevo contexto político y social sienten que hay cosas que quizá antes no podían decir y ahora tienen margen para hacerlo. Y aparecen las agresiones. Ante cada intento de mandarnos al armario nosotros vamos a salir más masivamente a la calle para demostrar que al armario no volvemos más”.