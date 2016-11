Ordenan prisión preventiva a un hombre acusado de abuso sexual

Un hombre de 33 años quedó detenido con prisión preventiva sin plazo por abuso sexual y violencia de género a una joven durante seis años en Venado Tuerto.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que así lo estableció el juez Benjamín Revori a pedido del fiscal Mauro Blanco. A ALS de 33 años se le imputaron hechos ocurridos durante seis años en perjuicio de una joven que tenía 12 años cuando comenzó a ser víctima

El fiscal Blanco imputó a ALS por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado; aborto; corrupción de menores; facilitamiento, promoción y explotación de la prostitución agravado; lesiones graves dolosas; abandono de persona; amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego; y extorsión.

“La adolescente comenzó a sufrir las agresiones sexuales, físicas y psíquicas cuando tenía tan sólo 12 años. Su madre la abandonó y la dejó a merced de un supuesto amigo de 27 años, que inmediatamente se transformó en quien la sometió durante seis años”, relató el fiscal Blanco. “Si bien se los veía caminando juntos por la calle, la adolescente indicó que fue obligada a dejar la escuela, no podía tener amigos, ni podía salir a la calle si no era con el hombre denunciado. Ni siquiera le permitió hacerse el DNI, y cuando se iba a trabajar la encerraba con llave y le cortaba Internet”, agregó el funcionario del MPA, quien también indicó que “si la víctima no cumplía con las órdenes, era golpeada ferozmente”.

En la audiencia de medidas cautelares llevada a cabo ayer, el fiscal brindó precisiones de los tormentos padecidos por la víctima. “No sólo era abusada sexualmente por el imputado, también era obligada a ejercer la prostitución con hombres y mujeres y participar de fiestas sexuales a las que concurrían varias personas”, precisó.

“A raíz de las reiteradas violaciones de las que fue víctima, la adolescente quedó embarazada del imputado a principios de este año. Sin embargo, promediando el cuarto mes de embarazo, fue víctima de una feroz golpiza”, detalló Blanco. “No conforme con los golpes que le propinó a la joven, ALS la pateó y la pisoteó en reiteradas oportunidades en el vientre, lo que le produjo una pérdida. En vez de llevarla de inmediato a un profesional de la salud, la víctima contó que fue trasladada a la casa de una mujer que le dio un te y un somnífero. Cuando se despertó, le habían practicado un aborto casero”, indicó el fiscal.

Por último, Blanco relató que “la joven intentó escaparse en reiteradas oportunidades, sin embargo, cuando lo lograba, el hombre la localizaba y la amenazaba, lo que provocaba que retornara. Sin embargo, hace unos días, pudo escaparse con la ayuda de otra joven que vivía en una casa lindante e hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer lo que permitió que se iniciara la investigación penal de todos los delitos cometidos”, concluyó.