Omar Príncipe: “Dentro de este modelo no estamos los pequeños productores”

El presidente de la Federación Agraria, Omar Príncipe, solicitó al gobierno nacional que “incluya a los pequeños productores en la agenda agropecuaria del país”. En el marco de la apertura del 105º Congreso Anual de la entidad, Príncipe utilizó la división de la sociedad que se fogonea desde los medios porteños para describir la situación que atraviesan los chacareros. “La verdadera grieta para los pequeños productores está entre la concentración y la desaparición”, manifestó.

De la actividad realizada en el salón Metropolitano participaron el gobernador Miguel Lifschitz, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, y el ministro de Producción y candidato a diputado nacional, Luis Contigiani. Pese a que fue invitado, el gran ausente fue el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile. Príncipe recordó que el mes pasado la Federación Agraria elevó un petitorio al funcionario nacional que planteaba la incorporación “de los pequeños productores en la agenda productiva del país”, ante “la profundización de la concentración” de la tierra.

“La concentración es un problema de los últimos 30 años que se profundizó. El gobierno nacional no cambió la matriz productiva concentradora, lo que es muy contradictorio con el lema de que tenemos que ser el supermercado del mundo. Somos el depósito del mundo”, analizó el titular de la Federación Agraria.

El presidente Mauricio Macri llegó al gobierno con un fuerte apoyo de los productores agropecuarios, que vieron en el líder de Cambiemos la contracara del modelo productivo kirchnerista, cuestionado por los chacareros debido a lo que consideraban una alta carga impositiva. Las palabras de Príncipe reflejan la decepción de los pequeños productores, sobre todo los que no se dedican a la siembra de soja, maíz o trigo: “Se habla de que vamos a producir cada vez más granos y alimentos pero dentro de este modelo no estamos los pequeños productores. La competitividad de la que tanto hablan tiene que ser inclusiva”.

Pese a que el gobierno nacional brindó un dólar más competitivo para los productores, quitó las retenciones al trigo y al maíz y bajó un 5% las de la soja, el titular de la Federación Agraria insistió en que los pequeños productores deben tener un trato diferenciado y relativizó los beneficios de la devaluación: “Con la suba del dólar, los asalariados y los pequeños productores salimos perdiendo. Quizás en los primeros meses significó un alivio, pero después subieron los costos y la rentabilidad se licuó”.

Por su parte, el gobernador Lifschitz valoró “la sintonía” que existe entre el gobierno santafesino y la Federación Agraria. “Tenemos un trabajo permanente de articulación política y compartimos la mirada sobre el desarrollo agropecuario y económico del país”, expresó Lifschitz. Y continuó: “La idea de defender al pequeño y mediano productor y brindarle las herramientas para que estén en igualdad de condiciones con los grandes jugadores del sector”.

Chanchada

La apertura de importación de carne porcina de Estados Unidos no sólo perjudica comercialmente a los productores de cerdo. Argentina es libre del síndrome reproductivo respiratorio, y los cerdos norteamericanos podrían importar el bacilo que la produce.

Al respecto, Príncipe consideró que el riesgo sanitario es mayor que el comercial. “Tenemos, junto con Australia, el mejor estatus sanitario del mundo. No entendemos cuál es la filosofía del gobierno para poner en riesgo esto”, se preguntó el referente chacarero. Y propuso: “Tenemos que desarrollar una producción que permita cubrir el ciento por ciento del consumo de cerdo en el país y pensar a futuro en exportar carne”.

“Agua hasta las rodillas”

“Hay productores que tienen el agua hasta las rodillas y no les llega la asistencia”, graficó Príncipe sobre la crisis hídrica que afecta a unas 10 millones de hectáreas de campo en 18 provincias.

“Hay que aumentar el fondo de emergencia por inundaciones, no podemos seguir teniendo esta insignificancia que, encima, en muchos casos, no se hace efectiva. Hay productores que tienen el agua hasta las rodillas y no les está llegando la asistencia”, insistió el presidente de la Federación Agraria.

Por otra parte, Príncipe consideró que el cambio climático no es el único responsable de las inundaciones: “Hay que trabajar sobre el modelo del uso del suelo, un tema que no está en debate”.

A su turno, Contigiani destacó “el plan de obras hídricas” que está realizando el gobierno provincial, el cual consideró “de alta prioridad para Santa Fe”.

“Compramos 16 retroexcavadoras y en los próximos días se las estaremos entregando a los distintos comités de cuenca. También estamos trabajando para lograr un uso más eficiente y menos dañino del suelo”, comentó el ministro de Producción.