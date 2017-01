Olivera sobre Montero: “Es un DT que va al frente”

En las próximas horas, se producirá la oficialización de Paolo Montero como técnico de Rosario Central. Antes, el entrenador uruguayo debe resolver su salida de Colón de Santa Fe, club con el que tiene contrato vigente hasta el próximo 30 de junio. Mientras tanto, en el Mundo Central siguen recabando datos e información para conocer el perfil del ex defensor de Juventus y de la selección de Uruguay.

En esa búsqueda, en los últimos días apareció en escena Emanuel Olivera. El defensor de 26 años, nacido futbolísticamente en Vélez, fue dirigido por Montero en los dos equipos que trabajó en Argentina: Boca Unidos de Corrientes y Colón de Santa Fe.

En diálogo con el programa televisivo Sello de Fútbol, que se emite todos los jueves a las 21 por el Canal 2 de Cablevisión, Olivera dio detalles de cómo trabaja Montero, de su personalidad y también de su gusto en el armado de los equipos. Además, el defensor dio por tierra, al menos por ahora, con los rumores que lo apuntaban como un posible jugador en la mira del Canalla como refuerzo. “No me llamó nadie del cuerpo técnico de Montero y tengo en la cabeza la pretemporada que comienzo en unos días con Colón”, dijo Olivera, que llegó al Sabalero por expreso pedido del uruguayo Montero.

—¿Qué clase de entrenador es Paolo Montero?

—La verdad es que ya me tocó tenerlo dos veces como entrenador. Y puedo decir que Montero comanda un cuerpo técnico muy laburador y exigente. Hay muchas cosas que se pueden aprender de este cuerpo técnico, son muy ordenados y le ponen mucho amor a lo que hacen.

—En distintas notas periodísticas, Montero ha resaltado que arma sus equipos desde atrás hacia adelante. ¿Es realmente así?

—Sí, tal cual. Con esa idea lo conocí en Boca Unidos de Corrientes. Y lo mismo trasladó a Colón de Santa Fe. Pero bueno, es un entrenador que primero le gusta ordenar todo lo defensivo. Y desde allí va armando el resto del equipo.

—Por lo que se pudo ver de sus equipos hasta ahora, tampoco se trata de un técnico que se aferra a un sistema táctico determinado.

—Sí, es un entrenador que se la juega. Cuenta con una gran personalidad, y se anima a decidir diferentes planteos según el rival de turno. No tengo dudas de que es un técnico que va al frente.

—¿Cómo trabaja desde el aspecto físico el cuerpo técnico de Montero?

—La mayoría de los trabajos son con pelota, y muchos ejercicios en espacio reducido. El viene de entrenar como jugador durante 11 años en el fútbol europeo, en la Juventus de Italia. Y evidentemente que su modelo de trabajo debe tener muchas cosas de lo que hacía en Italia. Se trabaja intenso en el aspecto físico, pero generalmente en situaciones de juego, con pelota.

—A partir de lo que conocés de Montero como técnico, ¿te parece que Central puede ser un buen lugar para que siga creciendo como entrenador?

—La verdad que sí. Un club como Central, muy grande, le va a venir bien a un técnico como Paolo, que tiene una personalidad fuerte. Ojalá que le vaya de la mejor manera.

—Lo conociste en Boca Unidos. ¿Fue Montero el que luego te llevó a Colón?

—Sí, cuando se fue a dirigir a Colón, me pidió como refuerzo. Fue una gran satisfacción para mí.

—Si bien todavía Montero no firmó como técnico en Central, esto se daría en las próximas horas. Y trascendió que pretende uno o dos defensores para reforzar el plantel Canalla. ¿No te llamó en estos días?

—No, no (se ríe). Nadie del cuerpo técnico de Montero me llamó. Además, tengo la cabeza puesta en lo que venimos haciendo con Colón, y ya está la pretemporada a la vuelta de la esquina, empezamos el próximo 5 de enero.

—Uno que viene haciendo un buen torneo en Colón es Jorge Broun, y su nombre también se filtró como posible refuerzo para Central.

—La verdad es que Fatu (por Broun) está en un muy buen nivel. Viene haciendo un torneo bárbaro en lo personal. No hay dudas de que sus participaciones en el equipo han sido muy importantes en lo que va del torneo.

Hoy sería la presentación oficial del técnico

“A teléfono abierto”. Así se mantienen los dirigentes de Central con quienes trabajan por la salida de Paolo Montero que aún sigue ligado contractualmente con Colón. Lógicamente, hasta que esta situación no se resuelva, el DT uruguayo no podrá ser presentado oficialmente como el nuevo técnico auriazul. Durante el fin de semana no hubo avances por la recisión del vínculo con los sabaleros. Pero los directivos canallas tienen expectativas de que hoy se llegue a un acuerdo. De ser así, Central podrá anunciar la llegada de Montero para arrancar la pretemporada el jueves próximo.