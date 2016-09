Old Resian quedó a un paso de ser semifinalista por primera vez

Triunfo histórico para Old Resian. Más de dos décadas pasaron desde la última victoria del Tricolor sobre Jockey ayer por la 4ª fecha de la zona Campeonato del Torneo del Litoral. Los de Mendoza y Wilde derrotaron al Verdiblanco por 12 a 9. El pack de forwards de Old Resian fue determinante y principal artífice de la victoria.

De esta manera, el Tricolor dio un paso gigante de cara a la clasificación a semifinales. Sólo un traspié ante Crai en la última fecha, más un triple empate con Crai y GER en 15 puntos, dejarían sin clasificación al equipo de Juan Manuel Queirolo y David Dinolfo.

El partido rugbísticamente fue pobre de ambos lados. Ninguno de los dos sacó provecho de los errores defensivos del rival. Tanto Old Resian como Jockey sumaron a través de penales, dejando sin emociones al buen número de personas que si hicieron cita en el Grantfield.

En el primer tiempo, dos penales por lado, dejaron un empate en seis tantos y un final abierto para el complemento.

En el segundo tiempo, ambos equipos realizaron modificaciones en sus equipos pero la paridad no sufrió cambios. Con un hombre menos por la amarilla a Gaspar Torres, igualmente Jockey se las ingenió para sumar con un penal de Crespi desde mitad de cancha para estampar el 9 a 6.

Pero los forwards locales volvieron a ser protagonistas, posicionaron territorialmente al equipo y forzaron dos penales que Valentini acertó (12-9). En los minutos finales sufrió, sobrevolaron los fantasmas del último choque con Jockey pero la suerte estaba echada. La visita cometió un error y llegó el pitazo final para desatar una vez más la locura en el Grantfield.

Grave lesión de un jugador

Ayer en el encuentro en Prereserva entre Duendes y Crai por el Torneo del Litoral, durante un scrum que habría colapsado, el jugador verdinegro Ignacio Maeder, de 23 años y oriundo de Resistencia, sufrió una lesión en la zona cervical a la altura de la cuarta y quinta vértebra.

Al momento del accidente, el jugador que habitualmente juega como segunda línea fue socorrido por el médico del partido y por varios profesionales que estaban observando el encuentro, que realizaron los protocolos que establece la World Rugby ante este tipo de lesiones durante un partido de rugby.

La mayor complicación para el rugbier fue que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio y esa afección complicó el grave cuadro. Maeder fue trasladado al Sanatorio Parque para ser intervenido quirúrgicamente. El pronóstico es reservado y hasta no terminar la operación no habría información. Al cierre de esta edición, Maeder continuaba en el quirófano. Hoy Duendes tenía previsto recibir en juveniles a Old Resian pero fueron suspendidas todas las actividades.

