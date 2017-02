Ola de repudios al acuerdo entre el gobierno y el correo de Macri

El acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y Correo Argentino SA por la millonaria deuda que la empresa contrajo con el Estado cuando era propiedad del padre del presidente, Franco Macri, desató ayer una ola de críticas de dirigentes de distintos sectores de la oposición.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que el presidente Mauricio Macri “se regaló 70 mil millones” de pesos en el día de su cumpleaños, refiriéndose a la propuesta del Correo Argentino aceptada por el Estado en junio pasado –y que se conoció este miércoles–, que establece una quita de deuda en el marco de un plan de pagos hasta 2033. “Mientras Clarín te distrae, Macri le condona la deuda del correo a su familia. 70 mil millones”, dijo Cristina las redes sociales.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, consideró que es “ruinoso para la sociedad y para el Estado” el acuerdo entre la empresa Correo Argentino y el gobierno nacional.

“Es tan manifiesto el conflicto de intereses que se trata de encubrir una condonación de una deuda privada, que es realmente un escándalo. Esto arrastra una cadena de responsabilidades, porque sube hasta el ministro de Comunicaciones (Oscar Aguad) y después a (el presidente Mauricio) Macri”, dijo a Radio AM950.

La diputada del GEN Margarita Stolbizer expresó que “a seis meses de asumir, que el gobierno de Macri, haga un acuerdo con quita con Macri padre, resulta escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar”.

“La confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este gobierno, y debe resolverlo con absoluta transparencia”, reclamó en un comunicado, en el que agregó: “Lo raro es que el Correo y Macri no hubieran tenido antes la declaración de quiebra, que este acuerdo le ha permitido evitar”.

Por su parte, la jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, expresó que con el acuerdo “parecería que los Macri llegaron al poder para resolver los problemas de los Macri”.

La dirigente massista consideró que “es un escándalo como los bolsones de (José) López del kirchnerismo” y que “existe impunidad en el trato de las cuestiones del Estado y la familia presidencial”. Su compañero de bancada Felipe Solá remarcó: “Con acciones como la que los parientes de funcionarios puedan blanquear y regalar el 98,8% de la deuda del correo, el gobierno demuestra que el que manda es Franco y eso es muy grave”.

En tanto, el senador de la UCR e integrante del oficialismo Julio César Cleto Cobos estimó que el acuerdo puede ser considerado “nulo” y respaldó el rechazo “por abusivo” realizado por la fiscal general Gabriela Boquín.

“Estas cosas no pueden estar ajenas a un ministro o hasta al propio presidente. Creo que la fiscal ha actuado bien diciendo esto no puede ser, esto es abusivo, veremos ahora cómo evoluciona este tema”, añadió el ex vicepresidente Cobos a radio El Mundo.

El senador de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas dijo que, “como en los 90, los Macri vuelven a realizar negocios privados con fondos públicos en una flagrante violación a la Ética Pública”.

“Macri jamás pagó el canon por hacerse cargo de Correo Argentino. Franco Macri fundió el Correo Argentino, se llevó el dinero a Brasil y ahora su hijo Mauricio Macri le condona una deuda millonaria”, sentenció Pino Solanas.

El gobierno avaló una oferta de pago que propuso en junio pasado Correo Argentino, de Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, sobre la deuda que la empresa sostiene desde hace varios años con el Estado, pero la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó el miércoles pasado que debe rechazarse “por abusiva”.

En tanto, el fiscal la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, inició ayer una investigación preliminar sobre el acuerdo, a fin de determinar si existe delito.

“La investigación puede desembocar en distintas alternativas. Puede ser que no exista irregularidad, que exista un delito penal y la otra alternativa es que puede constituir una irregularidad administrativa, causal de alguna sanción”, explicó a radio Nacional, y añadió: “Esto es algo previo a un expediente en un juzgado”.

Respuesta oficial: “A Franco no se le perdonó un mango”

El gobierno rechazó ayer las críticas al acuerdo con Correo Argentino SA para cobrar una deuda millonaria que data de 2001. El encargado de explicar la postura oficial fue el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, quien remarcó que al padre del presidente, el empresario Franco Macri, “no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses” de la deuda originada cuando Correo Argentino SA entró en concurso preventivo. El funcionario defendió la aceptación por parte del Estado de la propuesta que, según la fiscal Gabriela Boquín, representaría una quita del 98,82% del total del pasivo que mantiene la firma que está dentro del conglomerado de empresas que integra Socma Americana SA, la sociedad anónima de la familia del jefe del Estado. “No se hizo ninguna quita, porque para que existiera quita tendríamos que haber cobrado menos del capital y la empresa va a pagar el 100% del capital”, remarcó Mocoroa y precisó que el pasivo de Correo Argentino en 2001 “era de $ 296 millones”.

Incidentes en acto por lanzamiento del Programa Patagonia

El presidente Mauricio Macri presentó ayer en Viedma, Río Negro, ante seis gobernadores el Programa Patagonia, que apunta al “desarrollo social, productivo y de infraestructura” del sur del país, en una jornada en la que se registraron protestas e incidentes.

El jefe del Estado se reunió con los mandatarios de La Pampa, Carlos Verna; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Alberto Weretilneck; Chubut, Mario Das Neves; Santa Cruz, Alicia Kirchner y Tierra del Fuego, Rosana Bertone, en la residencia del gobernador, mientras transcurría una manifestación contra las políticas del Poder Ejecutivo nacional.

Miembros de agrupaciones sindicales y políticas derribaron una de las vallas que la Policía provincial había colocado en las inmediaciones de la residencia y en medio de los forcejeos fue detenido el secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar.

Los incidentes tuvieron lugar luego de que en diciembre pasado, en otra visita de Macri a la Patagonia, se registraran protestas en Villa Traful, donde manifestantes arrojaron piedras contra el vehículo en el que se trasladaba el mandatario nacional y rompieron un vidrio según denunció el gobierno.

Tras el encuentro, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, compartió una conferencia de prensa con los gobernadores, de la que no participó el presidente.

También estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.

Frigerio subrayó que “la manifestación” de ATE en Viedma no tuvo “nada que ver” con la ausencia de Macri en la conferencia. “En este caso soy el ministro del Interior, político, tengo interacción e interlocución con los gobernadores; por eso estoy acá y no tiene nada que ver la manifestación”, expresó. Frigerio destacó que los ministros “están convocando a sus pares para empezar a desarrollar el proyecto del Parlamento Patagónico”, que –según dijo– dará un nuevo marco para debatir cómo aprovechar mejor los recursos regionales. El funcionario nacional aclaró que esta propuesta no es igual al Plan Belgrano, donde “se saldó una deuda histórica con una región más postergada”.

A su turno, el anfitrión, Weretilneck, afirmó: “Hemos coincidido en dónde está la Patagonia hoy y hacia dónde tiene que ir y que las futuras generaciones vivan mejor”. Alicia Kirchner, por su parte, evitó mencionar a Macri y prefirió agradecer la invitación al “gobierno nacional”.