Ocho primaveras se celebran con funk

El bar McNamara (Tucumán 1016) celebra por estos días ocho años de espectáculos. Para que la fiesta sea completa, un abonado de la casa, el músico Willy Crook, se presentará en su escenario esta noche, desde las 22, junto a su banda, Los Funky Torinos. Con nueve discos editados como solista, Willy Crook es, el mayor exponente de la música funk y soul del país. Integrante en el pasado de bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Sumo, Los Abuelos de la Nada, Riff, Charly García, Andrés Calamaro, Virus y Manal, se reencontró luego de un tiempo con algunos ex compañeros para formar Los Funky Torinos, un combo de grandes músicos integrado por Esteban Freytes (bajo), Juanito Moro (batería) y Matías Lapunzina (teclados).

Funk entre rótulos y sonidos

“Creo que el funk está recobrando un lugar, hay muchísimas bandas ahora; comparado con mi época, un montón. Hay muchos que incursionan en el género pero lamentablemente todavía, para distinguirse, tienen que ponerse «funk» en el nombre de la banda”, opinó el músico consultado sobre el momento que vive el género en el país. Y destacó: “Felizmente, yo me parezco a todo, pero no verdaderamente a algo. Creo que lo que hago es rhythm & blues, también le falto el respeto a la bosanova, al bolero, y tengo una tendencia hacia el soul y al acid jazz. El funk unifica muchos estilos, pero eso de los rótulos es algo pretencioso y complicado”.

Sobre Patricio Rey y Melingo

Analizando su paso por míticos lugares de la música argentina de los últimos años, en la misma entrevista con la agencia de noticias Télam Crook se refirió a Patricio Rey como “una entidad maravillosa que felizmente no existe pero opera”, y a Melingo como “otro al que le debo lo que sea que soy, porque es quien me abrió la jaula, y cuando me quise dar cuenta me estaba grabando un disco: me transmitió la libertad total a la hora de crear”.

