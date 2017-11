Nuevos guardianes de los parques y las plazas rosarinas

El jueves se llevó a cabo el acto de colación de 35 nuevos graduados que completaron su ciclo de formación en la Escuela de Jardinería Profesor Juan Aníbal Domínguez, espacio que depende de la Dirección General de Parques y Paseos municipal, y que a partir de ahora integrarán las cuadrillas de trabajo en territorio, ya convertidos en Técnicos en Jardinería. Cabe remarcar que 15 de los graduados son alumnos con capacidades diferentes, que participaron en la formación que ofrece la escuela.

Diploma en mano

El acto fue presidido por la intendenta Mónica Fein, quien felicitó a los flamantes jardineros y sus familias y les dio una calurosa bienvenida a los egresados que, desde ahora, formarán parte del personal del municipio.

“El esfuerzo que han puesto para llegar hasta aquí ha sido muy importante y estamos muy alegres de recibirlos como trabajadores municipales porque sabemos que pasaron por un lugar que les enseñó no sólo a cuidar nuestras plantas y parques sino a emprender un camino para ser empleados públicos. Significa pensar que esta ciudad es de todos y la tenemos que cuidar entre todos”, señaló la jefa municipal.

“En el área que les toque desarrollarse sepan que se formaron en una escuela pública, creada con el objetivo de tener personas capacitadas y con valores para incorporarse a la planta municipal. Cada cosa que hagan es diferente a trabajar en otro lugar. Ustedes trabajan para la ciudad y eso implica quererla y cuidarla”, dijo la intendenta y felicitó también al personal de la escuela de Jardinería. En especial a María de los Ángeles Avalis, regenta del establecimiento, quien se retirará de su actividad tras 38 años de servicio.

Homenajeada

En su emotiva despedida ante los graduados y todo el personal, Avalis señaló: “La vida ha sido generosa conmigo. Me ha dado la posibilidad de ejercer esta extraordinaria tarea de educar, abrir caminos, acompañar a estos jóvenes en el camino del aprendizaje de esta maravilloso mundo natural”.”Agradezco a todos aquellos que me han acompañado en esta tarea de 38 años servicio. He podido hacer lo que he querido durante todo este tiempo haciendo lo que siempre me ha gustado: educar”, concluyó la docente.

La formación de jardineros es uno de los ejes centrales de la Dirección General de Parques y Paseos que depende de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público. Del acto de entrega de diplomas también participaron la secretaria del área, Mariana Borgatello; la subsecretaria de Ambiente, María Cecilia Álvarez; y el director General de Parques y Paseos, Nicolás Cordero, entre otras autoridades.

Formación para la ciudad

Desde la Municipalidad de Rosario contaron que la Escuela de Jardinería Profesor Juan Aníbal Domínguez tiene como principal objetivo formar técnicos especializados en la práctica y arte de la jardinería. Los que finalizan el proceso de formación son los responsables de las tareas de mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad. Con este acto se cerró un año de trabajo y de compromiso con la educación y la formación técnica. Las autoridades destacaron la responsabilidad que asume el cuerpo docente y todo el personal de Parques y Paseos para brindar herramientas que posibilitan la inclusión y nuevas oportunidades.