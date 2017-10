Nuevos chispazos entre Nación y provincia por la crisis lechera

No se acallan las repercusiones por el debate de candidatos a diputados nacionales. Las críticas que hizo Luis Contigiani, postulante a diputado nacional del Frente Progresista, a las políticas del gobierno nacional para el sector tambero generaron gran revuelo, al punto que el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, salió a desmentir las acusaciones de Contigiani.

El domingo por la noche, el ministro de la Producción de la provincia había acusado al gobierno de Mauricio Macri de darle la espalda a Sancor y a todo el sector lechero. Ayer, el ministro de Agroindustria de la Nación le respondió a Contigiani: “Nosotros no abandonamos a los tamberos, todo lo contrario”. Según Buryaile, desde el 21 de septiembre el gobierno provincial tiene a su disposición los fondos de la Nación para transferir a Sancor, algo que aún no se hizo efectivo.

El ministro de Agroindustria de la Nación le retrucó al candidato del Frente Progresista: “Ya está el convenio, estamos esperando que desde el gobierno provincial se le ponga fecha”. Buryaile aseguró además que la Nación girará de 50 millones de pesos que serían destinados a Sancor y aseguró que el gobernador Miguel Lifsfchitz está al tanto de la situación desde el día de la primavera.

“Le hice saber al gobernador que el 21 de septiembre estaba para firmar el acuerdo y transferir los recursos”, afirmó Buryaile. “Le escribí al gobernador diciéndole «Miguel, están disponibles los recursos, cuándo firmamos el convenio para transferir» y me contestó «Ricardo, te aviso». Si le preguntan al gobernador Lifschitz, va a decir que sí”.

El funcionario del gobierno nacional explicó los términos del acuerdo: el dinero se giraría en forma paulatina según sea rendido. “En un principio Santa Fe se negaba a la transferencia de la forma en que nosotros pedíamos”, que consistía en entregas sucesivas y sus correspondientes rendiciones, en 50 millones cada vez hasta completar la cifra estipulada. “En principio la provincia no quería, pero terminó aceptando”.

“Nosotros no abandonamos a los tamberos, todo lo contrario”, siguió Buryaile. “A la empresa Sancor no la asistimos de palabra; pusimos 700 millones de pesos para asistirla, de manera que no arrastrara a su situación a miles de productores que ya la tenían complicada por la desidia del gobierno socialista, que nunca hizo obras para que no sucedan las inundaciones en la provincia”, concluyó.

“No es cuestión de campaña”

El ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, refutó a Buryaile: “Hay alrededor de 500 tamberos que están esperando que llegue la asistencia. Habíamos acordado un fondo de 450 millones de pesos: 150 de la provincia y 250 que la Nación nos iba a prestar. Pusimos los 150 millones en abril. Como se demoraba la llegada de los fondos nacionales, el gobernador decidió destinar 100 millones adicionales. La provincia terminó desembolsando 250 millones”.

Saglione agregó: “Acá no hay ninguna cuestión de campaña; acá hay una emergencia hídrica. Estamos hablando de un préstamo que la Nación le va a dar a la provincia. En marzo se sancionó la ley que nos autoriza a crear el fondo, en una rápida respuesta de la Legislatura. Desde marzo estamos en condiciones de tomar el préstamo. Nos sorprende el escaso interés que manifestaron desde la Nación por resolver este tema, que debería haber estado resuelto en abril”.

“Debía llegar en marzo”

El gobernador Miguel Lifschitz respaldó las acusaciones de Contigiani, quien en el debate le recordó a Niky Cantard que el gobierno nacional no envió los fondos que prometió para asistir a los tamberos afectados por las lluvias del último verano. “El fondo de emergencia tenía que llegar en febrero, en marzo a más tardar. Los que tuvieron problemas ya están en la lona y los que pudimos asistir se pudieron salvar”, dijo Lifschitz a Radio Dos. De los $ 400 millones acordados, Santa Fe puso su parte (150 millones) pero Nación no cumplió.