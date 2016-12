Nuevo protocolo: la búsqueda será frenética

El Ministerio de Seguridad, junto a la Fiscalía Regional de la Circunscripción 2, anunció ayer la puesta en marcha de un nuevo protocolo de búsqueda de paradero que se aplicará en Rosario. Esta guía establecerá y coordinará el ámbito de competencia de los distintos organismos que intervienen ante una denuncia por ausencia o desaparición de personas, en la investigación del caso y su localización. En la presentación también participó la impulsora del proyecto, la concejala María Eugenia Schmuck, quien destacó la importancia de la iniciativa: “Se derriba el mito de que hay que esperar 24 ó 48 horas para reclamar por la búsqueda de alguien, ya que queda claro y establecido que toda fuerza de seguridad estará obligada a tomar las denuncias sin importar los plazos. Y también los familiares de la persona desaparecida podrán acceder a la información de las medidas que se estén tomando”.

El fiscal Regional Jorge Baclini aprovechó la presentación para aclarar que el plazo mínimo invocado era, exactamente, una invención. “Los tiempos establecidos para la denuncia no existen ni nunca existieron. Cuanto antes se dé el aviso de que la persona no está en su domicilio o no está en los lugares que suele frecuentar hay que hacer la denuncia de forma inmediata. Cuanto antes se denuncie, más se facilita la búsqueda”.

Protocolo

El fiscal Baclini explicó que la modalidad de trabajo se basa en que apenas se hace la denuncia, “la persona que tuvo el último contacto tiene que entregar todos los datos posibles y a partir de allí se empieza a difundir la búsqueda de paradero”.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, también resaltó la importancia del protocolo. “Es una herramienta para la familia de las personas que por un lapso de tiempo a veces corto y otros lamentablemente más largo sufren y no saben cómo actuar en los casos de la búsqueda de un familiar. Significa establecer pautas que nos permitan trabajar a todos los involucrados en la misma línea”, subrayó.

La concejala Schmuck, en tanto, marcó que el proyecto surgió a partir del compromiso con la lucha contra la trata de personas. “Hemos gestionado la búsqueda de personas con la preocupación de que se traten de casos de secuestro o captación, donde las primeras horas son cruciales. En esta experiencia descubrimos que el Estado tenía ciertas falencias de articulación para iniciar una búsqueda rápida y ágil; por lo tanto decidimos convocar a los responsables de las áreas que intervienen en las búsquedas para generar un paso a paso que facilite el trabajo”, explicó la edila radical.

Schmuck agregó que a partir de ese momento comenzó un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y el MPA (Fiscalía) para garantizar la toma de todas las denuncias recolectando en un formulario único los datos para determinar si hay indicios de que la desaparición esté vinculada a un delito. “Queda claro y establecido que toda fuerza de seguridad estará obligada a tomar las denuncias sin importar los plazos. Y también que los familiares en búsqueda podrán acceder a la información de las medidas que se estén tomando para encontrar a su ser querido”, resaltó.

Finalmente, Pullaro puntualizó: “Acompañamos fuertemente este Protocolo de Búsqueda que dicta la Fiscalía Regional. Tenemos que adaptarnos para no sólo acompañar el trabajo de la Fiscalía sino también acompañar y contener a los familiares y saber informar con claridad para que se sepan los pasos a seguir”.

Nueva oficina

A su vez, los funcionarios adelantaron que para cumplir con los objetivos se creará la Oficina de Investigación de Búsqueda de Paradero, que funcionará bajo la supervisión de un fiscal y prestará servicios y atención de lunes a viernes de 7 a 15. La repartición se ocupará de las denuncias formuladas en cualquier ámbito, obteniendo la mayor cantidad de información tanto de la persona que denuncia como de la presunta víctima.

En esa línea, en todos los casos se dará intervención mediante oficio a la Policía de Investigaciones (PDI), siendo responsabilidad policial tanto el inicio de la investigación como la búsqueda y localización.

Sin novedades de Valentín

“La Policía se movió del otro lado del campo donde lo empezaron a buscar a Valentín para ver si encuentran nuevas pruebas y además estuvieron haciendo allanamientos, pero todavía no tenemos ninguna novedad”, contó un familiar del adolescente de 15 años, quien fue visto por última vez el 7 de noviembre en Cabín 9, de la vecina localidad de Pérez.

Luego de una manifestación que se realizó la semana pasada en reclamo por el letargo en la búsqueda de Valentín Ezequiel Reales, la pesquisa quedó a cargo del fiscal de Homicidios Dolosos, Florentino Malaponte, quien ordenó rastrillajes en el lugar donde encontraron una zapatilla que su familia reconoció como propiedad del chico y que fue enviada a peritar.

En ese sentido, los voceros judiciales indicaron ayer que a pesar de que se estaban realizando medidas y continuaban con los rastrillajes, no había ninguna novedad.

“Con mi familia no vemos más las redes sociales: hablan de Valentín como si estuviera muerto y para nosotros hasta que no aparezca el cuerpo, no vamos a perder las esperanzas”, sostuvo Antonela, hermana del chico.