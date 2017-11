Nuevo paro de trabajadores de televisión: cómo afecta en Rosario

Los trabajadores nucleados en el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicio Audivisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) que conduce el dirigente Horacio Arreceygor, realizan desde anoche un nuevo paro de actividades, en contra de modificar el convenio colectivo.

La protesta, que comenzó a medianoche y se extenderá a lo largo de toda la jornada de hoy, es por lo que el Satsaid interpreta como una “extorsión para flexibilizar su convenio colectivo de trabajo”. El pasado 16 de noviembre ya habían realizado la misma protesta.

El Satsaid aseguró en un comunicado que “el cese de actividades se realiza en los canales abiertos, señales y productoras de televisión en todo el país en rechazo de “las pretensiones de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y de la Cámara Argentina de Productoras Independientes (CAPIT)”.

“Los trabajadores de televisión votaron en asambleas realizadas en todo el país y de forma unánime el rechazo del ofrecimiento de aumento del 23 por ciento cuotificado y de una suma fija de 8.000 pesos, condicionado todo a la pérdida de derechos convencionales”, puntualizó la conducción gremial.

Según los sindicalistas, el acuerdo salarial 2016 “está vencido desde hace ya más de 60 días, y las cámaras aprovechan el paso del tiempo y la suba de precios -que conlleva la pérdida del poder adquisitivo- para extorsionar y negociar un nuevo convenio”.

Cómo afecta en Rosario

Los dos canales de aire de la ciudad no transmitieron los informativos de primera mañana. Antes de Salir y Rosario Directo no estuvieron en el aire a la 7 de la mañana. Sin embargo, al mediodía el tratamiento es dispar porque De 12 a 14 se emitió con normalidad, mientras que Telefé Noticias no saldrá en ninguna de las dos ediciones.