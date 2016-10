Nueva versión de “El imperio de lo frágil” de Sebastián Villar Rojas

Con el deseo y la convicción de poder convertir el espacio de un museo en un probable escenario que, alejado de toda convención, sin embargo, siga siendo potencialmente potable para producir ficción, el talentoso dramaturgo y director teatral local Sebastián Villar Rojas (Moderna, El exterminador de caballos) dará a conocer hoy una nueva versión de su obra El imperio de lo frágil, que de este modo regresa al Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro) luego de su estreno del año pasado, ahora en el contexto de Rapsodia inconclusa, la elogiada muestra de la rosarina Nicola Costantino sobre Eva Perón que representó al país en la Bienal de Venecia en 2013.

El imperio de lo frágil, “una metáfora tragicómica, violentamente sincera, del deseo demasiado humano de consagración artística”, es un espectáculo con ribetes preformativos en el que actúan Julio Chianetta, Juliana Morán y Luciano Matricardi, que ofrecerá esta noche, a las 20 y a las 22, dos funciones en carácter de reestreno y seguirá en cartel hasta el 11 de noviembre.

“Esta obra es un diálogo entre tres personajes con objetivos muy claros y con ambiciones muy fuertes”, adelantó el director. Laila, una estudiante de Bellas Artes con poco talento pero con un deseo incontenible de triunfar, está en pareja con Richard, un reconocido arquitecto en el apogeo de su carrera que es treinta años mayor que ella. Tanto Laila como Richard están en la búsqueda de la obra de sus vidas: el arquitecto, la de su definitiva realización humana y profesional; la estudiante, dispuesta a todo, la de su debut en un mundo lleno de egos. En el medio de ambos irrumpe Doriss, un artista oscuro cuyo arte, basado en la provocación, ha conquistado a críticos y galeristas de todo el mundo.

“Esta obra nació como un texto pensado para el teatro más tradicional, pero según fue pasando el tiempo, y en la medida que fui reelaborando el proyecto casi de manera permanente, me fui dando cuenta de que este material, que habla acerca del arte contemporáneo más allá de muchas otras cuestiones, independientemente que las marcas y los cuestionamientos están en qué es el arte contemporáneo y cómo es su relación con la sociedad y con su tiempo, tenía que hacerse en el Macro, y gracias al apoyo que recibimos del museo, logramos estrenarla el año pasado y reponerla ahora. Aunque como convive con otra muestra, y no cualquier muestra porque es Rapsodia inconclusa, de Nicola Costantino, sobre Eva Perón, la obra también es otra, se resignificó, se modificaron el texto y las acciones, y sobre todo el modo en el que son abordados los distintos espacios del museo”, adelantó Villar Rojas.

Acerca de cómo la obra logra “merodear” una muestra imponente y extremadamente simbólica como es Rapsodia inconclusa, donde se expone a una Eva Perón desde la alteridad, el director analizó: “Podría decir que tuve que volver a montar la obra, un nuevo criterio de puesta en escena, nuevos diálogos con la obra exhibida, y en ese punto se basa lo performático. Pero sobre todo con la muestra de Nicola, que es de una presencia física y espacial fuertísima; aquí no hay objetos pequeños porque se trata de una obra que ocupa casi todo el espacio y no sólo a nivel físico sino también simbólico. Lo que van a ver en esta versión de El imperio de lo frágil es una propuesta completamente integrada a una muestra que de alguna manera la supera. Es imposible abstraerse de lo que representa Eva Perón y eso ha resignificado todo nuestro trabajo; hay un reescritura profunda del texto, cambió en parte la lógica de los personajes. En ciernes, lo único que no se modificó es el título de la obra, que habla de lo «efímero», algo que le es propio al arte contemporáneo. Y más que nunca en esta versión están expuestos los mecanismos del teatro. La muestra de Nicola expone ese mundo privado de Eva, la ropa, lo que se pone o se saca, la intimidad. En ese punto también planteamos un diálogo con esta versión: todo está más a la vista, más expuesto; lo público y lo privado comparten un mismo espacio todo el tiempo”.

Equipo y funciones

El imperio de lo frágil es una obra de Sebastián Villar Rojas con actuaciones de Julio Chianetta, Juli Morán y Luciano Matricardi, que recorrerá la muestra Rapsodia inconclusa, de Nicola Costantino, en el Macro (Oroño y el río), a lo largo de 12 funciones para 25 espectadores cada una, que comenzarán esta noche a las 20 y a las 22. Las funciones continuarán el miércoles 12, lunes 17, martes 18 y jueves 27, siempre a las 20; para volver, en noviembre, el martes 8 y miércoles 9, a las 20, jueves 10 a las 20 y 22, y viernes 11 a las 20. El equipo se completa con producción de Cindi Beltramone, vestuario de Romina Pirani y Lorena Fenoglio y diseño de luces de Mafer Weber.