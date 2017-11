Nueva investigación sobre empresas off shore salpica al gobierno nacional

Una nueva revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) golpea al gobierno de Mauricio Macri. El ministro de Finanzas Luis Caputo fue involucrado en un caso de empresas off shore en paraísos fiscales, junto a reconocidas figuras internacionales. También aparece el financista Ignacio Rosner, empresario cercano al presidente, que planea adquirir el Grupo Indalo.

En el trabajo conocido como los Paradise Papers también aparecen los nombres de la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, el secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross, el empresario Jared Kushner (yerno de Donald Trump), el jefe de Hacienda de Brasil Henrique Meirelles, la reina Noor de Jordania, el cofundador de Microsoft Paul Allen y los cantantes Madonna y Bono.

Caputo, antes de ingresar a la función pública en el gobierno del presidente Mauricio Macri, administró Noctua Partners, una gerenciadora de fondos de inversión en Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán, dos jurisdicciones en las que rigen el secreto y las ventajas fiscales, informó el diario La Nación, cuatro de cuyos periodistas integraron el equipo de la ICIJ que realizó la investigación.

Noctua estaba vinculada con Axis, una sociedad gerente de fondos de inversión radicada en la Argentina.

“No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. La primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario, ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Si fuera así, me trago este teléfono”, dijo Caputo a La Nación.

En tanto, Rosner –cara visible del fondo de inversión OP Investments, que aspira a adquirir el Grupo Indalo, de Cristóbal López– operó “durante años” empresas off shore en las islas Bermudas y Caimán, sostuvo la investigación.

Funcionarios, empresarios y músicos

Ross es accionista de la compañía naviera rusa Navigator, que tiene vínculos comerciales con la gasífera Sibur, uno de cuyos propietarios es Kirill Shamalov, yerno del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Asimismo, señaló que Kushner recibió 850.000 dólares del magnate ruso Yuri Milner para una de sus empresas tecnológicas, Cadre.

Milner es cofundador de DST Global, un fondo alimentado por el VTB Bank, un banco público ruso que fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos.

El fiscal especial estadounidense Robert Mueller está investigando posibles contactos entre el gobierno de su país y Rusia durante la campaña presidencial y la posible injerencia rusa en los comicios para apoyar la victoria electoral de Trump.

A la vez, Kushner está bajo la lupa del FBI por sus posibles vínculos con Rusia.

En el caso de la reina Isabel II, los documentos divulgados revelan que hace 12 años invirtió 10 millones de libras (unos 13 millones de dólares) en fondos en las islas Caimán y Bermudas a través del ducado de Lancaster, que financia los gastos personales de varios miembros de la familia real.

Acerca de Santos, la investigación revela que hasta 2001 –cuando era ministro de Hacienda del presidente Andrés Pastrana– integró el directorio de dos compañías de seguros radicadas en Barbados que, a la vez, son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia, una firma que financia gastos educativos de colombianos en el exterior.

Por su parte, Meirelles creó una fundación “para fines benéficos” en Bermudas a fines de 2002, por lo que, según él mismo explicó, no obtiene utilidades y no tiene la obligación de declarar esa actividad.